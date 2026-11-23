אחרי שקבעו הופעת ענק בפריז עם עומר אדם, אודיה, עידן עמדי וריטה - בהפקת מופע חנוכה נקסט הוחלט שלא לקחת סיכונים.
לפי גורמים המעורים בפרטים, הוחלט לבטל את המופע שאמור היה להתקיים בדצמבר בגלל ״סיבות ביטחוניות״. הגורמים אומרים כי לא רצו לרכז כל כך הרבה יהודים יחד - ולמנוע סיכונים אפשריים בגלל הכאוס בבירה הצרפתית.
במופע הענק של חנוכה מככבים השנה כאמור עומר אדם, עידן עמדי, אודיה, ריטה, בן צור ואושר כהן.
המסורת של נקסט בחנוכה נמשכת שנים רבות, כאשר השנה העתיקו את ההופעות מהיכל מנורה מבטחים, לאצטדיון רמת גן.