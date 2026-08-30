"פינקלשטיין הפכה לכוכבת לאחר שלוהקה לתפקיד הראשי בסרטו של מנחם גולן 'מרגו שלי' ב-1969 בהיותה חיילת בת 21. דרמה רומנטית זו על אהבה אסורה ובלתי אפשרית בינה ובין עודד תאומי, הייתה ללהיט ענק והפכה אותה לאהובת הקהל. שנים אחר כך במאי טברייני נוסף, שמי זרחין, יהפוך אותה לחלק בלתי נפרד מאנסמבל השחקנים הקבוע שלו בסרטים 'אביבה אהובתי', 'העולם מצחיק', 'המילים הטובות' ו'חמדה'.

"פינקלשטיין הפכה לכוכבת לאחר שלוהקה לתפקיד הראשי בסרטו של מנחם גולן 'מרגו שלי' ב-1969 בהיותה חיילת בת 21. דרמה רומנטית זו על אהבה אסורה ובלתי אפשרית בינה ובין עודד תאומי, הייתה ללהיט ענק והפכה אותה לאהובת הקהל. שנים אחר כך במאי טברייני נוסף, שמי זרחין, יהפוך אותה לחלק בלתי נפרד מאנסמבל השחקנים הקבוע שלו בסרטים 'אביבה אהובתי', 'העולם מצחיק', 'המילים הטובות' ו'חמדה'.

"פינקלשטיין הפכה לכוכבת לאחר שלוהקה לתפקיד הראשי בסרטו של מנחם גולן 'מרגו שלי' ב-1969 בהיותה חיילת בת 21. דרמה רומנטית זו על אהבה אסורה ובלתי אפשרית בינה ובין עודד תאומי, הייתה ללהיט ענק והפכה אותה לאהובת הקהל. שנים אחר כך במאי טברייני נוסף, שמי זרחין, יהפוך אותה לחלק בלתי נפרד מאנסמבל השחקנים הקבוע שלו בסרטים 'אביבה אהובתי', 'העולם מצחיק', 'המילים הטובות' ו'חמדה'.

"על תפקידה ב'סיפור גדול' זכתה בפרס אופיר לשחקנית משנה. היא גנבה את ההצגה בתפקיד בלתי נשכח ב'מיתה טובה' וב'מזל חתולה' והוכיחה שאין דבר כזה 'תפקידים קטנים'. במשך שבעה עשורים היא קיבעה את מעמדה כשחקנית דרמטית מרגשת ושוברת לב וגם כקומיקאית מעולה. למשל בתפקיד נטול המילים, שנכתב במיוחד עבורה, ב'השתיקה', עם יכולות של מימיקה צ'פלינית".

"על תפקידה ב'סיפור גדול' זכתה בפרס אופיר לשחקנית משנה. היא גנבה את ההצגה בתפקיד בלתי נשכח ב'מיתה טובה' וב'מזל חתולה' והוכיחה שאין דבר כזה 'תפקידים קטנים'. במשך שבעה עשורים היא קיבעה את מעמדה כשחקנית דרמטית מרגשת ושוברת לב וגם כקומיקאית מעולה. למשל בתפקיד נטול המילים, שנכתב במיוחד עבורה, ב'השתיקה', עם יכולות של מימיקה צ'פלינית".

"על תפקידה ב'סיפור גדול' זכתה בפרס אופיר לשחקנית משנה. היא גנבה את ההצגה בתפקיד בלתי נשכח ב'מיתה טובה' וב'מזל חתולה' והוכיחה שאין דבר כזה 'תפקידים קטנים'. במשך שבעה עשורים היא קיבעה את מעמדה כשחקנית דרמטית מרגשת ושוברת לב וגם כקומיקאית מעולה. למשל בתפקיד נטול המילים, שנכתב במיוחד עבורה, ב'השתיקה', עם יכולות של מימיקה צ'פלינית".