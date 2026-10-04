"היא לא רוצה לחוות את זה מחדש": הסיבה שג'ניפר אניסטון לא משתתפת בדוקו על מתיו פרי

כוכבי "חברים" בחרו שלא להשתתף בסדרה הדוקומנטרית החדשה על מתיו פרי, שתעלה בנטפליקס במלאת שלוש שנים למותו. לפי מקור ששוחח עם "פייג' סיקס", עבור ג'ניפר אניסטון ההתמודדות הפומבית עם האובדן קשה מדי: "היא לא תשב ותתחיל לבכות מול המצלמה"