אחרי 55 שנה - טמירה ירדני בעלת טדי הפקות, מוכרת את השליטה בחברה, כשהשותף, הבמאי והעורך יואב צפיר, יהפוך לבעל גרעין השליטה.

טמירה ירדני, יואב צפיר ( צילום: רפי דלויה, רז גרוס )

מטעם טדי הפקות נמסר כי ״ההחלטה התקבלה לאחר שטמירה ירדני קיבלה מספר הצעות לרכישת החברה מגורמים מובילים בשוק, אך בחרה בסופו של דבר להעביר את טדי לידי האנשים שצמחו איתה, מכירים לעומק את ערכיה ויודעים להמשיך את דרכה״.

טדי הפקות נוסדה על ידי טמירה ירדני ובעלה דודו ירדני שהלך לעולמו לפני כעשור. בני הזוג הפיקו לצידם של צפיר וצביקה הדר חלק נכבד מתוכניות הבידור המצליחות בישראל ביניהן: ״הקומדי סטור״, ״שמש״, ״כוכב נולד״, ״נולד לרקוד״, ״הכוכב הבא״, ״רוקדים עם כוכבים״ ועוד.

יואב צפיר ינהל את גרעין השליטה, ויחברו אליו מיטל כהן ושרית שלו.

ירדני עצמה מסרה בתגובה:"אין מתאים יותר מיואב להמשיך ולהוביל את טדי. יואב התחיל לעבוד בטדי לפני 30 שנה ומהווה חלק מהותי ממנה. אני מרגישה בת מזל שהחברה שהקמנו דודו ואני לפני 55 שנים תמשיך מכאן לשגשג, לצמוח ולפרוח בידיהם של הצוות הנפלא והמצוין הזה יואב, מיטל כהן ושרית.

״זו עבורי החלטה שמגיעה מתוך אהבה גדולה לטדי ומתוך רצון אמיתי להבטיח לה עתיד, המשכיות ומורשת. אני יודעת שאני מעבירה את המושכות לאנשים שמכירים את טדי מבפנים, מאמינים בה וימשיכו לשמור על הרוח שהפכה אותה למה שהיא״.