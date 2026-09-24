האקדמיה הבינלאומית לטלוויזיה פרסמה הלילה (בין רביעי לחמישי) את המועמדים לפרסי האמי הבינלאומי לשנת 2026. שלוש מההפקות המועמדות עוסקות בישראל או במלחמה בעזה, אך אף הפקה ישראלית אינה נכללת השנה ברשימה. הזוכים יוכרזו ב-23 בנובמבר בניו יורק.
בקטגוריית האקטואליה מועמד Breaking Ranks: Inside Israel’s War, תחקיר שהפיקה חברת Zandland הבריטית עבור ITV. הסרט, ששודר בבריטניה בנובמבר בשנה שעברה וזמין לצפייה ב-YouTube, מביא עדויות של חיילי צה"ל ואנשי מילואים ששירתו בעזה, כשעל פי "הגרדיאן" הוא מעלה בין היתר טענות על ירי באזרחים, שימוש בפלסטינים כמגינים אנושיים והפצצות חסרות הבחנה. ב"הגרדיאן" הובאה גם תגובת צה"ל שפורסמה עם שידור הסרט כי הוא פועל בהתאם לחובותיו המשפטיות והמוסריות, אוסר שימוש באזרחים כמגינים אנושיים ובודק טענות להתנהלות פסולה.
בקטגוריית התעודה מועמד Louis Theroux: The Settlers, שבו היוצר הבריטי לואי ת'רו פוגש מתנחלים ישראלים בגדה המערבית. בקטגוריית החדשות מועמד Missing in Gaza של רשת "אל-ג׳זירה" הקטארית, העוסק בחיפוש אחר נעדרים ברצועה.
הדברים מגיעים כשברקע העולם עדיין סוער סביב הסרט הדוקומנטרי "נז"א", שיצרו יובל אברהם ורחל שור. הסרט כזכור הוקרן בבכורה בפסטיבל ונציה, זכה ל-25 דקות של מחיאות כפיים ובפרס חבר השופטים המיוחד, ועורר שורה של תגובות חריפות בישראל, כאשר המדינה מגבשת כעת גם תשובה רשמית ומסודרת שנועדה לזירה הבינלאומית.
כאמור, השנה אין אף נציגות ישראלית בפרסי האמי הבינלאומי, זאת לאחר שבעבר נרשמו בטקס גם מועמדויות וזכיות של הפקות ישראליות: בשנה שעברה הייתה ״ילד רע״ מועמדת לפרס סדרת הדרמה; ״טהרן״ זכתה בפרס באותה קטגוריה ב-2021; ו״נבסו״ זכתה בפרס הקומדיה ב-2018.