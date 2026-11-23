לפי גורמים המעורים בפרטים, הוחלט לבטל את המופע שאמור היה להתקיים בדצמבר בגלל ״סיבות ביטחוניות״. הגורמים אומרים כי לא רצו לרכז כל כך הרבה יהודים יחד - ולמנוע סיכונים אפשריים בגלל הכאוס בבירה הצרפתית.