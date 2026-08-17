השחקנית האמריקאית היידן פנטייר, שהתפרסמה בזכות תפקידיה בסדרות "גיבורים" ו"נאשוויל", הלכה לעולמה אתמול (ראשון) בגיל 36. על פי דיווחים, פנטייר נמצאה בדירה בגרינוויל שבדרום קרוליינה בשעות הצהריים כשהיא אינה מגיבה, לאחר שמכר שלה הזעיק את כוחות ההצלה. ניסיונות להעניק לה טיפול רפואי לא צלחו - ומותה נקבע במקום. מקורות ששוחחו עם TMZ הוסיפו כי יום לפני כן היא טסה מלוס אנג'לס לדרום ארצות הברית עם בן זוגה לשעבר, בריאן היקרסון - שהורשע ב-2021 בעבירות אלימות כלפיה ושעימו חידשה בהמשך את הקשר. מהמשטרה נמסר כי בבדיקה הראשונית לא נמצאו סימנים למעשה פלילי או לנסיבות חשודות, אולם החקירה נמשכת בשיתוף חוקר מקרי המוות המחוזי וסיבת המוות טרם נקבעה.

גלריה היידן פנטייר ( צילום: Dimitrios Kambouris/Getty Images )

"בעצב עמוק אנו מודיעים על מותה הטרגי של היידן האהובה שלנו", מסר אביה, סקיפ פנטייר. "היא הייתה אור גדול וכוח טבע, שהביאה אהבה ושמחה עצומות לכל מי שהכיר אותה - ולמיליונים שצפו בה על המסך". הוא ביקש לכבד את פרטיות המשפחה בזמן שהיא מתמודדת עם "האובדן הבלתי נתפס".

פנטייר, שהייתה אמורה לחגוג השבוע (שישי) את יום הולדתה ה-37, החלה את דרכה בתעשיית הבידור עוד בילדותה. הפריצה הגדולה שלה הגיעה ב-2006, כשגילמה בסדרת המדע הבדיוני "גיבורים" את קלייר בנט, מעודדת בעלת יכולת לרפא את עצמה. בהמשך כיכבה במשך שש עונות בדרמה המוזיקלית "נאשוויל" בתפקיד כוכבת הקאנטרי ג'ולייט בארנס, שעליו הייתה מועמדת פעמיים לפרס גלובוס הזהב.

היידן פנטייר ( צילום: GettyImages )

בין תפקידיה הקולנועיים הבולטים היו הסרטים "לזכור את הטיטאנים", "אני אוהב אותך, בת' קופר" ו"צעקה 4". בשנת 2023 שבה לגלם את קירבי ריד בסרט "צעקה 6". פנטייר הותירה אחריה את בתה קאיה, שאותה הביאה לעולם עם בן זוגה לשעבר, אלוף האגרוף ולדימיר קליצ'קו. קליצ'קו הוא אחיו הצעיר של ויטלי קליצ'קו - גם הוא אלוף עבר, שמכהן מאז 2014 כראש עיריית קייב.

בשנים האחרונות דיברה פנטייר בפתיחות על שורה של משברים אישיים ובריאותיים. ב ריאיון שפורסם ב-2022 סיפרה כי התמודדה עם התמכרות לאופיואידים ולאלכוהול, שהחלה עוד כשהייתה נערה והחריפה עם השנים. לדבריה, כשהייתה בת 15 הוצעו לה לראשונה "כדורי אושר" לפני שצעדה על השטיח האדום, ובהמשך הפכו הסמים והאלכוהול לדבר שחשה כי אינה יכולה לחיות בלעדיו. היא תיארה את התקופה כ"מעגל של הרס עצמי" ואמרה: "הייתי על גג העולם - והרסתי את זה".

היידן פנטייר (במרכז) מתוך "גיבורים" ( צילום: יחסי ציבור, באדיבות yes )

לאחר לידת בתה קאיה ב-2014 התמודדה פנטייר גם עם דיכאון אחרי לידה. מצבה הידרדר עד שאושפזה לאחר שסבלה מצהבת, ולדבריה הרופאים הזהירו אותה כי הכבד שלה נמצא בסכנה. בהמשך עברה טיפול בטראומה ושהתה שמונה חודשים במכון גמילה. בשנת 2018 עברה בתה להתגורר עם אביה - החלטה שפנטייר תיארה כאחת הקשות בחייה, אך הסבירה כי קיבלה אותה כדי להגן על בתה ולאפשר לה סביבה יציבה.

היידן פנטייר (מימין) מתוך "נאשוויל" ( צילום: יחסי ציבור )

חייה האישיים כללו כאמור גם מערכת יחסים אלימה עם בריאן היקרסון, שנעצר יותר מפעם אחת בעקבות תקיפתה ובהמשך הורשע ונשלח למאסר. פנטייר סיפרה כי הקשר פגע עוד יותר במצבה הנפשי וכי אושפזה כמה פעמים לקבלת טיפול. ב ריאיון שפורסם במאי האחרון סיפרה כי היא נמצאת בקשר טוב עם בתה ועם קליצ'קו, אך מנותקת מאמה. באותו ריאיון, שנערך לקראת פרסום האוטוביוגרפיה שלה, חשפה גם כי היא ביסקסואלית וסיפרה שבמשך שנים חששה לדבר על כך בפומבי.

אחיה הצעיר ג'נסן נפטר אף הוא בטרם עת ב-2023 בגיל 28 בעקבות סיבוכי לב. את מותו תיארה השחקנית כשברון הלב הגדול בחייה. ג'נסן, גם הוא כוכב ילדים לשעבר, נמצא מת בדירתו בניו יורק ושכנים מסרו שנאבק בהתמכרות למשככי כאבים.