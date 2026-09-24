האקדמיה הבינלאומית לטלוויזיה פרסמה הלילה (בין רביעי לחמישי) את המועמדים לפרסי האמי הבינלאומי לשנת 2026. שלוש מההפקות המועמדות עוסקות בישראל או במלחמה בעזה, אך אף הפקה ישראלית אינה נכללת השנה ברשימה. הזוכים יוכרזו ב-23 בנובמבר בניו יורק.

האקדמיה הבינלאומית לטלוויזיה פרסמה הלילה (בין רביעי לחמישי) את המועמדים לפרסי האמי הבינלאומי לשנת 2026. שלוש מההפקות המועמדות עוסקות בישראל או במלחמה בעזה, אך אף הפקה ישראלית אינה נכללת השנה ברשימה. הזוכים יוכרזו ב-23 בנובמבר בניו יורק.

האקדמיה הבינלאומית לטלוויזיה פרסמה הלילה (בין רביעי לחמישי) את המועמדים לפרסי האמי הבינלאומי לשנת 2026. שלוש מההפקות המועמדות עוסקות בישראל או במלחמה בעזה, אך אף הפקה ישראלית אינה נכללת השנה ברשימה. הזוכים יוכרזו ב-23 בנובמבר בניו יורק.