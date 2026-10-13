בהודעה לעיתונות הוצגה "דאבל על הכסף" בתור "תחרות הריאליטי הראשונה של כאן". זה אומנם לא מדויק - גם "בואו לאכול איתי" היא "תחרות ריאליטי" - אבל לא צריך לתת לזה להפריע לקיומו של סיבוב נוסף בדיון המעייף על מקומו של הז'אנר בשידור הציבורי. ובכן, אם ה-BBC יכול לשדר את הגרסאות הבריטיות של "מאסטר שף" ו"המירוץ למיליון", המקבילה הישראלית רשאית לשדר פורמט כמו "דאבל על הכסף", שבו המשתתפים והמשתתפות נדרשים להכפיל את הסכום הראשוני שניתן להם באמצעות כישורים כמו יזמות, עבודת צוות ושמירה על קור רוח תחת לחץ. אם רוצים לפתור בעיות יותר דחופות בטשטוש הגבול בין הציבורי והמסחרי, עדיף להתחיל במהדורה ובכתבות בסגנון "איפה לחגוג את כריסמס ובזול".