יש ימים שבהם אליאב זוהר עובר בתוך כמה שעות מהבצק בפיצרייה שלו בקריית גת אל המיקרופון באולפן ההקלטות בתל אביב. אלה שני עולמות שונים לחלוטין, אבל בשלב הזה בחייו, הוא זקוק לשניהם. האחד מאפשר לו להתפרנס בשקט, השני מאפשר לו להמשיך לחלום.

אחרי שזכה ב"הכוכב הבא", זוהר, בנו של שר התרבות מיקי זוהר, כבר מכיר היטב את המרחק שבין תהילה לפרנסה. בשנתיים הראשונות שלאחר הפריצה הגדולה הוא התפרנס היטב מהמוזיקה, אלא שאז הגיעה המלחמה מול איראן, ההופעות התמעטו, והזמר, שבינתיים הקים משפחה והפך לאב לאריאל בת השנה וחצי, חיפש לעצמו קרקע יציבה יותר. את הפתרון הוא מצא דווקא בעיר שבה גדל, במרחק דקת הליכה מבית הוריו. הפיצרייה שפתח בקריית גת הפכה לסיפור הצלחה, ובימים אלה הוא כבר עובד על הקמת שני סניפים נוספים בדרום.

כשזכית ב"הכוכב הבא", האמנת שחמש שנים אחר כך תנהל פיצרייה? "המוזיקה בסופו של דבר היא מקצוע לא יציב, יש בו עליות ויש בו ירידות. בדיוק כמו שהייתי במקום מאוד גבוה ואז הייתה ירידה ניכרת. אני לא משקר לעצמי, אני בן אדם ריאלי. אני גם יודע שכמו שיש ירידה תהיה עלייה. אין רשת ביטחון שתעטוף אותך, וזה ככה אצל 90 אחוז מהאמנים בישראל. בודדים האנשים שהגיעו לעושר מאוד גדול מהמוזיקה. עומר אדם ואייל גולן זה סקאלה שאפשר להבין איך הם מגיעים ליציבות כל כך גבוהה מהמקצוע הזה, אבל זה מאוד נדיר.

"אני יכול לספר לך על אנשים שמופיעים כל שבוע בבארבי, ובבמות פתוחות, פוגשים קהל באופן קבוע ולא מצליחים לסיים את החודש. יש הרבה פעמים שאנחנו רואים תהילה מבחוץ אבל בפועל המצב שם מאוד קשה, קשה להם לסחוב, לכן הפיצריה עושה לי שקט. אני רשאי לא לקחת כל דבר שמציעים לי, אני לא חייב לקחת כל הופעה שלא בא לי עליה. נגיד באירוע עם שירים שלא בא לי עליהם, אני יכול להגיד לא. זה נותן לי את הפריבילגיה הזאת ומבחינת יצירה אתה לא מפחד מהעשירי בחודש".

"אין רשת ביטחון שתעטוף אותך, וזה ככה אצל 90 אחוז מהאמנים בישראל". אליאב זוהר בגמר "הכוכב הבא" ( צילום מסך, קשת )

פחדת מהעשירי בחודש? "ברור. אני, בניגוד לאמנים אחרים, תמיד הייתי המשקיע של עצמי. להוציא שיר זה 70-60 אלף שקל, עלויות הפקה, גרפיקות, קליפ מילים, לינקטון, יחסי ציבור, סושיאל, מימון דיגיטלי. אלה מחירים מטורפים, מאחורי כל שיר יש מערך רציני. אם אתה רוצה לא להשקיע מאוד ולעשות את המינימום - לא תצא מזה בפחות מ-15-10 אלף שקל. אני נגיד לא הייתי עושה את זה, אלא אם כן יש נס-טיקטוק שקורה לאנשים לפעמים. שבמקרה הוצאת את הסאונד של השיר לפני שהוא יצא ופתאום הוא התפוצץ, ואז אתה רק מעלה את השיר והכול יקרה לבד. להוציא אלבום טוב יכול להגיע ל-400-300 אלף שקל".

מה קורה כשזה לא מצליח? "זה הופך להיות בעיה, שגם אם הייתי קצת יותר מצליח זה עדיין לא היה פותר אותה. בסוף מדובר בסכומי כסף אדירים. אתה צריך להגיע לנזילות שגם בשביל לחיות טוב וגם בשביל לממן את זה, צריך להכניס 50 אלף שקל בחודש. זה לא על הפרק להכניס פחות מזה, אתה תיכנס לחובות".

"הפיצרייה עושה לי שקט". אליאב זוהר ( צילום: אור דנון )

היו ימים שהצלחת להתפרנס יפה מהמוזיקה? "בשנתיים הראשונות מהפריצה שלי הייתה פרנסה מדהימה מהמוזיקה. די בשיא שלי אפשר להגיד, פתחתי מופע גדול, ופתאום כשהתחילה המלחמה היה כיבוי אורות על הכול וזה לקח אותי אחורה. אבל אני אומר תודה ושמח על הכול, שום דבר לא קורה סתם. זה קרה כי הייתי צריך ללמוד משהו, כנראה שלא הייתי מספיק".

זו הבנה בדיעבד. מה קרה בזמן אמת? "תמיד אנחנו יכולים להאשים את כל העולם ואשתו, את המלחמה, להגיד אבא שלי הרס לי את הקריירה. בסוף אני בן אדם, גבר, חונכתי על ערכים טובים, אני צריך לקחת אחריות. גם אני לא אשם. אף אחד לא אשם. צריך לאסוף את עצמך ולקום מהמקומות הלא נעימים האלה, שהם מאוד קשים, ולתת בראש ולזיין את העולם".

"הבית שלנו הפך לבית משוגעים"

זוהר יחזור למסך בקרוב כשישתתף ב"גולסטאר פיליפינים", העונה החדשה של הדוקו-ריאליטי הוותיק שעלתה אמש (חמישי) ב-HOT. עם חזרתו לקדמת הבמה, הוא מבקש להפסיק להסתתר ולחשוף בפעם הראשונה את סיפור חייו המצמרר. "זאת מין תיבת פנדורה שהייתה שמורה טוב, ואף אחד לא ידע עליה ולא דיברתי עליה. זה תמיד היה מאחורי הקלעים, למרות שכל זה קרה לפני שהצלחתי ולפני שהכירו אותי".

"לא הייתי הולך לזה אם לא היה בי רצון שיכירו את אליאב האמיתי". מתוך "גולסטאר פיליפינים" ( צילום: פיני סילוק, באדיבות HOT )

אז מה קרה שאתה מחליט לחשוף הכול עכשיו? "אם יש משהו שאני מתחרט עליו - זה שהקהל שלי לא מכיר אותי כמו שצריך. הקהל שלי מכיר את אליאב הכוכב שיצא מ'הכוכב הבא', אליאב שמתראיין מאוד ממלכתי ועטוף בסרט מתנה, אבל הוא לא מכיר את אליאב הפצוע שעבר דברים. מהצד זה נראה שאני מאוד אותנטי, אבל זה לא מאה אחוז אני. תמיד היה על זה פילטר מסוים".

למה? אולי זו ההצלחה המאוד גדולה שהגיעה בן רגע. אתה מפחד להיות חשוף מדי, זה ארגז של חרדות כשמגיעה הצלחה כזאת גדולה. אני לא יודע למה שמתי על עצמי כל כך הרבה פילטרים, אבל עכשיו אני רוצה לתקן. בגלל זה גם הלכתי ל'גולסטאר'. לא הייתי הולך אם לא היה בי רצון שיכירו את אליאב האמיתי".

מי זה אליאב האמיתי? "אליאב האמיתי לא מתבייש לומר שעבר תקופה של הצלחה ענקית וחווה נפילה ועבר קשיים, ועבר כאב, עצב והתמכרות לסמים שהפילה אותי לקרשים, ועבר פסיכוזות, ולא מתבייש לומר שפתח פיצה כשהמצב לא היה קל כדי לעזור לאשתו ולילדה שלו. והוא לא מתבייש להגיד שהוא רוצה לטרוף את העולם וממשיך ליצור, ולצד זה, כן, גם ממשיך לעשות פיצות. מה לעשות? צריך לעשות הכול כדי לשרוד ולחזור לאן שאתה רוצה".

"עכשיו אני רוצה לתקן" ( צילום: אור דנון )

ספר לי על ההתמכרות. "הייתי מכור לסמים, להרבה סוגים - בעיקר לקוקאין. אני השתגעתי. עברתי שתי פסיכוזות - אחת בגיל 16 ואחת בגיל 21. איבדתי כל קשר עם המציאות. היו צריכים לאשפז אותי, אבל ההורים שלי לקחו אותי לפסיאטרים פרטיים. הבית שלנו הפך לבית משוגעים - הרחיקו ממני דברים מסוכנים, לא השאירו אותי לבד. לא הייתי מחובר למציאות, הייתי יכול לפגוע בעצמי בלי שאני מתכוון לזה".

הצורך שלי בקוקאין היה רגשי. עשיתי קוקאין כדי להדחיק דברים שפחדתי לפתור עם עצמי. הייתי ילד מאוד דחוי וכשעשיתי קוק הרגשתי מלך

הכול בגלל הסמים? "כן! אפילו לא רק בגלל הקוקאין. הסם שהיה שובר אותי היה דווקא גראס. הוא היה משבש לי את התודעה, מחרב לי את המחשבה לחתיכות. הגראס זה הסם הכי מקולל שיש, הוא מגביר חרדות. אני לא יודע איך כל הדור הזה מעשן ככה".

זוהר מצביע על המשברים האישיים כמה שהוביל אותו לבריחה לסמים. "הצורך שלי בקוקאין היה רגשי. אני עשיתי קוקאין כדי להדחיק. להדחיק דברים שאתה מפחד לפתור עם עצמך", הוא אומר בפתיחות.

כמו מה? "הדימוי העצמי שלי כבן אדם. הייתי ילד מאוד דחוי. תמיד נשאר בי הילד השמן שהולך עם גיטרה על הגב, שהבחורות לא רוצות אותו כי הוא קצת שונה בנוף. כל כך הרבה דברים שלא הצלחתי לאהוב בעצמי בגלל שקיבלתי ברקסים מהסביבה. כשעשיתי קוק ברחתי מהכול. הרגשתי מלך. זה הגיע למצב שהייתי עושה כל יום, בבוקר ובערב".

אחרי שכבר התנקה מהסמים והתגבר על הדימוי העצמי הנמוך - זוהר הצטרף כאמור לעונה החדשה של "גולסטאר". מילה אחת שם על סט הצילומים החזירה אותו יותר מעשור אחורה - להתמודדות עם דימוי הגוף.

אליאב זוהר מתוך "גולסטאר" ( צילום: באדיבות HOT )

"הייתה לנו משימה שמי שצולח אותה הופך לקפטן. אותי זה לא באמת עניין, רציתי שאיתי רגב יהיה הקפטן כי הוא בחור מקסים, אבל זה המשחק אז השתתפתי. מצאתי איזשהו פתרון יצירתי שייתן לי יתרון במשימה. ארז איסקוב התעצבן מאוד וטען שאני מרמה והתחיל להיכנס לאטרף. הוא אמר לי 'תשחרר'. ראיתי שהוא נכנס לאובססיה וזה גרם לי לגיחוך. אמרתי לו אני אעצבן אותך עוד קצת ואשחרר. ואז הוא אמר לי 'יא אבו נפחא'. אמרתי לו שבכל פעם שהוא הפסיד - כל החוסר הביטחון שלו יוצא החוצה. זה היה מביך".

נעלבת? לא. זה לא נגע בי. כשהייתי צעיר הייתי רגיל לזה".

אבא שלי סיפר שהייתי יושב מול הטלפון שעות ומחכה שיתקשרו אליי - ואף אחד לא מתקשר. הוא היה הולך הצידה לבכות שלא אראה

מה זה אומר רגיל? "ילדים יכולים לעשות הרבה דברים טיפשים ורעים. בגיל 16 כשעברתי את הפסיכוזה הראשונה זה היה מצב שאיבדתי את הדעת לסמים. כל החברים שהיו איתי באותה תקופה נטשו אותי. הייתי בטוח שהם היו החברים שלי, אבל הם לא היו שם בשבילי. זאת הייתה הפעם הראשונה שהבנתי כמה העולם רשע, כמה רוע יש בעולם. אבא שלי סיפר לי שהייתי יושב מול הטלפון שעות ומחכה שיתקשרו אליי. אף אחד מהם לא היה מתקשר. אבא שלי היה הולך הצידה לבכות שלא אראה. בפעם בשבוע שהם כן התקשרו, אבא שלי סיפר לי שהם התקשרו כדי להסתלבט עליי ולנתק".

כמה זמן לקח לך לחזור להאמין באנשים? "אף פעם. היה דיבור כזה בתעשייה שאליאב זוהר הוא מתנשא, מרוחק, גאוותן. כל מיני דברים שהם לא אני, אבל אלה חומות ההגנה שלי. זה מה שהן יוצרות ברושם הראשוני של פגישה איתי או של שיח איתי. אני לא בן אדם רע, הם היו רעים אליי. אני מקווה להצליח לסלוח להם מתישהו".

יצא לך לראות אותם בחיים הבוגרים שלך? "כן, אני רואה אותם כל הזמן. הם אפילו באו לקנות פיצה כמה פעמים".

מקווה להצליח לסלוח להם מתישהו. אליאב זוהר ( צילום: איליה מלניקוב )

מה הרגשת? "כמו סוג של השתתקות נפשית. אבל אני גם יודע שבסופו של דבר הם היו ילדים בתקופה ההיא".

תגיד, לא היה חבר אחד שהיה כמו נקודת אור? "כן, היה אחד כזה שהיה בא אליי ובודק מה איתי. הוא החבר הכי טוב שלי עד היום. הבן אדם הכי קרוב אליי בעולם".

"לא כל אבא היה שורד את מה שאבא עבר איתי"

עכשיו כשהוא אבא בעצמו, זוהר יודע להסתכל בפרספטקיבה אחרת על הקריירה, ובטח על האבהות, אחרי התמיכה הגדולה שקיבל מאביו, כשהיה בדרך לשיא מסעו הציבורי בכנסת. "אבא שלי עבר איתי חיים מאוד קשים. כשאיבדתי את הדעת שלי לגמרי, הוא ישן איתי במיטה, חיבק אותי, לא היה הולך לעבודה. היה איתי 24 שעות ביממה. הוא היה עוזר לי לשכנע את המציאות המעוותת שלי שכן יהיה טוב, אני איבדתי את עצמי לגמרי. מה שאבא עבר איתי, לא כל אבא היה שורד את זה. אבא תמיד היה שם בשבילי. היום כאבא אני יודע שאם משהו היה קורה לבת שלי - מה זה מוזיקה? מה זה קריירה? על הזין שלי. קודם כל משפחה ואחרי זה כל השאר".

המהפך בחייו של אליאב זוהר התרחש כשחגג יום הולדת 21 בבית מלון בתל אביב. "עשינו קוק בחדר בבית מלון, כל כך הרבה. צילמתי את השורות ושלחתי לחבר שלי. פתאום היה אייטם בתוכנית 'חי בלילה'. אז עוד לא הייתי מוכר בתור זמר, הייתי הבן של מיקי זוהר. זה היה 'פיגוע' מטורף בשבילי. זה היה פסיכי. בדיעבד הבנתי שהחבר 'מכר' אותי. אני הייתי תמיד בן אדם טוב לבריות ולאנשים ולא האמנתי שיש רוע כזה. הייתי ילד חמוד ופתאום קיבלתי מזה כאפה רצינית".

"היה איתי 24 שעות ביממה". שר התרבות מיקי זוהר ( צילום: אלכס קולמויסקי )

בזמנו שיקרת לתוכנית טלוויזיה. אמרת שזה לא סמים. "ברור ששיקרתי! גמגמתי כמו טמבל. אמרתי לכתבת, 'אין לי סוללה אני חוזר אלייך'. היום יש לי הרבה ניסיון עם תקשורת. אז בחיים לא התמודדתי עם דבר כזה. זה היה אירוע-אירוע".

למרות שזוהר מתאר את גודל המקרה - זה לא היה הדבר הכי גרוע שקרה לו באותו יום. לדבריו, השימוש בקוקאין באותו ערב היה כל כך מופרז, עד שעיניו החלו להיעצם. "אני זוכר שאיבדתי הכרה וחברים שלי פחדו לקחת אותי לטיפול בגלל המעמד התקשורתי של אבא. הם עזרו לי, פשוט הצילו אותי באותו ערב. אני זוכר שקמתי, שטפו לי את הפנים ודחפו לי דברים מתוקים לפה, הרימו לי רגליים, הכניסו אותי לאמבטיה. וניצלתי, פשוט ככה".

אתה זוכר מה קרה כשחזרת הביתה? "כן. אמא שלי ישבה מולי בבית. היא הבינה שעברתי משהו חריג באותו יום. הם הבינו שזה לא היה עוד יום הולדת סטנדרטי. היא אמרה לי 'אם יקרה לך משהו - אני לא יודעת מה יקרה פה. אתה תהרוס את הבית שלנו, את השמחה שלנו, אתה תיקח לנו את כל החיים, אני מתחננת בפניך - תגלה אחריות תחשוב קדימה תחשוב עלינו, עליי, על אבא, על המשפחה. אם יקרה משהו - לא תהיה דרך חזרה'".

ומאז הפסקת? "כן. לא רציתי לשמוע על זה יותר. מהרגע שזרקתי את הסמים - כל החיים שלי עלו, הברכה הגיעה לחיים שלי. השפע הגיע לחיים שלי. כל ההתפוצצות שלי ב'הכוכב הבא' קרתה כמה חודשים אחר כך. קיבלתי טלפון מיואב צפיר. הם לא ידעו כלום. אף אחד לא ידע כלום עד עכשיו, חוץ ממעגל מאוד סגור של מעריצים שהבינו את זה לפי השיר שלי 'שדים בעיניים'. זה שיר שאני מדבר על 'חבר' שמוריד אותי למטה, 'לקום אחר הצהריים עם שדים בעיניים'. וזה לא באמת חבר - זה קוקאין. ויש מעריצים שהבינו. אבל עכשיו אני מרגיש מספיק חזק ובשל כדי לדבר על זה.

"הרגע שבו זרקתי את הסמים זה חלק מהתיקון שלי בתור בן אדם. אני זוכר ששאלתי את עצמי, 'כמה הרס עצמי יכול להיות לבן אדם? כמה הוא יכול להרוס את עצמו במו ידיו? כמה הוא יכול לזיין לעצמו את החיים וכל כך לא לאהוב את עצמו?'. הבנתי באותו רגע שהשימוש בסמים זה פשוט הרחקה מעצמי. ואז קיבלתי החלטה לזרוק את זה לעד, לעולמי עולמים, להוציא את הסמים מהחיים שלי. הבנתי שאני מתחיל בתהליך לקבל את עצמי ולאהוב את עצמי, ומאותו ערב ועד היום לא נגעתי בסמים".