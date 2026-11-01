על פי הדיווח שפורסם ב-TMZ, התקרית התרחשה בסביבות השעה 16:00 במטווח בלוס אנג'לס. שוטרים ואנשי שירותי הכבאות וההצלה של לוס אנג'לס הוזעקו למקום בעקבות דיווח על ירי. המשטרה אישרה את פרטי האירוע, והבהירה כי מדובר בתאונה שהתרחשה במהלך אימון וכי לא הייתה לנפגע כוונה לפגוע בעצמו.

על פי הדיווח שפורסם ב-TMZ, התקרית התרחשה בסביבות השעה 16:00 במטווח בלוס אנג'לס. שוטרים ואנשי שירותי הכבאות וההצלה של לוס אנג'לס הוזעקו למקום בעקבות דיווח על ירי. המשטרה אישרה את פרטי האירוע, והבהירה כי מדובר בתאונה שהתרחשה במהלך אימון וכי לא הייתה לנפגע כוונה לפגוע בעצמו.

על פי הדיווח שפורסם ב-TMZ, התקרית התרחשה בסביבות השעה 16:00 במטווח בלוס אנג'לס. שוטרים ואנשי שירותי הכבאות וההצלה של לוס אנג'לס הוזעקו למקום בעקבות דיווח על ירי. המשטרה אישרה את פרטי האירוע, והבהירה כי מדובר בתאונה שהתרחשה במהלך אימון וכי לא הייתה לנפגע כוונה לפגוע בעצמו.

בהמשך פרסם TMZ עדכון שלפיו נציגו של מאן מסר כי כלי הנשק נורה בשעה שהיה בנרתיק, וכי הבמאי סבל מפציעה שטחית בלבד. "הוא קיבל טיפול והוא משתחרר", נמסר בהודעה. לפי האתר, הפציעה הייתה תת-עורית וקלה.

בהמשך פרסם TMZ עדכון שלפיו נציגו של מאן מסר כי כלי הנשק נורה בשעה שהיה בנרתיק, וכי הבמאי סבל מפציעה שטחית בלבד. "הוא קיבל טיפול והוא משתחרר", נמסר בהודעה. לפי האתר, הפציעה הייתה תת-עורית וקלה.

בהמשך פרסם TMZ עדכון שלפיו נציגו של מאן מסר כי כלי הנשק נורה בשעה שהיה בנרתיק, וכי הבמאי סבל מפציעה שטחית בלבד. "הוא קיבל טיפול והוא משתחרר", נמסר בהודעה. לפי האתר, הפציעה הייתה תת-עורית וקלה.

מאן נחשב לאחד הבמאים המזוהים ביותר עם ז'אנרי הפשע והמותחנים בקולנוע האמריקאי. בין סרטיו הבולטים נמצאים "המהויקני האחרון" (1992) בכיכובו של דניאל דיי לואיס, "היט" (1995) בכיכובם של אל פצ'ינו ורוברט דה נירו, "המקור" (1999), ו"עלי" (2001). סרטו האחרון כבמאי, "פרארי", בכיכובם של אדם דרייבר ופנלופה קרוז, יצא ב-2023.

מאן נחשב לאחד הבמאים המזוהים ביותר עם ז'אנרי הפשע והמותחנים בקולנוע האמריקאי. בין סרטיו הבולטים נמצאים "המהויקני האחרון" (1992) בכיכובו של דניאל דיי לואיס, "היט" (1995) בכיכובם של אל פצ'ינו ורוברט דה נירו, "המקור" (1999), ו"עלי" (2001). סרטו האחרון כבמאי, "פרארי", בכיכובם של אדם דרייבר ופנלופה קרוז, יצא ב-2023.

מאן נחשב לאחד הבמאים המזוהים ביותר עם ז'אנרי הפשע והמותחנים בקולנוע האמריקאי. בין סרטיו הבולטים נמצאים "המהויקני האחרון" (1992) בכיכובו של דניאל דיי לואיס, "היט" (1995) בכיכובם של אל פצ'ינו ורוברט דה נירו, "המקור" (1999), ו"עלי" (2001). סרטו האחרון כבמאי, "פרארי", בכיכובם של אדם דרייבר ופנלופה קרוז, יצא ב-2023.