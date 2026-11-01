הדרמה המשטרתית הוותיקה ״מחשבות פליליות״ תגיע לסיומה עם עונתה ה-20, שתעלה במהלך 2027, כך התפרסם בסוף השבוע.
הסדרה מבית CBS, שעוקבת אחר יחידת חקר ההתנהגות של ה-FBI - צוות פרופילאים שמנסה לנתח וללכוד את הפושעים המסוכנים ביותר במדינה לפני שיפעלו שוב, בוטלה ב-2020, אך חודשה שנתיים לאחר מכן לעונה ה-16 שלה - הפעם בשירות הסטרימינג פרמאונט+. עונתה ה-19 עלתה בחודש מאי השנה. הגרסה המחודשת, שנקראת ״מחשבות פליליות: אבולוציה״ ממשיכה את עלילת ״מחשבות פליליות״ המקורית, ששודרה ברשת CBS במשך 15 עונות.
״קשה לתאר במילים מה ׳מחשבות פליליות׳ הייתה עבור כולנו, שהתמזל מזלנו להיות חלק מהמסע יוצא הדופן הזה - תחילה ב-CBS במשך 15 עונות, ואז בפרמאונט+ במשך חמש״, אמרה אריקה מסר, שואוראנרית הסדרה ומפיקה בפועל. ״בזמן שאנחנו מתמודדים בפתאומיות עם סיומו של הפרק הזה, אני מלאה בהכרת תודה לצוות השחקנים, הכותבים, הבמאים ואנשי הצוות המופלאים שלנו, שהשקיעו את ליבם בסדרה, ולמעריצים המדהימים ברחבי העולם, שנאמנותם הבלתי מעורערת אפשרה ל׳מחשבות פליליות׳ להימשך במשך שני עשורים. אנחנו מצפים לחלוק את העונה ה-20 עם כולם ולחגוג את המורשת של הסדרה המיוחדת הזאת, שבנינו יחד״.
בעונה החדשה, שטרם פורסם תאריך עלייתה, ישובו כוכבי הסדרה ג׳ו מנטנה, איי.ג׳יי. קוק, קירסטן ואנגסנס ואיישה טיילר, לצד ר״ג׳יי האטנקה, אדם רודריגז ופאג׳ט ברוסטר. מסר תשמש גם כמפיקה בפועל, ולצידה בתפקידי ההפקה ברין פרייזר, כריס ברבור, גלן קרשו, סטייסי הארדט ומארק גורדון.
לפי אתר "דדליין", ההחלטה לסיים את הסדרה התקבלה לאחרונה, אף שעונתה ה-20 כבר סיימה את צילומיה מוקדם יותר בסתיו - כך שהיא לא תוכל להציע למעריצים סיום שנכתב במיוחד בעקבות הביטול. העונה חודשה במרץ, עוד לפני שעונתה ה-19 עלתה לשידור.
זהו הביטול הראשון בתקופת ההנהלה החדשה של פרמאונט+ בעקבות המיזוג עם סקיידאנס, שבראשה עומד קייסי בלויס. עם זאת, לפי מקורות ב"דדליין", ההחלטה לסיים את הסדרה התקבלה בעקבות המלצת ההנהלה הקודמת.