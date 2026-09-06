מיוחד למצעד הישראלי השנתי של ynet וגלגלצ לשנת תשפ״ו: אגם בוחבוט ונועם בתן שיתפו פעולה לראשונה וחברו למאש-אפ של שניים מהלהיטים שהוציאו בשנה החולפת - "מדאם" של בתן ו"המבט בעיניך" של בוחבוט. צפו בביצוע: