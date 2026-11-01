הסדרה מבית CBS, שעוקבת אחר יחידת חקר ההתנהגות של ה-FBI - צוות פרופילאים שמנסה לנתח וללכוד את הפושעים המסוכנים ביותר במדינה לפני שיפעלו שוב, בוטלה ב-2020, אך חודשה שנתיים לאחר מכן לעונה ה-16 שלה - הפעם בשירות הסטרימינג פרמאונט+. עונתה ה-19 עלתה בחודש מאי השנה. הגרסה המחודשת, שנקראת ״מחשבות פליליות: אבולוציה״ ממשיכה את עלילת ״מחשבות פליליות״ המקורית, ששודרה ברשת CBS במשך 15 עונות.

הסדרה מבית CBS, שעוקבת אחר יחידת חקר ההתנהגות של ה-FBI - צוות פרופילאים שמנסה לנתח וללכוד את הפושעים המסוכנים ביותר במדינה לפני שיפעלו שוב, בוטלה ב-2020, אך חודשה שנתיים לאחר מכן לעונה ה-16 שלה - הפעם בשירות הסטרימינג פרמאונט+. עונתה ה-19 עלתה בחודש מאי השנה. הגרסה המחודשת, שנקראת ״מחשבות פליליות: אבולוציה״ ממשיכה את עלילת ״מחשבות פליליות״ המקורית, ששודרה ברשת CBS במשך 15 עונות.

הסדרה מבית CBS, שעוקבת אחר יחידת חקר ההתנהגות של ה-FBI - צוות פרופילאים שמנסה לנתח וללכוד את הפושעים המסוכנים ביותר במדינה לפני שיפעלו שוב, בוטלה ב-2020, אך חודשה שנתיים לאחר מכן לעונה ה-16 שלה - הפעם בשירות הסטרימינג פרמאונט+. עונתה ה-19 עלתה בחודש מאי השנה. הגרסה המחודשת, שנקראת ״מחשבות פליליות: אבולוציה״ ממשיכה את עלילת ״מחשבות פליליות״ המקורית, ששודרה ברשת CBS במשך 15 עונות.