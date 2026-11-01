בוקר טוב, סרטיפיקטים אלרגניים שכמוכם. אם גם אתם רצתם אתמול (שבת) למקלחת אחרי הפרק, עמדתם מתחת לטוש וקירצפתם את עצמכם במים רותחים, אתם לא לבד. אין לי מושג מה קורה בתוך הראש הקטן של אבי שושן, ההגמון שאינו מודע לדביליותו, אבל אני די משוכנעת שכבר הרבה זמן לא עבר שם מישהו ועישב כמו שצריך. בשבוע שבו אנחנו שבעים מקלפיות וספירת קולות וגניבת בחירות והשמצת מגזרים, באה הישרדות ומוכיחה שיש לנו עוד הרבה לאן לרדת.

גלריה יש עוד הרבה לאן לרדת. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

אחרי שהכריז שהוא סבור שמגיעה לו התנצלות מהחטופה המשוחררת, יוכבד ליפשיץ, על ששמה השתרבב למכתב הפיטורים שלו, קיבלנו אתמול את פרק האסקלציה – לופה מפסידים במשימת החסינות הקבוצתית ואבי שושן, מספר הסיפורים של השבט, זה שלא סתם את הפה שלו כל המשימה, המציא סיפור חדש: שמעון וקנין, האיש החמוד ביותר על האי, אשם בהפסד כי הוא לא שמר שבת. ואז הוא השווה והעלה וקרא לליר עוז "הכלבה של המדינה" (כשווקנין, שעוד הבליג על עניין השבת יוצא עליו בגבורה עילאית, היחיד, אגב).

שושן המשיך וטינף תוך כדי זה שליאור (דיין) ועמנואל (הרומי), בני הברית האומללים שלו, מנסים לכבות את האש. אולי זה מהרעב, אולי זה מהתסכול, אולי בחוגים מסוימים ("פטריוטים", אהם אהם) זה נחשב לדיון ענייני. ואולי זאת אחת מתופעות הלוואי על האי - סדקים נוצרים בהגנות היומיומיות שלך והנשמה המכוערת שלך דולפת החוצה.

מגיע לנו יותר. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

אין ספק, שילוב של אגו עצום ומודעות עצמית זערורית הוא שילוב קטלני (בעיקר, וזה כואב לי במיוחד, מבחינה הסברתית). מילא ההתעלמות מחוק הברזל של "הישרדות", שנלמד בדם, ביזע ובשקים של אורז: לסמן את עצמך כמנהיג ולנסות לכפות את עצמך על אחרים ככזה, זה אחד הדברים הכי גרועים שאפשר לעשות בתוכנית. עכשיו המצב שלו החמיר כל כך שאני בספק אם אבי שושן יצליח אי פעם לנהל את המשבר שהוא אבי שושן.

רחמי הכנים על ליאור דיין, איש חמוד שלקח על עצמו את תפקיד הבאמפר האנושי בין השושן ובין כל השאר. רק לפני יומיים שלושה הוא עוד חגג עם שושן ברומאנס של "אנחנו שני אינטיליגנטים", ועכשיו הוא גננת בצהרון לופה, מנסה להשתלט על הילד עם הטנטרום. דיין הוא בדיוק האדם שאמור לעמוד בצד, להרים גבה ולתעד את שושן כורה את הבור של עצמו במשפט אחד מושלם. במקום זה הוא נאלץ לעמוד באמצע ולכבות שריפות שמישהו אחר הצית. אני ממש מקווה שיש לו (ולעמנואל, בסדר) מספיק זמן כדי לחשב את מסלול הברית שלהם מחדש. מגיע לך יותר, ליאור. מגיע לנו יותר.

האיש החמוד ביותר על האי. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

אני שולחת את אהדתי מפה גם לליר עוז, שמצאה את עצמה עושה פליק פלאק מאישה מושמצת בפורמט אחד לאישה אהובה בפורמט אחר, והראתה לפליטי ריאליטי אחרים שנודדים בין תוכניות איך עושים את זה נכון. העריכה שלה כל כך טובה ומלטפת, ושושן עושה לה שירות כל כך טוב, שאני לא אתפלא אם אגלה שמדובר במסע הסברה חשאי ששניהם רקמו מאחורי גבינו לפני התוכנית כדי לשקם את המוניטין שלה.

במקרה הזה אני אסכים לקבל שמדובר באדם החכם ביותר ששיחק בפורמט ובג'נטלמן אמיתי שהקריב את עצמו לטובת אדם אחר ולא בבהמה דוחה, אבל עד אז, סליחה, אני נשארת עם הבהמה. ושושן, בפעם הבאה שתאהב ילדה בכתה ו', אל תצעק עליה "אני לא רוצה אותך!" אחרי שהיא תגיד לך שהיא לא רוצה לתת לך יד, זה כל כך שקוף שזה גורם לי להרגיש ממש עצובי, שלא לדבר על פרויד.

ככה עוברים בין תוכניות ריאליטי. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )