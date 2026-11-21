הקומיקאי, יוצא תוכנית הסאטירה הפופולרית "סאטרדיי נייט לייב", בואן יאנג, ספג ביקורות על כך שכינה את הזמרת היהודייה רג'ינה ספקטור בכינוי הנחשב אנטישמי - והתנצל.

רג'ינה ספקטור, בואן יאנג ( צילום: AP, Santiago Felipe/Getty Images )

יאנג פרסם התנצלות על כך שכינה את ספקטור Zio - קיצור של ציוני. הדברים נאמרו בפרק של הפודקאסט שלו Las Culturistas מ-14 באוקטובר, שבו השתתפו גם המנחה השותף מאט רוג'רס והאורחת אדי מוניקה, כאשר הקטע צף מחדש ברשתות החברתיות. "היא פשוט קצת קיצונית בעניין ישראל”, אמרה על ספקטור האורחת, ויאנג הוסיף: "כן, היא זיו". בהמשך אמרה מוניקה: "זה מטורף. מישהי כמוה. כל כך מטורף" - והשלושה צחקו.

על פי ה"הוליווד ריפורטר" Zio הוא כינוי גנאי שלפי הדיווחים טבע דייוויד דיוק - מנהיג לשעבר בקו קלוקס קלאן, בהמשך אומץ הכינוי בידי תומכי עליונות לבנה ומשמש כמילת גנאי אנטישמית.

"אני רוצה להתנצל בכנות על כך שהשתמשתי במילה בפודקאסט בלי להכיר את ההיסטוריה האנטישמית שלה, במיוחד מכיוון שרק בשבועיים האחרונים יצאנו נגד אנטישמיות בתוכנית”, כתב יאנג באינסטגרם אתמול (שישי). "במיוחד מטריד להבין שאימצתי שפה שהפכה לנפוצה בזכות תנועות ימין קיצוני, שמהרטוריקה שלהן עלינו להיזהר ולפעול נגדה". יאנג פרסם את הפוסט גם בסטורי ומיד אחריו העלה סטורי שבו כתב: "ובאותו זמן, שחררו את פלסטין".

ג׳ונתן גרינבלט, מנכ״ל הליגה נגד השמצה, הגיב להתנצלותו של יאנג. "ראשית, השתמשת כלאחר יד בכינוי הגנאי האנטישמי ‘זיו’ בתוכנית שלך, ספגת ביקורת על כך ואז פרסמת התנצלות דלה”, כתב ברשת X. "טענת שלא הכרת את ההיסטוריה של המונח והסברת שהצטערת לגלות שהוא הופץ בידי תומכי עליונות לבנה מהימין הקיצוני”.

"אתה רציני? הבעיה מבחינתך לא הייתה שהשתמשת בכינוי גנאי אנטישמי; הבעיה הייתה שהשתמשת בכינוי הלא נכון? ואז עוד הייתה לך החוצפה לפרסם מיד פוסט שבו כתבת: ‘ובאותו זמן, שחררו את פלסטין’", הוסיף. "להתנצל על האנטישמיות שלך עם לא הסתייגות אחת אלא שתיים - זו כלל לא התנצלות. זו תזכורת לכך שאתה לא חושב שיהודים ראויים לאותו כבוד כמו כולם. זו לא אמירה פוליטית; זו דעה קדומה - וזה פתטי".

אשת הטלוויזיה מייגן מקיין הייתה בין מי שמתחו ביקורת על התבטאותו של יאנג בתוכנית. "העובדה שבואן יאנג משתמש בסלנג אנטישמי שהפך לנפוץ בזכות דייוויד דיוק, מנהיג הקו קלוקס קלאן, היא ממש הדובדבן שבקצפת עבור האיש שגרם לשיין גיליס להיות מפוטר מ-SNL בגלל גזענות”, כתבה ברשתות החברתיות.

הליגה נגד השמצה פרסמה תגובה ברשת X, בעקבות פוסט של אתר TheWrap על הביקורת נגד יאנג: "אולי בואן יאנג צריך לרענן את הידע שלו בהיסטוריה לפני שהוא מכנה כלאחר יד את הזמרת היהודייה רג'ינה ספקטור 'זיו'. הכינוי האנטישמי הופץ בידי דייוויד דיוק, תומך עליונות לבנה ידוע, מכחיש שואה ומנהיג לשעבר בקו קלוקס קלאן, כדרך לתקוף יהודים בלי לומר במפורש 'יהודים'. כיום הוא מצא לו בית נוסף בחוגים אנטי-ישראליים שמתיימרים להיות 'פרוגרסיביים'. בין שאתם מכירים את ההיסטוריה שלו ובין שלא, שימוש אגבי בשפה של תומכי עליונות לבנה רק עוזר לנרמל אותה".