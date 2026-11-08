משח"ם נמסר: "בהלם ובצער עמוק קיבלנו את הבשורה על פטירתה הפתאומית של חברת שח”ם, השחקנית בר בלפר. קשה לעכל את לכתה של בר, שחקנית, מוזיקאית ויוצרת מוכשרת, שעוד מגיל צעיר השאירה חותם על הקולנוע והטלוויזיה בישראל. רבים מאיתנו זוכרים אותה מתפקידה הבלתי נשכח כתמר ב'מישהו לרוץ איתו'. מאז המשיכה בר ליצור, לשחק, לשיר ולמצוא דרכים נוספות להביא את עצמה ואת קולה הייחודי אל הקהל. הידיעה על מותה הפתאומי כואבת במיוחד. כל כך הרבה כישרון, יצירה וחיים שנקטעו בטרם עת".

משח"ם נמסר: "בהלם ובצער עמוק קיבלנו את הבשורה על פטירתה הפתאומית של חברת שח”ם, השחקנית בר בלפר. קשה לעכל את לכתה של בר, שחקנית, מוזיקאית ויוצרת מוכשרת, שעוד מגיל צעיר השאירה חותם על הקולנוע והטלוויזיה בישראל. רבים מאיתנו זוכרים אותה מתפקידה הבלתי נשכח כתמר ב'מישהו לרוץ איתו'. מאז המשיכה בר ליצור, לשחק, לשיר ולמצוא דרכים נוספות להביא את עצמה ואת קולה הייחודי אל הקהל. הידיעה על מותה הפתאומי כואבת במיוחד. כל כך הרבה כישרון, יצירה וחיים שנקטעו בטרם עת".

משח"ם נמסר: "בהלם ובצער עמוק קיבלנו את הבשורה על פטירתה הפתאומית של חברת שח”ם, השחקנית בר בלפר. קשה לעכל את לכתה של בר, שחקנית, מוזיקאית ויוצרת מוכשרת, שעוד מגיל צעיר השאירה חותם על הקולנוע והטלוויזיה בישראל. רבים מאיתנו זוכרים אותה מתפקידה הבלתי נשכח כתמר ב'מישהו לרוץ איתו'. מאז המשיכה בר ליצור, לשחק, לשיר ולמצוא דרכים נוספות להביא את עצמה ואת קולה הייחודי אל הקהל. הידיעה על מותה הפתאומי כואבת במיוחד. כל כך הרבה כישרון, יצירה וחיים שנקטעו בטרם עת".