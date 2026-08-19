סיפור כזה, כמו של הסרט החדש "לוני טונס מציגים: קיוטי נגד אקמי", שעולה מחר (חמישי) על המסכים, לא שמעתם. לא בגלל הטכניקה שבאמצעותה נוצר (שילוב של לייב-אקשן ואנימציה), ולא בגלל העלילה שלו, על זאב ערבות שמחליט סוף סוף להשיב מלחמה לתאגיד שמוכר לו פעם אחר פעם את המוצרים שהופכים את חייו לגיהינום (למרות שסביר להניח שטרם נתקלתם בכזה, ספציפית). לא, סיפור כזה לא שמעתם מפני שבמקרה הזה, אחרי שהסרט צולם והושלמה העבודה עליו, המציאות החליטה לחקות את התסריט - והסרט הזה, שאמור היה לעלות על האקרנים לפני כשלוש שנים, מצא את עצמו נלחם בתאגיד שהפך את חייו, וחיי יוצריו, לגיהינום.

את זאב הערבות ווייל אי. קויוטי (בתרגום לשם הסרט הפכו אותו ל"קיוטי") כולם מכירים מסרטוני האנימציה של הלוני טונס. עוד ב-1949 הפציע קויוטי לראשונה עם מטרה אחת פשוטה: לתפוס את הרוד ראנר, ציפור זריזה שאיכשהו תמיד חומקת ממלתעותיו. במשך עשרות שנים הוא ניסה לעשות זאת בעזרת מלכודות, רקטות, מגנטים, דינמיט, קפיצים ושאר המצאות של ACME, תאגיד שמייצר פשוט הכול, כך נראה - ובאופן עקבי להפליא, כל ניסיון הסתיים באסון אישי. קויוטי נשרף, מתפוצץ, נרמס, נדרס, נחמס - ומה אתם יודעים, כבר נמאס.

גלריה נשמה, זה לא הולך להיגמר טוב. מתוך "לוני טונס מציגים: קיוטי נגד אקמי" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

וכך, "קיוטי נגד אקמי" לוקח את הבדיחה צעד אחד קדימה: מה קורה כשקויוטי מפסיק לקבל את הכישלון כמובן מאליו? כשהוא מחליט שאולי הבעיה אינה בו, אלא במוצר? וכשהוא לוקח את אקמי לבית המשפט? התשובה היא סרט קולנוע של 70 מיליון דולר שבו מככבים בין היתר וויל פורטה וג'ון סינה. בין 2023-2022, אחרי תהליך ארוך של פיתוח, הסרט צולם והושלם, אלא שאז נראה כאילו שלעולם לא יגיע אל המסכים. מדוע? ובכן, האולפן שאמור היה להפיץ אותו, האחים וורנר, העדיף לגנוז אותו מטעמים כלכליים. אל דאגה, עוד נסביר.

המקור לרעיון בכלל אינו תסריט קולנועי. ב-1990 פרסם הסופר איאן פרייזר ב"ניו יורקר" טקסט סאטירי שנכתב כפרוטוקול של הליך משפטי, שבו ווייל אי. קויוטי תובע את אקמי על הנזקים שנגרמו לו בעקבות המוצרים שלה. הסרט לוקח את הרעיון הזה והופך אותו לקומדיית הרפתקאות המשלבת אנימציה ולייב-אקשן סטייל "מי הפליל את רוג'ר ראביט".

בסרט, קויוטי נעזר בעורך דין כושל בשם קווין אייברי, בגילומו של יוצא SNL האהוב וויל פורטה, ויוצא למאבק משפטי נגד אקמי. ג'ון סינה מגלם את עורך הדין החלקלק של התאגיד, ולאנה קונדור ("אקס-מן: אפוקליפסה") מגלמת את אחייניתו של אייברי, שהוא מעסיק כמתמחה במשרדו המרופט. הבימוי הופקד בידי דייב גרין ("צבי הנינג'ה: יוצאים מהצללים"), והתסריט נכתב בידי סמי ברץ' על פי סיפור שרקח יחד עם ג'יימס גאן וג'רמי סלייטר.

אפילו ג'ון סינה פה. והוא חונק את טוויטי! מתוך "לוני טונס מציגים: קיוטי נגד אקמי" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

הסרט תוכנן במקור להגיע לבתי הקולנוע ב-2023, כאמור, אחרי הקרנות מבחן שקיבלו תגובות חיוביות עד חיוביות מאוד. ואז, ב-9 בנובמבר 2023, הגיעה בשורה שאיש מהמעורבים לא ציפה לה: וורנר החליטה שלא להפיץ את הסרט. ההסבר הרשמי דיבר על שינוי בכיוון האסטרטגי של האולפן - אלא שבמקביל דווח כי הגניזה תאפשר לוורנר לקבל הטבת מס של כ-30 מיליון דולר על ההפסד התיאורטי שתיצור גניזתו. במילים פשוטות, סרט שעלותו כ-70 מיליון דולר, שכבר צולם והושלם, הפך מבחינת האולפן לנכס שעדיף לא להוציא לשוק - אלא להשתמש בהפסד שלו לצורך חשבונאי. ולעזאזל עם מי שהזיעו ועמלו עליו, לפני ומאחורי המצלמה. כסף זה כסף, וזה כל מה שחשוב, נכון? נכון?

ובכן, לא נכון, לפחות לא תמיד - כי זה, הרגע שבו וורנר הכריזה ש"קיוטי נגד אקמי" לא יראה אור יום, היה הרגע שבו הסרט הפסיק להיות רק סרט. עם ההכרזה על גורלו הצפוי, יוצרים, אנשי תעשייה ומעריצים מחו על ההחלטה, במיוחד מפני שלא מדובר היה בפרויקט שננטש באמצע ההפקה, אלא בסרט גמור, מוכן ומזומן לשיגור למסכים. "ראיתי את 'קיוטי נגד אקמי', והוא נהדר", צייץ כריסטופר מילר, הבמאי-השותף של סרטים כמו "סרט לגו" ו"פרויקט הייל מרי", "מצחיק, מקסים, עם תזמון מצוין של קומדיה פיזית וכמות מפתיעה של לב. אני מקווה שכמה אולפנים ירדפו אחריו, כדי שהעולם יוכל לראות את כל העבודה הטובה שאנשים עשו".

שותפו לבימוי פיל לורד חיזק את הסנטימנט כשצייץ: "'קיוטי נגד אקמי' נפלא. דייב גרין פוגע בול. הוא מצחיק, חכם, אקזיסטנציאליסטי ומרגש, והופך את הדמות הקלאסית הזאת לרלוונטית יותר מאי פעם". הבמאי סקוט דריקסון, שחתום בין היתר על "דוקטור סטריינג'", היה חריף יותר וכתב ב-X: "אני חושב שזה בולשיט מוחלט שאולפן יכול - ואכן עושה זאת - לגנוז את העבודה היצירתית של מאות אנשים בשביל הטבת מס מזוינת".

גם זה לא הולך להיגמר טוב. מתוך "לוני טונס מציגים: קיוטי נגד אקמי" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

הם לא היו היחידים: רבים פנו לרשתות כדי לחלוק את ההלם והזעם שלהם מההחלטה של וורנר, כולל מספר עצומות אינטרנטיות שנועדו להגביר את הלחץ. אבל לוורנר נדרש זמן. בכל זאת, מדובר באולפן שעשה זאת לפחות פעמיים בעבר.

באוגוסט 2022 הודיעה וורנר-דיסקברי כי "באטגירל" לא ייצא לא לבתי הקולנוע ולא לשירות הסטרימינג HBO מקס שבבעלותה, אף שהצילומים כבר הושלמו והסרט היה בשלב הפוסט-פרודקשן. עלותו הוערכה בכ-90 מיליון דולר. הסרט, בכיכובה של לזלי גרייס ובבימוי הצמד אדיל אל ארבי ובילאל פלאח, פותח במקור עבור HBO מקס. לאחר המיזוג בין וורנר מדיה לדיסקברי והגעתו של היו"ר החדש דייויד זסלב, האסטרטגיה השתנתה: החברה ביקשה להתרכז בהפצות קולנועיות גדולות ולצמצם הוצאות. במקביל, ביטול הסרט אפשר לחברה למחוק את ההשקעה לצורכי מס. נשמע מוכר?

באותו גל מכות-גרזן של היו"ר החדש והלוחמני נגנז גם Scoob! Holiday Haunt, סרט אנימציה שהיה אמור להיות סרט המשך/פריקוול ל"סקובי דו!" מ-2020 והתעתד לעלות ב-HBO מקס בחג המולד 2022. גם כאן העבודה כבר הייתה בשלבים מתקדמים מאוד. התסריטאי טוני סרוונה אמר לאחר ההחלטה שהסרט היה "מוכן, מעשית", ובהמשך ההפקה אף הושלמה, למרות שכבר לא הייתה כוונה להפיץ אותו. הסיבה לגניזה הייתה שילוב דומה של קיצוץ עלויות, מחיקת מס ושינוי האסטרטגיה של וורנר, שהחליטה להתרחק מהמודל של הפקות סרטים יקרות המיועדות ישירות לסטרימינג ולהחזיר את הדגש להפצה קולנועית.

אתם יכולים לקרוא לו "המקצץ". יו"ר וורנר-דיסקברי דייויד זסלב ( AP )

אבל איכשהו, במקרה של "קיוטי נגד אקמי" זה עבד - הלחץ הציבורי והמקצועי בעקבות ההחלטה היה חריף מספיק כדי לגרום לוורנר לחזור בה מהתוכנית המקורית למחוק את הסרט לצורכי מס, ולאפשר ליוצרים לחפש לו קונה. ארבעה ימים בלבד אחרי הודעת הגניזה, וורנר הפכה את ההחלטה ואפשרה לשווק את הסרט למפיצים אחרים.

אבל גם אז לא הגיע הסוף הטוב. היו התעניינויות מצד חברות שונות, אך הסרט לא מצא מיד בית. במשך חודשים ארוכים הוא נשאר במצב מוזר ביותר: סרט גמור, עם שחקנים מוכרים, מותג מפורסם וסיפור שהפך אותו לאחד הסרטים המדוברים ביותר שלא ניתן היה לראות. ברמה השיווקית, חצי מהעבודה כבר נעשתה. ועדיין לא נמצא קונה.

אם אלחץ על הכפתור הקטן הזה, אמצא מפיץ. מתוך "לוני טונס מציגים: קיוטי נגד אקמי" ( צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

ואז, במרץ 2025, הגיע המפנה. Ketchup Entertainment, מפיצה עצמאית, רכשה מוורנר את זכויות ההפצה העולמיות של הסרט. הסכום לא פורסם רשמית, אך דיווחים בתעשייה העריכו את העסקה בכ-50 מיליון דולר. פתאום "קיוטי נגד אקמי" לא היה עוד סרט בכספת. היה לו מפיץ. והנה, הוא עולה על המסכים. נס גלוי.

בצעד נבון במיוחד, הקמפיין הנוכחי של הסרט אינו מנסה להסתיר את הפרשה. להפך: הוא הפך את ההיסטוריה של הסרט לחלק מהמיתולוגיה שלו, כולל התייחסויות ישירות להחלטה המקורית של וורנר ולמחיקת המס. באפריל 2026, למשל, פורסם טיזר ששיחק במפורש על יום המס האמריקני ועל אותה מחיקת מס - Write off.

עכשיו נראה שכל מה שנותר לראות זה אם המפיצה החדשה, Ketchup, עשתה בשכל כשרכשה את הסרט. בשלב זה, צופים שבסוף השבוע הראשון שלו על המסכים, הסרט ירוויח באזור ה-10 מיליון דולר. לא מרהיב, אבל גם לא חסר-סיכוי: עם הבאזז הנכון, שכבר אופף את הפרויקט, ובהנחה שיצבור עוד קצת מומנטום, בהחלט יש מצב ש"קיוטי נגד אקמי" יחזיר את ההשקעה עם הזמן.

אבל כך או כך, ועוד לפני שסופרים את השטרות, מדובר בניצחון. ניצחון של השכל הישר, של הצדק. שנים רבות הושקעו ביצירה שכמעט נזרקה לפח בשל שיקולים ציניים שבינם ובין קולנוע אין דבר. אחרי צפייה בסרט, כותב שורות אלו יכול להעיד שהוא מקסים, גם אם לא מונומנטלי, וזה בסדר כי הוא מעולם לא התעתד להיות כזה. היה זה עוול אם הסרט הזה לא היה מגיע אל המסכים. והעוול הזה נמנע.