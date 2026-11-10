סוואדי קא! בשבת הקרובה (14 בנובמבר) תיערך בבנגקוק, בירת תאילנד, המהדורה הראשונה של אירוויזיון אסיה - תחרות השירים החדשה בהשתתפות נציגים מ-11 מדינות מרחבי היבשת. זה הניסיון ראשון להביא לאסיה את אחת מתחרויות המוזיקה המפורסמות והאהובות בעולם, שמתקיימת באירופה כבר 70 שנה, כשכבר לפני כעשור הוכרזו תוכניות להשקת התחרות - אך המיזם נדחה שוב ושוב, ורק השנה החלום הפך למציאות.

מתמודדי אירוויזיון אסיה 2026 ( צילום: באדיבות EBU )

בדומה לאירוויזיון המקורי, כל מדינה שולחת נציג ושיר מקורי, כשלקראת התחרות נערכו בעשר מהמדינות תחרויות קדם, שבהן נבחרו השירים בשילוב של הצבעת שופטים, הקהל המקומי וקהל בינלאומי. אך בניגוד לתחרות האירופית, הפעם כל 11 המדינות יתחרו בערב אחד, ללא חצאי גמר, והזוכה יוזמן להופעת אורח באירוויזיון 2027, שייערך בבורגס שבבולגריה.

גם פה, אגב, אפשר להצביע ולהשפיע מהבית: הזוכה ייקבע באמצעות שילוב של הצבעות צוותי השיפוט המקצועיים (50 אחוז) והצבעת הקהל (50 אחוז) - כשצופים מישראל יוכלו להצביע באתר הרשמי של התחרות במסגרת הצבעת "שאר העולם" (התחרות תועבר בשידור חי בכאן 11 החל מהשעה 15:30).

אז מי המועמדים שינסו לעשות היסטוריה ולקטוף את תואר הזוכה הראשון באירוויזיון אסיה? אחרי שהאזנו לכל 11 השירים המתחרים, סימנו ארבעה שבקלות היו יכולים להשתלב גם באירוויזיון האירופי: הפיליפינים עם להיט פופ אנרגטי וצבעוני, דרום קוריאה עם שיר קיי-פופ קצבי ומלוטש, וייטנאם עם שיר דאנס קליט וממכר ו מלזיה עם בלדה עוצמתית ודרמטית.

על פי ההימורים וסקרי המעריצים, מלזיה והפיליפינים מסתמנות גם כמועמדות הבולטות לזכייה. אבל בדרך יש עוד לא מעט מה לגלות: בין המשתתפים תמצאו כוכבי פופ מוכרים, יוצאי תוכניות ריאליטי, הרכב א-קפלה שמייצר מוזיקה בלי כלי נגינה וזמר שנאלץ להחליף את שירו לאחר שנפסל. הכירו את המתחרים:

הפיליפינים | כרמל - Sobra-Sobra

את המתמודדת של הפיליפינים סימנו כנועה קירל גרסת אירוויזיון אסיה. הזמרת כרמל מביאה לתחרות שיר פופ אנרגטי וצבעוני, עם מקצבים לטיניים, קטעי ראפ ופזמון ממכר. Sobra-Sobra ("יותר מדי") משלב כלי נגינה פיליפיניים מסורתיים עם הפקה עכשווית ומסר של העצמה נשית. מאחוריו עומדת זמרת צעירה שהגיעה למקום השני ב-The Voice Kids, זכתה בתחרות שירה מקומית והשתתפה גם ב"האח הגדול" הפיליפינים. הסרטון הרשמי צבר יותר מ-1.7 מיליון צפיות ביוטיוב, ולשיר כ-558 אלף השמעות בספוטיפיי. מבקרי אתר האירוויזיון האוסטרלי Aussievision דירגו אותו במקום הראשון מבין 11 השירים, ושיבחו את האנרגיה, הפזמון הקליט והכריזמה של הזמרת.

קוריאה הדרומית | ג'ונהי - DEEP DIVE

המדינה שלפני יותר מעשור הביאה לנו את "גנגנם סטייל" לא מאכזבת גם הפעם. DEEP DIVE של ג'ונהי (32) הוא שיר קיי-פופ אלקטרוני, קצבי ומלוטש, עם ביט כבד, פזמון ממכר וקטע ריקוד שממש מבקש במה גדולה. לא מדובר בזמר אנונימי במחוזותיו: הוא סולן ומנהיג להקת הבנים A.C.E, שפתח גם בקריירת סולו והקים סוכנות עצמאית. בין יוצרי השיר נמצאת גם AleXa, זמרת קיי-פופ שזכתה ב-2022 בגרסה האמריקנית של האירוויזיון.

וייטנאם | טוק טיין - EM TIÊN

השיר של וייטנאם הוא ממתק פופ דאנס סוחף וקליט, שקל להתחבר אליו כבר בהאזנה הראשונה. הוא משלב מקצבים וייטנאמיים מסורתיים עם סינתיסייזרים וצלילים אלקטרוניים, לצד תלבושת צהובה מנצנצת שקשה להתעלם ממנה - יש שיגידו המשוואה המושלמת לתחרות. מאחורי השיר עומדת טוק טיין (37), מהכוכבות המוכרות במדינה, עם רזומה שנמשך יותר משני עשורים כזמרת, שחקנית ושופטת בתוכניות כישרונות. השיר נבחר מבין חמישה שהקליטה במיוחד לקראת התחרות, ולה רק נותר לקוות שההימור שלה היה מוצלח.

מלזיה | איינה עבדול - Bluest Sky

שיר עוצמתי ודרמטי, שהיה יכול בקלות להשתלב באירוויזיון האירופי של השנים האחרונות. מדובר בבלדת פופ סימפונית עם בנייה הדרגתית, שיאים קוליים מרשימים ואפילו נגיעות של מקצב מזרחי. מאחוריה עומדת איינה עבדול, מהזמרות הבולטות במלזיה, שמוכרת בזכות קולה העוצמתי, התלבושות התיאטרליות שלה וזכייתה בגרסה המקומית של "הזמר במסכה". את השיר כתבה בעצמה עם המוזיקאי מק צ'ו. בסקר המעריצים של אתר האירוויזיון האוסטרלי Aussievision הגיעה למקום הראשון בפער גדול, בעוד שמבקרי האתר דירגו אותה במקום השלישי.

קמבודיה | מונטריי - I Let You Go

את קמבודיה ייצג מונטריי, כוכב עולה בסצנת הפופ הקמבודית, שצבר מיליוני צפיות ברשתות החברתיות, אך עדיין אינו מוכר במיוחד מחוץ לארצו. כשצפינו בשיר של קמבודיה, קיבלנו פלאשבק לקובי מרימי באירוויזיון 2019: בלדת פסנתר דרמטית שעוסקת בפרידה ובשברון לב, עם ביצוע קולי מלא רגש שנועד לגעת בלב הצופים. מה סיכויי הזכייה שלו? כנראה דומים לאלה של מרימי, אבל נאחל לו הצלחה רבה בכל זאת!

לאוס | תינלה - BAE

במבט ראשון, תינלה מלאוס נותנת וייבים של זמרת אנרגטית עם לוק של כוכבת פופ, אבל מהר מאוד מתברר שהשיר שלה מספק הרבה פחות. BAE הוא שיר דאנס-פופ קליל ופלרטטני, עם נגיעות רגאטון ופזמון שבו המילה Bae חוזרת לא פחות מ-84 פעמים. תינלה היא זמרת מוכרת בארצה, שכבר הופיעה גם בארצות הברית. מבקרי אתר האירוויזיון האוסטרלי Aussievision דירגו אותו במקום החמישי ושיבחו את הפזמון הקליט, אך גם מתחו ביקורת על המילים הפשטניות והחזרתיות.

מונגוליה | בק - Chamguigeer (Without You)

השיר של מונגוליה נשמע כאילו נשלף היישר מסוף שנות ה-80: בלדת פופ מיושנת למדי, עם מלודיה נוסטלגית ועיבוד שמזכיר ימים אחרים באירוויזיון. מאחוריו עומד בק (לא ה-בק, כמובן) - זמר, שחקן ומנחה טלוויזיה מונגולי, שפעיל בתעשיית הבידור המקומית מאז 2007. הסיפור המעניין הוא שבמקור נבחר לייצג שיר אחר, Light, אך הוא נפסל משום שיצא כבר ב-2018, ובמקומו נשלח השיר שהגיע למקום השני בקדם המקומי. אבל כמו שאומרים - אל תיקשרו אליו יותר מדי, חובבי האירוויזיון לא נלהבים במיוחד לגביו, כשהוא דורג במקום העשירי מתוך 11 שירים בהימורים.

בהוטן | ניינדרה - Lhayi Semo

בלדת פולק-פופ נעימה ומלודית, המשלבת צלילים בהוטניים מסורתיים עם הפקה עכשווית ושירה מלאת רגש. השיר, שפירוש שמו "המלאכית", מבוצע בשפת הדזונגקה המקומית. מאחוריו עומד ניינדרה (24), זמר-יוצר ומפיק עצמאי, שבכלל למד תקשורת ועיתונות לפני שהתמסר למוזיקה. הוא היה הנציג הראשון שנבחר לאירוויזיון אסיה, ולקראת הגמר הוחלט לשדרג את העיבוד עם כלי נגינה מסורתיים יותר, כמו חליל. השיר ממוקם במקום השישי בהימורים, כשמשבחים במיוחד את קולו העוצמתי של ניינדרה והשילוב בין מוזיקה מסורתית למודרנית.

בנגלדש | ביטמוספיר - Tumi Ele

בנגלדש אין נציג אחד אלא שישה - ביטמוספיר (Beatmosphere) הוא הרכב א-קפלה וביטבוקס שהוקם ב-2009, שמייצר את כל הצלילים באמצעות הקול והגוף, בלי אף כלי נגינה. יחד השישה מבצעים את Tumi Ele ("כשבאת"), שיר אהבה בבנגלית על אדם שמכניס אור וצבע לחיים. השיר משלב הרמוניות קוליות, בס אנושי ומקצבים שנוצרים באמצעות ביטבוקס - סגנון שונה מאוד משאר המתמודדים, שבעזרתו הם מקווים גם לבלוט ולהעפיל עליהם.

תאילנד | מאנג ודאו - Aroma

דואט האוהבים שכולנו חיכינו לו: המדינה המארחת שולחת בלדת פופ רומנטית ומתקתקה, שבה ניחוח פרחי הלילה מעורר געגועים לאהוב רחוק (לפחות ככה הם אומרים). מאחורי השיר עומדים מאנג, זמרת פופ תאילנדית, ודאו, זמר ושחקן מוכר שזכה בתחרות הכישרונות LAZ iCON. השניים חברו במיוחד לתחרות וניצחו בקדם התאילנדי. השיר צבר כ-730 אלף השמעות בספוטיפיי - יותר מכל שיר אחר בתחרות - וכ-277 אלף צפיות ביוטיוב. עם זאת, מבקרי אתר האירוויזיון האוסטרלי Aussievision דירגו אותו במקום השביעי מתוך 11, כשחלקם שיבחו את הכימיה בין הזמרים ואת הביצוע הקולי המרגש, בעוד אחרים התלהבו הרבה פחות.

נפאל | פרטיק הימאל ראי - Ananta Maya

מי אמר ששיר אהבה חייב להיות בלדה מתקתקה? נפאל שולחת שיר רוק מלודי בנפאלית, עם גיטרות דומיננטיות וביצוע מלא רגש. Ananta Maya ("אהבה אינסופית") עוסק באהבה שאינה דועכת, גם כשהכול מסביב משתנה. מאחוריו עומד פרטיק הימאל ראי, זמר-יוצר בעל יותר מעשור של ניסיון, בוגר לימודי מוזיקה שהתפרסם בארצו בעקבות השתתפותו בתוכניות כישרונות מקומיות. הוא גם כתב והלחין את השיר בעצמו.

גם פולימרקט בתמונה: מי הפייבוריטיות ומה תקבל המדינה הזוכה?

גם שוקי ההימורים לא נשארו אדישים לאירוויזיון אסיה. פלטפורמת התחזיות הפופולרית פולימרקט, שהתפרסמה בין היתר בזכות ההימורים על מערכות בחירות ואירועים פוליטיים, פתחה שוק מיוחד שבו אפשר להמר על זהות הזוכה בתחרות.

ימים בודדים לתחרות, מלזיה מובילה בפער משמעותי, עם כ-55% בשוק התחזיות, ואחריה הפיליפינים עם כ-25%. הרחק מאחור נמצאות וייטנאם עם כ-9% ונפאל עם כ-6%. עד כה נרשם בשוק היקף מסחר של כ-34 אלף דולר בלבד, כך שיש להתייחס לנתונים בזהירות: מדובר בשוק קטן יחסית, והאחוזים משקפים את מחירי ההימורים ולא תחזית מדעית לתוצאות התחרות.