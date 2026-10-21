אחרי יותר מעשור מחוץ למסך, מועדון ה"גלִי" של תיכון מקינלי עומד להיפתח מחדש: Glee, הסדרה המוזיקלית שהפכה ללהיט ולתופעת תרבות בתחילת העשור הקודם, קיבלה הזמנה לסדרה חדשה מטעם דיסני+ והולו, כך נודע היום (ד'). בשלב זה לא פורסמו פרטים על העלילה, מועד תחילת הצילומים או מועד השידור, וגם טרם הוכרז מי מכוכבי הסדרה המקורית ישוב לתפקידו.

גלריה גלי ( צילום: Shutterstock )

החדשות מגיעות שבועות ספורים לאחר שריאן מרפי, מי שיצר את הסדרה לצד בראד פלצ'וק ואיאן ברנן, סיפר כי השלושה השלימו כתיבת תסריט לאתחול של הסדרה. בריאיון ל-Entertainment Tonight בספטמבר אמר מרפי כי כבר שוחח עם כעשרה מחברי הקאסט המקורי, וכי הם העלו שאלות רבות אך הביעו התלהבות מהרעיון. עם זאת, לפי הדיווחים, לא כל השחקנים קראו את התסריט, ושמותיהם של מי שעשויים להשתתף בסדרה החדשה טרם נחשפו.

Glee עלתה לראשונה ברשת פוקס ב-2009, ועקבה אחר מועדון השירה של תיכון מקינלי בעיירה הבדיונית לימה שבאוהיו - תלמידים שהתמודדו עם חיי בית הספר, מערכות יחסים וסוגיות חברתיות, בין היתר באמצעות ביצועים לשירים מוכרים. הסדרה, ששילבה קומדיה, דרמה ומחזמר, שודרה במשך שש עונות עד 2015 והפכה את חברי הקאסט שלה, בהם ליאה מישל, כריס קולפר, דארן קריס, אמבר ריילי, ג'יין לינץ' וקווין מקהייל, לכוכבים מוכרים.

הסדרה צברה לאורך דרכה 32 מועמדויות לפרסי האמי וזכתה בשישה מהם. מאז סיומה המשיכה למצוא קהל גם בשירותי הסטרימינג, ובחודשים האחרונים מרפי רמז כי הדור הצעיר שמגלה אותה מחדש הוא אחת הסיבות לשקול את החזרה לעולמה. כעת, עם ההזמנה הרשמית לסדרה חדשה, השאלה הגדולה היא אם הקאמבק יכלול גם את הדמויות המוכרות - או יפתח את דלתות המועדון לדור חדש של תלמידים.

קורי מונטית' ( רויטרס )