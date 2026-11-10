הקומיקאי וסופר הילדים הבריטי דיוויד ווליאמס, לשעבר שופט בתוכנית "בריטניה גוט טאלנט" (Britain's Got Talent), עומד במרכזו של תחקיר המייחס לו הטרדות מיניות של נשים וטיפוח קשרים עם מעריצות, חלקן קטינות, לצורך ניצול מיני.

התחקיר המשותף של "הגארדיאן" וחדשות ITV פורסם לאחר שווליאמס נכשל בניסיונו למנוע את פרסומו באמצעות צו מניעה. ווליאמס מכחיש את הטענות נגדו.

גלריה דיוויד ווליאמס ( צילום: Shane Anthony Sinclair/Getty Images )

התחקיר, שנערך במשך כשלוש שנים והתבסס על עדויות של 30 מקורות בעלי ידע ממקור ראשון, כולל גם טענות של שתי נשים שפגשו את ווליאמס כשהיו בנות 15. אחת מהן טוענת כי תקף אותה מינית בביתו כשהייתה בת 15, ואילו השנייה סיפרה כי הכירה אותו באירוע מעריצים של הסדרה שיצר וכיכב בה - "הממלכה הקטנה", וכי לאחר ששמר איתה על קשר, השניים קיימו יחסי מין כשהייתה בת 17. ווליאמס מכחיש את הטענות, ועורכי דינו מסרו כי במקרה השני סבר שהצעירה הייתה בת 18.

לפי התחקיר, ווליאמס נהג ליצור קשר שוב ושוב עם נשים צעירות באמצעות הרשתות החברתיות או דרך סוכנויות דוגמנות, ולהזמין אותן לביתו או לחדר ההלבשה שלו בתוכנית "בריטניה גוט טאלנט". התנהגותו תוארה כ"נצלנית" ו"לוחצת", ואחת הנשים, שהתיידדה איתו לאחר שפנה אליה, סיפרה כי הוא הטריד אותה ללא הרף בניסיונות לשכנע אותה לקיים עמו יחסי מין.

עוד נטען בתחקיר כי ווליאמס נהג לשלוח הודעות לצעירות שעבדו כעוזרות הפקה בתוכניות שבהן השתתף, וכן לעובדות בהוצאת הספרים הארפרקולינס, שבה התפרסמו ספריו. לפי התחקיר, ווליאמס ניהל לכאורה קשר מיני בלתי הולם עם עובדת זוטרה בהוצאה וחיזר אחר עובדת נוספת.

בהצהרה שמסר לחדשות ITV הכחיש ווליאמס את כל הטענות נגדו. "אני לא טורף מיני ולא עברתי על החוק", אמר. "אני שבור מכך שכמה מהנשים שפגשתי לפני עשר עד 20 שנה מספרות כעת שנפגעו ממני או שהן כועסות עליי". עוד הוסיף: "במבט לאחור, אני מבין שלפעמים נהגתי בחוסר רגישות כלפי אנשים שניהלתי איתם קשרים מיניים מזדמנים, ושלא תמיד התחשבתי מספיק ברגשותיהם. אני מצטער על כך. אמנם כשאחד הצדדים מפורסם, פערי הכוחות הם בלתי נמנעים, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין ניצול לרעה של המעמד הזה, וזה דבר שמעולם לא עשיתי".

לפי דיווח של ה-BBC, במסגרת ניסיונו למנוע את הפרסום טען ווליאמס בבית המשפט כי אם התחקיר יפורסם, קיימת "סבירות גבוהה מאוד" שינסה לשים קץ לחייו. עורך דינו סיפר כי הקומיקאי ניסה להתאבד פעמיים בעבר. אלא שבית המשפט דחה את הבקשה לצו מניעה, ובכך סלל את הדרך לפרסום התחקיר ולחשיפת זהותו של ווליאמס.

בעקבות פרסום התחקיר הודיע ה-BBC כי הוא מסיר משירות הסטרימינג שלו, iPlayer, את סדרת המערכונים המצליחה "הממלכה הקטנה", שבה כיכב ווליאמס לצד מאט לוקאס. מהרשת נמסר כי לנוכח ההאשמות החמורות, היא בוחנת מחדש את כל התכנים שבהם השתתף ווליאמס או שהיה מעורב בכתיבתם, וכי חלקם יוסרו מהשירות עד להשלמת הבדיקה. בעקבות פרסום התחקיר נודע כי גם סוכנות הכישרונות הבריטית Independent Talent Group הפסיקה לייצג את ווליאמס.

מימין לשמאל: אלישה דיקסון, אמנדה הולדן, סיימון קאוול ודיוויד ווליאמס באודישנים ל"בריטניה גוט טאלנט" בלונדון, 2022 ( צילום: Eamonn M. McCormack/Getty Images )

ווליאמס, שגם חתום על ספרי ילדים רבי-מכר, הואשם לראשונה בהתנהגות בלתי הולמת ב-2022, אז נטען כי השמיע הערות מיניות בוטות ומשפילות כלפי מתמודדים בתוכנית "בריטניה גוט טאלנט". החשיפות, שפורסמו בעיתון "הגארדיאן", הובילו לעזיבתו את התוכנית.

בהמשך תבע ווליאמס את חברת ההפקה של "בריטניה גוט טאלנט", פרמנטל (Fremantle), בטענה להפרת דיני הגנת המידע. הצדדים הגיעו בסופו של דבר להסדר מחוץ לבית המשפט.

בעקבות פרסום התחקיר כעת, מסרה חברת פרמנטל, המפיקה את "בריטניה גוט טאלנט", כי היא "מוטרדת ומודאגת מההאשמות החמורות", וקראה לכל מי שחש שנפל קורבן להתנהגות פסולה לפנות ולדווח על כך. החברה טרם פתחה בחקירה רשמית בנושא.

"דיוויד ווליאמס אינו משמש שופט ב'בריטניה גוט טאלנט' כבר יותר מארבע שנים", נמסר מטעם דוברות החברה. "במהלך תקופת השתתפותו בתוכנית ובשנים שחלפו מאז, מעולם לא הוגשה לפרמנטל בריטניה תלונה בנוגע להתנהגותו. אם מישהו חש שנפל קורבן להתנהגות בלתי הולמת או פסולה מצד אדם כלשהו בהפקות של פרמנטל או של חברות הקשורות אליה, אנו מעודדים אותו לפנות אלינו. נתייחס לכל תלונה ברצינות. הדאגה לרווחתם של עובדינו, הפרילנסרים, המשתתפים בהפקות והמעריצים הייתה מאז ומתמיד, ועודנה, בראש סדר העדיפויות של החברה".