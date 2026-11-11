השחקן האמריקני סטייסי קיץ', שניהל קריירה עשירה בקולנוע, בטלוויזיה ועל הבמות במשך יותר משישה עשורים, הלך לעולמו בגיל 85.

גלריה סטייסי קיץ' ( צילום: AP Photo/Richard Shotwell )

קיץ' מת אתמול (שלישי) בביתו במגדלנקה שבפולין, לאחר מאבק ממושך במחלת לב קשה ובאי-ספיקת לב - כך מסרה רעייתו, מלגושיה טומאסי קיץ', בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת .

קיץ' נולד בג'ורג'יה, ארצות הברית. הוא למד באוניברסיטת ברקלי, בבית הספר לדרמה של אוניברסיטת ייל ובאקדמיה למוזיקה ולאמנות הדרמה בלונדון, ובנה לעצמו קריירה מגוונת שנעה בין תפקידי קולנוע וטלוויזיה לבין הופעות בתיאטרון הקלאסי. הוא נחשב לשחקן שייקספירי מוערך, וגילם בין היתר את המלט, המלך ליר ומקבת'.

אולם התפקיד שהפך אותו למוכר במיוחד בקרב קהל הטלוויזיה היה הבלש הפרטי מייק האמר, גיבור ספריו של סופר המתח מיקי ספיליין. קיץ' גילם אותו בסדרה Mickey Spillane's Mike Hammer, שעלתה ב-1984, ולוותה בצמד סדרות המשך וסרט טלוויזיה. "הייתי ותמיד אהיה מייק האמר", כתב באוטוביוגרפיה שלו שראתה אור ב-2013.

בקולנוע זכור קיץ' בין היתר בזכות הופעתו בסרט Fat City מ-1972, שביים ג'ון יוסטון ועסק בעולם האגרוף, וכן בסרטים "הבריחה מלוס אנג'לס", "אמריקה X", "נברסקה" ו"עיר החטאים: עלמה להרוג". בטלוויזיה כיכב בסדרה "נמלטים", בתפקיד מנהל בית הכלא הנרי פופ, וב"שוטרים בדם". בנוסף קיץ' התארח בסדרות רבות בהן "שני גברים וחצי", "ריי דונובן", "אי.אר", "רוק 30" ועוד.

אחד מתפקידיו הבולטים ביותר מבחינת ההכרה המקצועית היה גילום הסופר ארנסט המינגוויי במיני-סדרה הטלוויזיונית "המינגוויי" מ-1988. על הופעתו זכה בפרס גלובוס הזהב והיה מועמד לפרס אמי. קיץ' גם היה מועמד לפרס טוני על הופעתו במחזה "אינדיאנים" בברודוויי, וב-2015 צורף להיכל התהילה של התיאטרון האמריקני.

סטייסי קיץ' ( צילום: Willy Sanjuan/Invision/AP )

במהלך הקריירה שלו ידע קיץ' גם משברים אישיים ומקצועיים. ב-1984 נעצר בנמל התעופה הית'רו בלונדון לאחר שנתפס ברשותו קוקאין, ונידון לתשעה חודשי מאסר, מתוכם ריצה שישה. בהמשך סיפר בגלוי על התמכרותו לסם, ואף פעל להעלאת המודעות לסכנות ההתמכרות.

ב-2009 לקה בשבץ קל במהלך הופעותיו במחזה "פרוסט/ניקסון", וב-2017 התמוטט על הבמה בשיקגו במהלך הופעה במחזה היחיד "פמפלונה", שבו גילם שוב את המינגוויי. האירוע הוביל לביטול המשך ההצגות.