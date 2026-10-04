שבועות ספורים לפני שיעלה בנטפליקס הסרט התיעודי החדש על מתיו פרי, נחשפה הסיבה לכך שכוכבי "חברים" לא ישתתפו בו.
לפי מקור ששוחח עם אתר הרכילות "פייג' סיקס", ג'נםיפר אניסטון, קורטני קוקס, ליסה קודרו, מאט לה-בלאנק ודיוויד שווימר קיבלו פנייה מההפקה, אך בחרו שלא לקחת חלק בפרויקט. "פנו אליהם והם החליטו שלא להשתתף", אמר המקור על שותפיו של פרי לסדרת הלהיט.
לדבריו, The One with Matthew Perry, שיעלה ב-27.10 - לציון שלוש שנים לפטירתו, יתמקד במקום זאת בחברים ובקולגות אחרים שהיו בחייו של השחקן, "שנושאים איתם זיכרונות ואהבה למתיו".
מקור נוסף הסביר ל"פייג' סיקס" מדוע אניסטון, בפרט לא תיקח חלק בפרויקט, ואמר כי ההתמודדות עם האובדן תהיה קשה מדי עבורה. "אין שום סיכוי שג'ן תעשה דבר כזה", אמר המקור. "היא לא תשב ותתחיל לבכות מול המצלמה. היא לא רוצה לחוות את זה מחדש ולהפוך את זה לכל כך פומבי".
הסדרה הדוקומנטרית, שמחולקת לשלושה חלקים ובוימה בידי מרי רוברטסון, צפויה להעניק הצצה למי שהיה פרי לפני מותו בגיל 54. פרי, שזכה לתהילה עולמית בזכות תפקידו כצ'נדלר בינג ב"חברים", נמצא ללא רוח חיים בג'קוזי בביתו באוקטובר 2023. בהמשך נקבע כי קטמין שנמצא בדמו הוביל לאירוע הטרגי; לאורך השנים דיבר בפתיחות על מאבקיו בהתמכרות לסמים ולאלכוהול ועל ניסיונותיו להשאר נקי.