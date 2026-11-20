ההנפקה הגדולה בהיסטוריה אירעה ממש לפני יומיים, עת חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק יצאה להנפקה בוול סטריט בערך של 83 דולר למניה ושווי מוערך של טריליון וחצי דולרים. אם יש מישהו שבטח ישב ומרט את כל התלתלים היפים שלו, כשהוא ספון בתא הכלא הפדרלי שלו בקליפורניה, זה סם בנקמן-פריד. אותו סם שההשקעה שלו באנתרופיק, לו הייתה נמכרת היום, הייתה נאמדת בעשרות מליארדי דולרים ומכסה את הפסדי החברה שלו, בשווי שמונה מיליארד דולר, בלי למצמץ.

"האלטרואיסטים" – טריילר ( צילום: באדיבות נטפליקס )

אבל בשנת 2024 בנקמן-פריד נאלץ למכור אותה בפחות משני מיליארד דולר, וגם זה לא עזר לו – הוא מרצה עכשיו עונש מאסר של 25 שנים ומחכה שטראמפ יזרוק לו עצם בצורת חנינה. התעניינתם? אולי אתם קהל היעד של "האלטרואיסטים", עוד דרמת סקאם שמתוסרטת על פי סיפור אמיתי, שאירע ממש בעשור הזה, ועלתה אתמול (חמישי) בנטפליקס.

אין כמו סיפורי מרמה כדי להסעיר מוחות בישיבות טלוויזיה מאובקות: אם יש ז'אנר שפלטפורמות לעולם לא מתעייפות ממנו זה הנוכל. הגל הנוכחי הביא איתו את "עלייתה ונפילתה של אליזבת' הולמס" (שחוזרת לכותרות עכשיו הודות לדוקו הסופר מדובר "לראות את הכל"), WeCrashed על אדם נוימן ו"להמציא את אנה" על אנה דלבי, שכבר הפכו אותנו לזבוב על הקיר בסיפורי הנוכלות הגדולים של עידן הטק. "האלטרואיסטים" תיקח אתכם לסיפור של בנקמן-פריד עם השותפה שלו, קרוליין אליסון, שגם הם רצו בסך הכול להפוך את העולם למקום טוב יותר, אבל, אהה, האגו והשאפתנות הדורסנית שלהם לא השאירו להם שום ברירה חוץ מלשרוף את כל הגשרים ולאמלל את כל מי שהאמין בהם.

גלריה מתוך "האלטרואיסטים" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

הסיפור של סם וקרוליין הוא הסיפור המוכר: שניהם אשפי מתמטיקה שניסו לרתום את הכישורים שלהם לאידיאולוגיה אלטרואיסטית: הם רצו לעשות הרבה כסף ולתרום את רובו. הם נפגשו בוול סטריט בחברת מסחר והחליטו להקים יחד בורסת מטבע קריפטו. בהמשך הם גם הקימו גם חברה למסחר מניות בשם אלמדה. בדרך הם גם מנהלים רומן, שוכבים, נפרדים, עושים מה שאנשים רגילים עושים כשהם לא מחשבים אובססיביים של סטטיסטיקות, ומפה לשם הם מגיעים למצב שהם שווים מליארדי דולרים.

משהו משתבש. כמה החלטות לא נכונות ולא אלטרואיסטיות בכלל – אל תטרידו את המוחות היפים שלכם בפרטים הקטנים – וחברת המסחר מאבדת שמונה מיליארד דולר מהכסף של הלקוחות שלה. משם הדרך לקריסה קצרה, והיא עוברת דרך בגידות ותקיעות סכין בין סם וקרוליין ושאר העובדים בחברה, עד לסוף הידוע. סם בכלא, קרוליין מרצה שנתיים כי הסכימה להעיד נגדו ואנשים נוספים מרצים עונשים שונים, תלוי אם הסכימו לתרום מידע או לא.

מתוך "האלטרואיסטים" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מאחורי הגרסה הזאת עומדים גרהם מור, האיש שלקח אוסקר על התסריט של "משחק החיקוי", וג'קלין הויט, אחת מהכותבות של "הנותרים", והיא הופקה בחברה של ברק ומישל אובאמה, לא פחות. חומר הגלם מתבסס על תחקיר שפורסם ב"ניו יורק מגזין", ממש כמו "להמציא את אנה", וממש כמוה גם פה מגלמת את הדמות הנשית הראשית אחת, ג'וליה גארנר, אבל ספק אם תזהו אותה עם שיניים תותבות ושאר אביזרים שגבו ממנה שלוש שעות איפור בכל יום צילום. את סם מגלם בהצלחה מפתיעה אנתוני בויל, וסביבם משייטים אלכס לות'ר, קראן סוני, יוג'ין יאנג וטרי צ'ן, על תקן עובדים נוספים.

אפשר להבין למה הרעיון קוסם לטלוויזיה. לדרמה יש את מה שאף מצלמה תיעודית לא תשיג לעולם: חדר השינה. מור עצמו קבע שכל מה שתועד, צולם או הוקלט בעבר – נשאר בחוץ. הסדרה עוסקת רק במה שלא הוסבר במציאות. הוא שלח לבנקמן-פריד מאה שאלות במייל והוא ענה עליהן מהכלא, הוא המציא לא מעט וכך נולד לו בנקמן-פריד מחדש לא כנוכל יהיר אלא כאדם תמים שפשוט מעד בדרך.

רומן דליל שממצה את עצמו די מהר. מתוך "האלטרואיסטים" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

זה אולי יכול היה לעבוד אבל הבעיות של "האלטרואיסטים" מגיעות מכיוון אחר. הסדרה, שנונה ומושכת ככל שתהיה, מדברת בשפה שרוב הצופים כלל לא מבינים. מרווחים, נזילות, טוקנים, ארביטראז', גידור: המילים עפות מהר, כולם מהנהנים בהבנה ואנחנו בבית יושבים ומהנהנים כמו בפגישת דירקטוריון שנכנסנו אליה בטעות. כמו מונחים בדרמה רפואית, הם לא נועדו להסביר לנו כלום רק לסמן לנו שהאנשים על המסך חכמים ויודעים מה הם עושים. הבעיה היא שפה העלילה תלויה בזה – אם לא נבין את התרמית הדבר היחיד שנשאר לנו להיאחז בו הוא הרומן הדליל בין סם וקרוליין, וזה ממצה את עצמו די מהר. נכון, בפרק השישי מתווספות עוד דמויות לפאנל, אבל לא בטוח שזה מספיק כדי להשאיר אתכם ערים.