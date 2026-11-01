כמו כן עיבד לבמה את "שירה", הרומן הבלתי גמור של עגנון, שעלה בקאמרי בבימויו ב-1989, בכיכובם של אילן דר וסנדרה שדה. ההצגה זכתה בפרס מסקין להפקה המקורית הטובה ביותר, ודר התכבד בפרס חנה רובינא ופרס עיריית תל אביב לאמנות הבמה על תפקידו כפרופסור הרבסט.

כמו כן עיבד לבמה את "שירה", הרומן הבלתי גמור של עגנון, שעלה בקאמרי בבימויו ב-1989, בכיכובם של אילן דר וסנדרה שדה. ההצגה זכתה בפרס מסקין להפקה המקורית הטובה ביותר, ודר התכבד בפרס חנה רובינא ופרס עיריית תל אביב לאמנות הבמה על תפקידו כפרופסור הרבסט.

כמו כן עיבד לבמה את "שירה", הרומן הבלתי גמור של עגנון, שעלה בקאמרי בבימויו ב-1989, בכיכובם של אילן דר וסנדרה שדה. ההצגה זכתה בפרס מסקין להפקה המקורית הטובה ביותר, ודר התכבד בפרס חנה רובינא ופרס עיריית תל אביב לאמנות הבמה על תפקידו כפרופסור הרבסט.