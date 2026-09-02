רגע לפני שהם עולים להופיע בסדרת הופעות חגיגיות במיוחד לציון 30 שנות עבודה משותפות, מחליטים חברי הדג נחש שהגיע הזמן לרענן ולהוסיף חבר שביעי ללהקה - ומכריזים על אודישנים לתפקיד. היום מגיע לאודישנים הקומיקאי רועי בר נתן, שמגיע עם רעיונות חדשים לתפוס את הקהל הצעיר, אבל גם עם לא מעט תלונות. צפו באודישן המלא: