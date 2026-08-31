תאגיד השידור כאן בוחן את הקפאת שידורי הרדיו של הרב יצחק יוסף, מנהיג ש"ס, בעקבות השתלחותו הבוטה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. במסגרת שיעורו השבועי המשודר בקביעות על ידי התאגיד כאן בתחנת הרדיו כאן מורשת, אמר הרב יוסף בין השאר על היועצת המשפטית: "משוגעת. מי היא בכלל? הקב"ה יכלה אותה. ייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה".
לרב יוסף יש משבצת נוספת בתחנה, בימי שישי, בתוכנית אחרת, כך שהוא מקבל במה למסריו. אחד מהמגישים בתאגיד אמר אתמול: "הרב יוסף הוא מנהיג פוליטי לכל דבר, והמשך שידוריו בתאגיד בזמן בחירות תהיה תעמולה לכל דבר".
בעקבות פניית "ידיעות אחרונות" ו-ynet, בתאגיד יבחנו מחדש אם אפשר לשדר את הדרשות של הרב בתקופת הבחירות. בתאגיד ביקרו את דבריו של הרב, למשל בתוכנית של אריה גולן, אך מבלי לציין שהדברים המסיתים נגד היועצת המשפטית לממשלה שודרו בתחנה שלהם עצמה.
מכאן נמסר בתגובה: "כאן מורשת, תחנת הרדיו הפופולרית ביותר בקרב הציבור הדתי והחרדי בישראל, משמיעה שיעורי תורה של מגוון גדול של רבנים. ערב הבחירות עלתה לדיון בהנהלת התחנה שאלת השמעת שיעורי תורה בשידור חי שעלולים לעלות כדי תעמולת בחירות - והוחלט כבר בשבוע שעבר לפעול בעניין מול הרבנים המשתתפים. כאן מורשת תפעל להימנע מתעמולת בחירות או ממסרים שאין מקומם בשידור הציבורי".