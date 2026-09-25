לציון שלושה עשורים של פעילות מצליחה, הרכב הטראנס המצליח של עמית דובדבני וארז אייזן אירח שלל אמנים להופעה חגיגית בפארק הירדן אל מול אלפי צופים הרכב הטראנס של עמית דובדבני וארז אייזן חגג בהופעות חגיגיות IM30 - לרגל 30 שנות קריירה. צפו: