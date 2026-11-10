אופיר לוי, שהשתתף בעונתה ה-11 של תוכנית הריאליטי "האח הגדול", הלך לעולמו בגיל 54 אחרי מאבק במחלת הסרטן. הלווייתו תתקיים מחר (רביעי) בשעה 13:00 בבית העלמין החדש, אור יהודה.

אופיר לוי, שהשתתף בעונתה ה-11 של תוכנית הריאליטי "האח הגדול", הלך לעולמו בגיל 54 אחרי מאבק במחלת הסרטן. הלווייתו תתקיים מחר (רביעי) בשעה 13:00 בבית העלמין החדש, אור יהודה.

אופיר לוי, שהשתתף בעונתה ה-11 של תוכנית הריאליטי "האח הגדול", הלך לעולמו בגיל 54 אחרי מאבק במחלת הסרטן. הלווייתו תתקיים מחר (רביעי) בשעה 13:00 בבית העלמין החדש, אור יהודה.

לוי, יליד פתח תקווה ומשפטן בהכשרתו, עבד במשך שנים בתפקידי ייעוץ ודוברות. בין היתר שימש כדובר בכנסת, יועץ תקשורת לחיים רמון, דובר עיריית קריית אונו והדובר של בית החולים קפלן ושירותי בריאות כללית.

לוי, יליד פתח תקווה ומשפטן בהכשרתו, עבד במשך שנים בתפקידי ייעוץ ודוברות. בין היתר שימש כדובר בכנסת, יועץ תקשורת לחיים רמון, דובר עיריית קריית אונו והדובר של בית החולים קפלן ושירותי בריאות כללית.

לוי, יליד פתח תקווה ומשפטן בהכשרתו, עבד במשך שנים בתפקידי ייעוץ ודוברות. בין היתר שימש כדובר בכנסת, יועץ תקשורת לחיים רמון, דובר עיריית קריית אונו והדובר של בית החולים קפלן ושירותי בריאות כללית.