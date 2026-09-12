שש שנים לאחר שהופיעה בפעם האחרונה בהופעה מלאה, סלין דיון חזרה הערב (שבת) לבמה כשפתחה את סדרת ההופעות שלה בפריז. הזמרת התקבלה בתשואות של כ-30 אלף מעריצים בפלניטוד ארנה שבנאנטר, בפרברי הבירה הצרפתית, ולא הצליחה לעצור את הדמעות כבר ברגעים הראשונים של המופע, בעודה שרה את On ne change pas. "אלה דמעות של אושר, כמובן. אני כל כך שמחה לראות אתכם", אמרה.
"הבטחתי לעצמי לא לבכות", הוסיפה הזמרת הקנדית, "אני לא מקיימת את ההבטחות שלי, אבל אני כל כך שמחה לראות את כולכם. התגעגעתי אליכם. אני הולכת לשיר בשבילכם בלי לבכות". צפו:
בהמשך פנתה שוב למעריצים ואמרה: "תודה רבה שבאתם. אם זו הפעם הראשונה שלכם בפריז, אני מקווה שתתאהבו בה בדיוק כפי שאני התאהבתי בה. סוף סוף, מדהים שכולנו כאן יחד. הבטחתי שאחזור, שאשוב לבמה. אז הנה אני כאן, שרה בשבילכם ושרה בשבילי, שרה בלייב! תודה רבה על התמיכה שלכם, על הסבלנות שלכם, ואם יורשה לי לומר - אני כל מה שאני בזכות זה שאהבתם אותי", חתמה עם קריצה לאחד מלהיטיה הגדולים, Because You Loved Me.
המופע פתח רצף של 16 הופעות שתקיים דיון בפריז במהלך ספטמבר ואוקטובר, ולאחריהן היא צפויה לשוב לעשר הופעות נוספות במאי 2027. מדובר בהופעות המלאות הראשונות שלה מאז מרץ 2020, למעט הופעתה בטקס הפתיחה של אולימפיאדת פריז ב-2024, אז ביצעה את Hymne à l'amour של אדית פיאף ממרומי מגדל אייפל.
סיבוב ההופעות האחרון שלה נקטע במרץ 2020 בשל מגפת הקורונה, אך ניסיונותיה לשוב לבמה סוכלו בהמשך כשחשפה ב-2022 כי אובחנה בתסמונת האדם הנוקשה - מחלה נוירולוגית נדירה הגורמת לנוקשות ולעוויתות שרירים ופגעה גם ביכולתה ללכת ולשיר. בעקבות מצבה, דיון ביטלה את מה שנותר מסיבוב ההופעות שלה, Courage, והתרחקה מהבמות. בסרט התיעודי I Am: Celine Dion, שיצא ב-2024, היא הציגה את ההתמודדות הקשה עם המחלה, שגורמת להתקפים עזים וכאבים.
לקראת שובה לבמה כעת, נרשמה בפריז התרגשות יוצאת דופן: מעריצים המתינו במשך שעות מחוץ למלון של דיון, תחנת המטרו הסמוכה לאולם קושטה במילות שיריה, ובערב שלפני מופע הפתיחה התקיים בעיר אירוע קריוקי המוני לכבודה. כתשעה מיליון בני אדם נרשמו להגרלת המכירה המוקדמת, והכרטיסים להופעות אזלו במהירות.