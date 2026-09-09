פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה חושף את התוכנייה הבינלאומית למהדורה ה-42 שלו, שתכלול הקרנות בכורה ישראליות של סרטים חדשים מאת כמה מהבמאים הבולטים בקולנוע העולמי. הסרטים מגיעים בין היתר מקאן, ונציה, ברלין, סאנדנס, קרלובי וארי וסן סבסטיאן, וחלקם מגיעים לחיפה לאחר שזכו בפרסים בפסטיבלים שבהם הוקרנו.
את התחרות הבינלאומית "כרמל" יפתח הסרט המדובר "האימפריה" (Ink) של דני בויל, שמתאר את עלייתו של רופרט מרדוק (גאי פירס) ואת המהפכה שחולל בעיתונות הבריטית עם רכישת The Sun, לצד העורך לארי לאמב (ג'ק או'קונל). הסרט הוקרן בפסטיבל ונציה וזכה לתשואות רמות. את הפסטיבל ינעל "זה יקרה הלילה" (It Will Happen Tonight) של נני מורטי, בכיכובם של לואי גארל ויסמין טרינקה, אשר מבוסס על סיפור של הסופר הישראלי אשכול נבו.
בין הסרטים הבולטים בתוכנית נמצא "מינוטאור" של אנדריי זוויאגינצב, שזכה בפרס הגדול בפסטיבל קאן 2026, וכן "כל פעם" (Everytime) של סנדרה וולנר, שזכה בפרס הסרט הטוב ביותר במסגרת "מבט מסוים" בקאן. גם "פחדן" (Coward) של לוקאס דונט מגיע לאחר ששני כוכביו, עמנואל מקיה ו-ולנטין קמפיין, זכו יחד בפרס השחקן הטוב ביותר בקאן.
עוד יוקרנו A Girl Unknown של זו ג'ינג, שזכה בפרסים במסגרת שבוע המבקרים בקאן, "דואה" של בלרטה בשולי, שזכה בפרס התאחדות הבמאים הצרפתית במסגרת זו, ו-Too Many Beasts של שרה ארנולד.
מהתחרות הרשמית בקאן מגיע גם "סיפורים מקבילים" (Parallel Tales) של הבמאי האיראני המהולל אסגאר פרהאדי, זוכה שני פרסי אוסקר. אוליבייה אסיאס יגיע עם The Wizard of the Kremlin, שהשתתף בתחרות הרשמית בוונציה ועוסק ברוסיה של ראשית שנות ה-90 ובעלייתו של ולדימיר פוטין. "מפלצת עדינה" (Gentle Monster) של מארי קרויצר, בכיכובה של לאה סדו, הוקרן אף הוא בתחרות הרשמית בקאן.
גם הקולנוע האסייתי זוכה לייצוג משמעותי. הבמאי היפני האהוב הירוקאזו קורה-אדה יגיע עם Sheep in the Box, שהשתתף בתחרות הרשמית בקאן, ולצדו All of a Sudden של ריוסוקה המגוצ'י, שהשחקניות בו זכו בפרסי משחק בקאן.
עוד בתוכנית הבינלאומית: Queen at Sea של לאנס האמר; Everybody Digs Bill Evans של גרנט גי, שזכה בפרס הבימוי בברלין; The Stranger של פרנסואה אוזון, שזכה בפרסים בטקס פרסי הלומייר; Sundays של אלאודה רואיס דה אוסואה, שזכה בפרס הסרט הטוב ביותר בסן סבסטיאן; וכן סרטים שזכו בפרסים בסאנדנס, ברוטרדם, בקרלובי וארי ובפסטיבלים נוספים.
לצד התחרות המרכזית יתקיימו גם מסגרות המוקדשות לקולנוע תיעודי, קולנוע ז'אנרי, אנימציה וקולנוע קולינרי. במסגרת "חיפה דוקס" יוקרן, בין היתר, Broken English, סרט על מריאן פיית'פול שבו משתתפים טילדה סווינטון, ג'ורג' מקיי, ניק קייב, סוקי ווטרהאוס וקורטני לאב. עוד יוקרן The Match, העוסק במשחק הכדורגל בין ארגנטינה לאנגליה במונדיאל 1986 ובאירוע שכונה "יד האלוהים" של דייגו מראדונה.
סרט תיעודי נוסף הוא "להרוג נאצי" (To Kill a Nazi) של היוצר הישראלי בועז דביר, העוסק במישל קוז'ו ובמרדף שלו אחר פושע המלחמה הנאצי קלאוס ברבי. דביר צפוי להגיע לפסטיבל כאורח.
במסגרת "לילות חיפה הפרועים", המוקדשת לקולנוע ז'אנרי ונועז, יוקרנו בין היתר Colony של יאון סאנג-הו (סרט זומבים נוסף של הבמאי הקוריאני שאחראי לסרט האימה המצליח "רכבת לבוסאן"), Hope של נה הונג-ג'ין (עוד במאי ז'אנר קוריאני, שאחראי ל-The Chaser עוצר-הנשימה ומותחן האימה המהולל The Wailing), סרט האקשן ההונג-קונגי The Furious של קנג'י טניגאקי ו-Roma Elastica של ברטראן מנדיקו, בכיכובה של מריון קוטיאר. עוד יוקרנו Easy Girl של הילה נורדן ו-The Last Viking של אנדרס תומאס ינסן, בכיכובו של מאדס מיקלסן.
במסגרת "קלאסיקות חיפה" תיערך השנה מחווה לברברה סטרייסנד, עם ארבעה מסרטיה: "כוכב נולד" (1976), "מצחיקונת" (1968), "הלו דולי!" (1969) ו"ינטל" (1983).
בנוסף תתקיים רטרוספקטיבה בשם "בין אושימה למישימה", שתציג סרטים של יוצרים הקשורים לשני יוצרים בולטים בתרבות היפנית (נגיסה אושימה ויוקיו מישימה), ובהם "להבה", "סיפור אכזרי של נעורים", "אימפריית התשוקה" השערורייתי, "מישימה: חיים בארבעה פרקים", "בית הספר לבשר" ו"אלימות בצהריים".
גם בתחום האנימציה ייכללו השנה כמה הפקות בינלאומיות, בהן Tangles, עם ג'וליה לואי-דרייפוס, בריאן קרנסטון וסת' רוגן, לצד The Violinist ו-Viva Carmen.
פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה ה-42 יתקיים בין 26 בספטמבר ל-3 באוקטובר. הסרטים יוקרנו בחמישה אולמות לאורך ימי הפסטיבל, מהבוקר ועד חצות.