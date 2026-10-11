אחרי 20 שנה: תוכנית המערכונים "הישראלים" של שלישיית מה קשור תשוב למסך ברשת, כך הודיע היום (ראשון) הערוץ באופן רשמי.
התוכנית, ששודרה ברשת עוד בימי ערוץ 2, הפכה עם השנים לקאלט בזכות מערכונים זכורים במיוחד, דמויות קבועות וקריינותו של דן כנר. למרות הפופולריות שצברה, הופקו ממנה שמונה פרקים בלבד.
מרשת 13 נמסר כי ההחלטה להחזיר את התוכנית למסך מגיעה לאחר החתמתו של אסי ישראלוף להנחיית "מונית הכסף". לצידו ישובו לככב בתוכנית גם חבריו לשלישייה, ציון ברוך ושלום מיכאלשווילי.
בערוץ טרם הודיעו על מועד השידור המתוכנן, ומסרו כי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.