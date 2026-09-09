את התחרות הבינלאומית "כרמל" יפתח הסרט המדובר "האימפריה" (Ink) של דני בויל, שמתאר את עלייתו של רופרט מרדוק (גאי פירס) ואת המהפכה שחולל בעיתונות הבריטית עם רכישת The Sun, לצד העורך לארי לאמב (ג'ק או'קונל). הסרט הוקרן בפסטיבל ונציה וזכה לתשואות רמות. את הפסטיבל ינעל "זה יקרה הלילה" (It Will Happen Tonight) של נני מורטי, בכיכובם של לואי גארל ויסמין טרינקה, אשר

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