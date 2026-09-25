לציון שלושה עשורים של פעילות מצליחה, הרכב הטראנס המצליח של עמית דובדבני וארז אייזן אירח שלל אמנים להופעה חגיגית בפארק הירדן אל מול אלפי צופים הרכב הטראנס של עמית דובדבני וארז אייזן חגג בהופעות חגיגיות IM30 - לרגל 30 שנות קריירה. צפו:
בפסטיבל שנערך בפארק הירדן אירחו השניים אמנים רבים, ביניהם נינט טייב וברי סחרוף, וביצעו את הלהיטים המוכרים שלהם לאורך השנים, דוגמת Becoming Insane שיצא לפני כ-20 שנה.
בהפקה הגדירו את הפסטיבל המוזיקה האלקטרונית כ"גדול ביותר" בישראל עם שלושה ימי הופעות, קמפינג ואלפי צופים.