רגע לפני שהם עולים להופיע בסדרת הופעות חגיגיות במיוחד לציון 30 שנות עבודה משותפות, מחליטים חברי הדג נחש שהגיע הזמן לרענן ולהוסיף חבר שביעי ללהקה - ומכריזים על אודישנים לתפקיד. היום מגיע לאודישנים הקומיקאי רועי בר נתן, שמגיע עם רעיונות חדשים לתפוס את הקהל הצעיר, אבל גם עם לא מעט תלונות. צפו באודישן המלא:
האודישן של רועי בר נתן הוא הפרק הרביעי בסדרת מיקרו-קומדיה בת חמישה פרקים בהפקת ynet והדג נחש, שעלתה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה") וביים רועי פלורנטין ("טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").
בכל פרק מגיע אורח אחר, מנסה לשכנע את הלהקה למה הוא מתאים לתפקיד החבר השביעי, ומבצע איתם יחד שיר. מלבד רועי בר נתן, הגיעו לאודישנים גם גורי אלפי, יונתן ברק, ג'וי ריגר ודניאל חן. פרק חדש עולה לאתר בכל יום בשעה 20:00.
ניתן לצפות בכל הפרקים שכבר עלו ובחומרים נוספים מאחורי הקלעים, במתחם "חבר חדש לדג נחש".
הדג נחש הם שאנן סטריט, גיא מר, דודוש קלמס, משה אסרף, יאיא כהן אהרונוב ושלומי אלון | גיטרה - דניאל שוהם |מיתוג ותקשורת - רותי מרום | מנהל הפקה הדג נחש - רועי בכר | ניהול אישי - נברו פלורנטין | במאי - רועי פלורנטין | כותבים - עמרי עמית ואדר מירום| הפקת וידאו - ברקוביץ הפקות | צלם ראשי - רועי ברקוביץ | צלמים - שי שרף, מיכאל צייטלין | עריכה - שחר ברקת | ע. הפקה - שר בן שמחון | ניהול במה - עמית אנקרי | מנהלת סושיאל - נועה מאירצ'ק | איפור - לילך אופק | מיקס - גיא מר | הפקת פוסט - רעות רימרמן | מתחם - Live House | טכנאי הקלטה - נדב גבר | סאונד- נדיר פליישמן | צילום סטילס - עוז מועלם | מפיקים ועורכים אחראים מטעם ynet - טלי פלדמן, עודד קרמר.