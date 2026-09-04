יוצר "פאודה", אבי יששכרוף, תקף את פרשנותו של מארק רופאלו למלחמה בין ישראל לחמאס, ובכלל זה את טענותיו החוזרות כי מתרחש "רצח עם" בעזה.
במהלך פאנל שקיים בלונדון התייחס יששכרוף לאמירותיו של השחקן: "מארק רופאלו אומר 'רצח עם, רצח עם'. אתה יודע שיש אנשים שהם בורים, ויש אנשים שהם טיפשים - הוא שילוב נדיר של שני הדברים האלה".
"אני מצטער שאני אומר את זה", המשיך יששכרוף. "אתה מבין מה פירוש המילה 'רצח עם'? אתה, כשחקן מוביל בהוליווד, מבין שכשישראל מאפשרת מדי יום ל-600 משאיות של מזון ואספקה להיכנס לעזה, היא לא מתכוונת ולא מתכננת להרוג את העם הפלסטיני? אתה מבין שאם במהלך המלחמה בעזה נולדו יותר אנשים ממספר האנשים שמתו, אז אף אחד לא ניסה לחסל את האנשים האלה, והיחידים שניסו לבצע רצח עם היו אנשי חמאס? והוא, כמו אנשים רבים אחרים, פשוט לא מבין את זה".
יששכרוף, עיתונאי ופרשן פוליטי, יצר את הסדרה המצליחה יחד עם ליאור רז. עונתה הרביעית של "פאודה" חוזרת לנטפליקס בשבוע הבא.
בשבועות האחרונים עלה רופאלו לכותרות כאחד המתנגדים הבולטים לעסקה של כ-111 מיליארד דולר, שבמסגרתה תרכוש פרמאונט-סקיידאנס של דייוויד אליסון את וורנר ברוס דיסקברי. הסערה החריפה כשהשחקן הרחיב את המאבק מעבר לטענות על פיטורים וריכוזיות תקשורתית, והכניס אליו ישירות את עמדותיו על ישראל והמלחמה בעזה. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות האשים רופאלו חבר יהודי בדירקטוריון פרמאונט ב"חגיגה" על "רצח עם".
בפרמאונט הגיבו בחריפות והאשימו אותו בשימוש ב"דימויים אנטישמיים כביכול בשירותו של סכסוך עסקי", בטענה שמילים כמו "רצח עם" ו"אפרטהייד" בהקשר של עסקה תאגידית הן "חציית קו". רופאלו השיב כי ההאשמה "מזעזעת וחסרת יושר מיסודה", והוסיף: "ביקורת על מעשיו של ראש ממשלת ישראל, על חוזה טכנולוגיה צבאית או על המנהלים שמספקים אותה - אינה זהה לביקורת על יהודים".
בהמשך לסערה, מוקדם יותר השבוע חתמו יותר מ-170 יהודים מתעשיית הבידור על מכתב תמיכה ברופאלו, נגד מה שכינו "קמפיין השמצה" נגד השחקן.
המכתב מגיע בעקבות פוסט שפרסם רופאלו ל-20.5 מיליון עוקביו באינסטגרם, ובו שיתף סרטון של צפרה כץ, ילידת חולון ומנכ"לית לשעבר של אורקל, המכהנת כיום כסגנית יו"ר בחברה וכחברת דירקטוריון בפרמאונט. רופאלו טען כי החברה מפעילה "מערכת אפרטהייד של דיכוי" ומעורבת ב"רצח עם", וכינה את לארי אליסון, שכספו מממן את רכישת בנו, "אוליגרך קלאסי".