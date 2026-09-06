מיוחד למצעד הישראלי השנתי של ynet וגלגלצ לשנת תשפ״ו: אגם בוחבוט ונועם בתן שיתפו פעולה לראשונה וחברו למאש-אפ של שניים מהלהיטים שהוציאו בשנה החולפת - "מדאם" של בתן ו"המבט בעיניך" של בוחבוט. צפו בביצוע:
אגם בוחבוט מועמדת במצעד בקטגוריית אנשי השנה, בקטגוריית אלבום השנה עם "עשרים ואחת" ועם שלושה שירים בקטגוריית שיר השנה: "המבט בעיניך", "אליטה" ו"איך שהיא רוקדת" - שיתוף הפעולה שלה עם אופק אדנק ועדן חסון. לצידה, נועם בתן, שהגיע למקום השני והמדהים באירוויזיון 2026, מועמד בקטגוריית שיר השנה עם "מדאם", "מישל" ו"תמיד רציתי עוד", וגם לתואר פריצת השנה השנה.
האם הם יזכו? אתם קובעים: הצביעו עכשיו במצעד השנתי לשירים והאמנים שעשו לכם את השנה, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים לשנה שלמה הכוללת כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר מתנת פורום הפקות וטיקטמאסטר.
המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו של ynet וגלגלצ יתקיים ביום חמישי, 10 בספטמבר, בין השעות 14:00 ל-18:00, מאולפני ynet ובשידור חי בגלגלצ.