נתניהו - הדוקו האמריקני: ראש הממשלה בנימין נתניהו מתועד בחודשים אחרונים על ידי צוות צילום במסגרת הפקה של סרט תיעודי שאמור, לפי גורמים בלשכת ראש הממשלה, לעלות בשירות הסטרימינג האמריקני פרמאונט+.

גלריה נתניהו ( צילום: Jewel Samad/Pool Photo via AP )

אחד ממקורביו של נתניהו שנכח בפגישה עימו בעת האחרונה תהה על נוכחות הצוות. לדבריו ראש הממשלה ביקש את רשותו שהצוות יישאר בשיחה כי "מצלמים עליי סרט". לפי גורמים המקורבים לראש הממשלה, הצוות לא נמצא איתו כל יום, אלא מלווה אותו בימים שנקבעים מראש.

נכון לכתיבת שורות אלה אין עדיין תאריך שידור ואפילו לא קרוב לכך. "ייתכן שהסרט ישודר בעוד שנים", אמר גורם המקורב לראש הממשלה. "הם מקבלים אפשרות ללוות אותו בצורה משמעותית בשנה האחרונה לפחות. אנחנו לא מכירים שמדברים על מועד שידור קרוב".

לשאלת ynet השיבו גורמים בלשכת ראש הממשלה האם נתניהו מקבל תשלום על צילומי הסרט, השיבו כי אינו מקבל על כך תמורה. בנוסף, נשאלו בלשכת ראש הממשלה האם הצוות נכח בדיונים מסווגים, וגם על כך השיבו הגורמים בשלילה.

שירות הסטרימינג פרמאונט+ הוא חלק מקבוצת התקשורת שמוביל דיוויד אליסון, בנו של מייסד אורקל לארי אליסון. אליסון האב נחשב מקורב לטראמפ וגם לנתניהו עצמו, ובעבר דווח על כך שנתניהו נפגש עמו למרות שהופיע ברשימת עדי התביעה במשפטי האלפים.

לארי אליסון ( צילום: Evan Vucci/AP )