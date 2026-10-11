תוכנית המערכונים "הישראלים" של שלישיית מה קשור תשוב למסך ברשת, כך הודיע היום (ראשון) הערוץ באופן רשמי.

תוכנית המערכונים "הישראלים" של שלישיית מה קשור תשוב למסך ברשת, כך הודיע היום (ראשון) הערוץ באופן רשמי.

אחרי 20 שנה: תוכנית המערכונים "הישראלים" של שלישיית מה קשור תשוב למסך ברשת, כך הודיע היום (ראשון) הערוץ באופן רשמי.

התוכנית, ששודרה ברשת עוד בימי ערוץ 2, הפכה עם השנים לקאלט בזכות מערכונים זכורים במיוחד, דמויות קבועות וקריינותו של דן כנר. למרות הפופולריות שצברה, הופקו ממנה שמונה פרקים בלבד.

התוכנית, ששודרה ברשת עוד בימי ערוץ 2, הפכה עם השנים לקאלט בזכות מערכונים זכורים במיוחד, דמויות קבועות וקריינותו של דן כנר. למרות הפופולריות שצברה, הופקו ממנה שמונה פרקים בלבד.

התוכנית, ששודרה ברשת עוד בימי ערוץ 2, הפכה עם השנים לקאלט בזכות מערכונים זכורים במיוחד, דמויות קבועות וקריינותו של דן כנר. למרות הפופולריות שצברה, הופקו ממנה שמונה פרקים בלבד.