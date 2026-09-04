בפרמאונט הגיבו בחריפות

והאשימו אותו בשימוש ב"דימויים אנטישמיים כביכול בשירותו של סכסוך עסקי", בטענה שמילים כמו "רצח עם" ו"אפרטהייד" בהקשר של עסקה תאגידית הן "חציית קו".

רופאלו השיב