השחקנית, המוזיקאית ואשת הרדיו בר בלפר הלכה לעולמה בגיל 37. הלווייתה תיערך מחר (שני) בשעה 11:00 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. במודעת האבל שפרסמה משפחתה נכתב: "אהובת ליבנו איננה, ושירת חייה נפסקה באמצע".
בלפר התפרסמה כבר בגיל 17 בזכות תפקידה הראשי ב"מישהו לרוץ איתו", ובהמשך פעלה גם בטלוויזיה, במוזיקה וברדיו. ב-2010 נפצעה באורח קשה מאוד בתאונת דרכים ועברה תהליך שיקום ממושך, שלאחריו שבה בהדרגה לעשייה מקצועית. בשנים האחרונות שידרה ב"כאן תרבות" והופיעה גם בסדרת כאן 11 "מלאך משחית".
משח"ם נמסר: "בהלם ובצער עמוק קיבלנו את הבשורה על פטירתה הפתאומית של חברת שח”ם, השחקנית בר בלפר. קשה לעכל את לכתה של בר, שחקנית, מוזיקאית ויוצרת מוכשרת, שעוד מגיל צעיר השאירה חותם על הקולנוע והטלוויזיה בישראל. רבים מאיתנו זוכרים אותה מתפקידה הבלתי נשכח כתמר ב'מישהו לרוץ איתו'. מאז המשיכה בר ליצור, לשחק, לשיר ולמצוא דרכים נוספות להביא את עצמה ואת קולה הייחודי אל הקהל. הידיעה על מותה הפתאומי כואבת במיוחד. כל כך הרבה כישרון, יצירה וחיים שנקטעו בטרם עת".
"בצער רב אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת השחקנית בר בלפר ז״ל", נמסר מטעם הסוכנות שלה זוהר יעקובסון. "בשעה קשה וכואבת זו, המשפחה מבקשת לאפשר לה זמן ומרחב לעכל את האובדן ולהתמודד עם האבל בפרטיות".
בלפר נולדה ברמת השרון ולמדה במגמת המוזיקה בתיכון אלון. ב-2006, בגיל 17, כיכבה בסרט "מישהו לרוץ איתו" של עודד דוידוף, המבוסס על ספרו של דויד גרוסמן. היא גילמה את תמר, מוזיקאית צעירה היוצאת לחפש את אחיה ברחובות ירושלים, ולצידה שיחקו בין היתר יובל מנדלסון, יונתן בר-אור וצחי גראד. על תפקידה בסרט הייתה בלפר מועמדת לפרס אופיר.
בריאיון ל"ידיעות אחרונות" ב-2007 סיפרה בלפר כי כמעט ויתרה על התפקיד האיקוני. "אמרתי להם ישר שתעזבו אותי, אני לא בקטע. אחרי שבוע התקשרו אליי שוב, הייתי חולה ואמרתי שדי כבר, אמרתי לכם שאני לא בקטע, ביי", נזכרה. גם כשהסבירו לה שמדובר בהזדמנות גדולה, נותרה מסויגת: "אני לא שחקנית, אני גם לא ממש יודעת לשיר. אמרו לי שזה מתנה, זה פרס - איך את מוותרת על זה? ואני אמרתי להם שמתנה מתנה, אבל אני לא יודעת מה לעשות איתה". לדבריה, מה שהרתיע אותה יותר מכל היה הפחד לאכזב: "פחדתי שאני אכשל, שאני אאכזב המון אנשים שסומכים עליי".
במקביל לקריירת המשחק התגייסה בלפר לגלי צה"ל, שם עבדה ככתבת וכעורכת בדסק חדשות החוץ. במרץ 2010, במהלך שירותה בתחנה, נפצעה באורח קשה מאוד בתאונת דרכים בנתיבי איילון.
לפי הדיווחים מאותה תקופה, רכבה של בלפר נתקע סמוך למחלף קק"ל, והיא יצאה ממנו כדי לבדוק את התקלה. נהגת אחרת פגעה בה בעוצמה, ובלפר הועפה למרחק והוטחה על הכביש. היא פונתה לבית החולים איכילוב כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעות רב-מערכתיות.
בלפר אושפזה במשך שבועיים בטיפול נמרץ ושהתה כחודש ללא הכרה. לאחר שמצבה החל להשתפר הועברה לשיקום בבית החולים שיבא בתל השומר. תהליך השיקום היה ממושך וכלל פיזיותרפיה וטיפול בדיבור, ובמהלכו שבה בהדרגה לדבר, לזהות את קרוביה וחבריה ולהתנייד.
באוקטובר 2010, כשבעה חודשים לאחר התאונה, שבה בלפר לגלי צה"ל והגישה כתבה ביומן הבוקר במסגרת יום שידורים מיוחד לציון 60 שנה לתחנה.
בהמשך הוסיפה לעסוק במוזיקה וברדיו. היא למדה מוזיקה ברימון, ובשנים האחרונות שידרה ב"כאן תרבות". לצד זאת המשיכה להופיע גם כשחקנית, ובין תפקידיה המאוחרים היה תפקידה בסדרת האימה "מלאך משחית" של כאן 11, שבה גילמה את שיפי, אחותו של באר, בגילומו של תום אבני, וכן תפקיד בסרט "אל תשכח אותי" של רם נהרי.
ב-2018 נישאה לבן זוגה שחר. החתונה נערכה במועדון הבארבי בתל אביב, ואת החופה ערך המוזיקאי יהודה עדר, שלימד אותה מוזיקה ברימון.