השחקנית ביזי פיליפס חשפה לראשונה כי בחצי השנה האחרונה עברה שני ניתוחי מוח, אחרי שגידול סרטני נדיר התגלה במוחה במקרה. "אני אסירת תודה שאני בחיים", אמרה בריאיון בלעדי למגזין "פיפל", וכינתה את התקופה הזו "ששת החודשים הכי מוזרים בחיי".
פיליפס, שמוכרת בעיקר מגילום דמויות בסדרות "פריקים וגיקים", "דוסון קריק" ו"קוגר טאון", העידה שלמרות שלא סבלה משום תסמין, החליטה לעבור בדיקת MRI מקיפה בחודש פברואר, בעוד שרופא המשפחה שלה סבר שאין בה כל צורך, משום שהיא צעירה ובריאה. אותה הסריקה איתרה נגע במוחה, ובבדיקה ממוקדת שנעשתה בעקבותיה התברר שמדובר בגידול שיש להסיר. "'זה גידול אמיתי, והוא בתוך המוח שלך. ביזי, הוא חייב לצאת'", שחזרה את דבריו של הנוירולוג שטיפל בה.
בוקר לפני מועד הבדיקה, שנקבעה מחדש לאחר שנדחתה בעקבות סופת שלגים, הלך לעולמו ג'יימס ואן דר ביק, כוכב "דוסון קריק", שנפטר בגיל 48 לאחר התמודדות עם סרטן המעי הגס. פיליפס שקלה לבטל והתייעצה עם בעלה לשעבר. "שאלתי את מארק: 'שאני פשוט אבטל את זה?'. והוא אמר לי: 'אולי זה הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות בשביל החבר שלך הבוקר. לכי לעשות את הבדיקה", סיפרה.
בחודש מרץ השחקנית, ששמה המלא הוא אליזבת' ג'ין פיליפס, עברה ניתוח בן כחמש שעות בבית חולים בניו יורק, שבו הוסר גידול בגודל 2.6 ס"מ. הביופסיה קבעה שמדובר בגידול ממאיר ונדיר בדרגה 2, שגדילתו איטית והוא מאובחן ב-1,100 עד 1,300 בני אדם בשנה בארה"ב, אך מבין כלל הגידולים הסרטניים במוח, זהו הגידול שסיכויי ההחלמה ממנו הם הטובים ביותר.
לדברי המנתח האבחון המוקדם היה קריטי: אילו המתינה השחקנית עד להופעת פרכוסים, הגידול היה גדול פי שניים או שלושה, "וייתכן שהיה הרבה יותר קשה להוציא את כולו".
באפריל, במהלך צילומי סדרה חדשה, זיהתה רופאת העור שלה שהצלקת אינה נראית תקינה. פיליפס אושפזה שוב ועברה ניתוח נוסף לניקוי זיהום סטפילוקוקוס ולהוצאת אחד הברגים הזעירים שהושתלו בגולגולתה. "הניתוח השני ממש טלטל אותי. הרגשתי שחזרתי לנקודת ההתחלה", הוסיפה.
עוד שיתפה פיליפס שלא תזדקק לכימותרפיה או להקרנות, ותישאר במעקב תקופתי. בדיעבד היא תוהה אם התפרצויות הרגש שחוותה בשנים האחרונות נבעו מלחץ הגידול ולא מגיל המעבר, כפי שהניחה. "אחרי הניתוח המוח שלי כבר לא מרגיש שבור", אמרה. "המסר שלי, במיוחד לנשים: פעמים רבות אומרים לנו שאין ממה לדאוג, כשאנחנו יודעות שיש. אין ממה לפחד מידע – זה רק מעצים".