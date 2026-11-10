אופיר לוי, שהשתתף בעונתה ה-11 של תוכנית הריאליטי "האח הגדול", הלך לעולמו בגיל 54 אחרי מאבק במחלת הסרטן. הלווייתו תתקיים מחר (רביעי) בשעה 13:00 בבית העלמין החדש, אור יהודה.
לוי, יליד פתח תקווה ומשפטן בהכשרתו, עבד במשך שנים בתפקידי ייעוץ ודוברות. בין היתר שימש כדובר בכנסת, יועץ תקשורת לחיים רמון, דובר עיריית קריית אונו והדובר של בית החולים קפלן ושירותי בריאות כללית.
בגיל 44 גילה כי חלה בסרטן מסוג לימפומה פוליקולרית - ואחרי תקופה של הסתגלות למצבו הרפואי, ומבלי לחלוק את הדבר עם חבריו ובני משפחתו, החליט לוי "להתחיל ולחיות כמו שרציתי", כפי שסיפר בריאיון ל"לאישה".
בשלב הזה התחיל לוי להעלות לרשתות קליפים בכיכובו ולשדר ברדיו החברתי - ובהמשך עבר אודישן והתקבל לעונה ה-11 של "האח הגדול", שאליה הצטרף "בדיוק ביום שבו הייתי אמור להתחיל את הטיפולים", לדבריו. לוי היה המודח ה-12 באותה עונה, שנערכה במהלך תקופת הקורונה ושבסופה זכתה זהבה בן. בריאיון ההדחה שלו חשף לראשונה את התמודדותו עם מחלת הסרטן.
לוי, שהיה גרוש, הותיר אחריו שלושה ילדים.