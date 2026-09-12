שש שנים לאחר שהופיעה בפעם האחרונה בהופעה מלאה, סלין דיון חזרה הערב (שבת) לבמה כשפתחה את סדרת ההופעות שלה בפריז. הזמרת התקבלה בתשואות של כ-30 אלף מעריצים בפלניטוד ארנה שבנאנטר, בפרברי הבירה הצרפתית, ולא הצליחה לעצור את הדמעות כבר ברגעים הראשונים של המופע, בעודה שרה את On ne change pas. "אלה דמעות של אושר, כמובן. אני כל כך שמחה לראות אתכם", אמרה.

שש שנים לאחר שהופיעה בפעם האחרונה בהופעה מלאה, סלין דיון חזרה הערב (שבת) לבמה כשפתחה את סדרת ההופעות שלה בפריז. הזמרת התקבלה בתשואות של כ-30 אלף מעריצים בפלניטוד ארנה שבנאנטר, בפרברי הבירה הצרפתית, ולא הצליחה לעצור את הדמעות כבר ברגעים הראשונים של המופע, בעודה שרה את On ne change pas. "אלה דמעות של אושר, כמובן. אני כל כך שמחה לראות אתכם", אמרה.

שש שנים לאחר שהופיעה בפעם האחרונה בהופעה מלאה, סלין דיון חזרה הערב (שבת) לבמה כשפתחה את סדרת ההופעות שלה בפריז. הזמרת התקבלה בתשואות של כ-30 אלף מעריצים בפלניטוד ארנה שבנאנטר, בפרברי הבירה הצרפתית, ולא הצליחה לעצור את הדמעות כבר ברגעים הראשונים של המופע, בעודה שרה את On ne change pas. "אלה דמעות של אושר, כמובן. אני כל כך שמחה לראות אתכם", אמרה.

"הבטחתי לעצמי לא לבכות", הוסיפה הזמרת הקנדית, "אני לא מקיימת את ההבטחות שלי, אבל אני כל כך שמחה לראות את כולכם. התגעגעתי אליכם. אני הולכת לשיר בשבילכם בלי לבכות".

"הבטחתי לעצמי לא לבכות", הוסיפה הזמרת הקנדית, "אני לא מקיימת את ההבטחות שלי, אבל אני כל כך שמחה לראות את כולכם. התגעגעתי אליכם. אני הולכת לשיר בשבילכם בלי לבכות".

"הבטחתי לעצמי לא לבכות", הוסיפה הזמרת הקנדית, "אני לא מקיימת את ההבטחות שלי, אבל אני כל כך שמחה לראות את כולכם. התגעגעתי אליכם. אני הולכת לשיר בשבילכם בלי לבכות". צפו: