"הנוקמים: סוף המשחק" הוא שוב הסרט המכניס ביותר בכל הזמנים - זאת בזכות ההפצה המחודשת של דיסני. הסרט מ-2019 הגיע להכנסות של 2.925 מיליארד דולר ברחבי העולם, ועקף את "אווטאר" מ-2009, שעומד על 2.923 מיליארד דולר אחרי חמש הפצות מחודשות.

מתוך "הנוקמים: סוף המשחק" ( צילום: באדיבות yes )

זו לא הפעם הראשונה ששני הסרטים מחליפים ביניהם מקומות בדרך לתואר הנכסף: "אווטאר" החזיק בשיא עשור שלם, עד ש"סוף המשחק" עקף אותו ב-2019, עוד בהפצתו המקורית. ב-2021 "אווטאר" חזר לבתי הקולנוע ותפס שוב את המקום הראשון. עכשיו, חמש שנים אחרי, "הנוקמים" שוב בראש.

בכל מקרה, לדיסני יש מספיק סיבות לחגוג - "אווטאר" הופק על ידי אולפני המאה ה-20 פוקס, שנמצאת בבעלות החברה מאז המיזוג ב-2019. עם הנכסים של פוקס, דיסני אחראית לשבעה מתוך עשרת הסרטים המכניסים ביותר בהיסטוריה, בהם גם "אווטאר: דרך המים" (2.33 מיליארד דולר), "טיטאניק" (2.26 מיליארד) ו"הנוקמים: מלחמת האינסוף" (2.05 מיליארד).

דיסני ומארוול החזירו את "סוף המשחק" למסכים כדי לבנות ציפייה ל"הנוקמים: יום הדין", שיעלה לאקרנים בדצמבר. "סוף המשחק" היה שיאה של סדרה בת 21 סרטים שנמשכה יותר מעשור, והפגיש כמעט את כל גיבורי הקומיקס של היקום, מרוברט דאוני ג'וניור (איירון מן), כריס אוונס (קפטן אמריקה) וסקרלט ג'והנסון (אלמנה שחורה), ועד טום הולנד (ספיידרמן), צ'דוויק בוזמן המנוח (הפנתר השחור) ואנתוני מאקי (הפלקון).