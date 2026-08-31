תאגיד השידור כאן בוחן את הקפאת שידורי הרדיו של הרב יצחק יוסף, מנהיג ש"ס, בעקבות השתלחותו הבוטה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. במסגרת שיעורו השבועי המשודר בקביעות על ידי התאגיד כאן בתחנת הרדיו כאן מורשת, אמר הרב יוסף בין השאר על היועצת המשפטית: "משוגעת. מי היא בכלל? הקב"ה יכלה אותה. ייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה".