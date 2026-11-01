במאי התיאטרון והמעבד יורם פאלק, שנודע בעבודותיו הייחודיות, הלך היום לעולמו והוא בן 85. במשך 40 שנות קריירה ביים פאלק בתיאטראות הבולטים בישראל, והתמחה בעיבודים לבמה ליצירותיו של ש"י עגנון בהן "שירה", "תמול שלשום", "פרנהיים", "בדמי ימיה", "הרופא וגרושתו" ו"שבועת אמונים".
כמו כן עיבד לבמה את "שירה", הרומן הבלתי גמור של עגנון, שעלה בקאמרי בבימויו ב-1989, בכיכובם של אילן דר וסנדרה שדה. ההצגה זכתה בפרס מסקין להפקה המקורית הטובה ביותר, ודר התכבד בפרס חנה רובינא ופרס עיריית תל אביב לאמנות הבמה על תפקידו כפרופסור הרבסט.
עיבודו של פאלק ל"שירה", שהועלה בתיאטרון הקאמרי, נחשב לאבן דרך בעיבוד יצירות ספרותיות מורכבות לבמה, והמחיש את יכולתו של פאלק לחשוף את הרבדים הדרמטיים והאנושיים החבויים בטקסט הספרותי. "בסוף ההצגה צעק הקהל בראבו", כתבה מבקרת התיאטרון שוש וייץ ב"ידיעות אחרונות". "אני מצטרפת. שירה היא אחת ההצגות היפות ביותר שעלו על במותינו לאחרונה. יורם פאלק והתיאטרון הקאמרי הימרו על כל הקופה כשהחליטו להציג את עגנון בלשונו, בהצגה המשלבת 'תיאטרון מספר' ואקספרסיוניזם. שחקניו של פאלק מדברים עגנונית באותה טבעיות בה מגישים שחקנים אנגליים טקסט שייקספירי, ואתה מגלה את קסמה ובעיקר את חיותה הדרמטית של הלשון העגנונית שיש בה עושר, ריבוי רבדים, ריח של פעם והרבה הרבה הומור".
פאלק נולד ב-1941 וגדל בקיבוץ שדה אליהו שבעמק בית שאן, בו יובא מחר לקבורה. לאחר שסיים את לימודי התואר הראשון בספרות ותיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ביים בתיאטרון המרתף את הסיפורים "פרנהיים" ו"הרופא וגרושתו" של עגנון, שאותם המחיז ועיבד. בשנות ה-70 נסע ללונדון כדי ללמוד תיאטרון בדרמה סנטר. עם שובו לארץ הפך לבמאי הבית של תיאטרון באר שבע, שבו ביים בין השאר את "בית ברנרדה אלבה", "רומיאו ויוליה" ו"בית בובות".
בהמשך ביים פאלק בתיאטראות החאן, אורנה פורת, הקאמרי והבימה, ובמקביל לימד משחק בבית הספר בית צבי. ב-2007 ביים את ההצגה "ככה זה קרה" שבה שיחקה נטשה מנור, לפי רומן של נטליה גינצבורג, בפסטיבל התיאטרונטו להצגות יחיד. בעשור שעבר ביים את "סולומון גריפ" מאת חנוך לוין בתיאטרון יידישפיל, ובכך הפך למחזהו הראשון של לוין שמהעלה ביידיש. ב-2014 עיבד וביים את ספרו של עמוס עוז "תמונותו מחיי הכפר" בתיאטרון החאן.
התיאטרון הקאמרי הביע צער על לכתו. "פאלק ביים במיטב התיאטרונים בארץ והכשיר דורות של תלמידים, שרבים מהם צמחו והשתלבו בתיאטרון הקאמרי. על במת הקאמרי עיבד וביים שלוש יצירות מופת של זוכה פרס נובל לספרות, ש"י עגנון: 'והיה העקוב למישור', 'תמול שלשום' וההצגה עטורת השבחים והפרסים 'שירה'. משפחת הקאמרי מחבקת את משפחתו ואוהביו בשעה קשה זו".
הלווייתו של תתקיים מחר, בקיבוץ שדה אליהו. היא תצא מרחבת בית הכנסת בקיבוץ, שם ייפרדו ממנו ויישאו הספדים.