הבמאי האמריקני מייקל מאן, בן 83, נפצע בתאונת ירי במטווח בלוס אנג'לס ופונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.
מאן, מהקולנוענים הבולטים בהוליווד, נפגע ברגלו במהלך אימון ירי שהתקיים בשבת, לאחר שכלי הנשק שבו השתמש פלט כדור בשעה שניסה להכניס אותו לנרתיקו.
על פי הדיווח שפורסם ב-TMZ, התקרית התרחשה בסביבות השעה 16:00 במטווח בלוס אנג'לס. שוטרים ואנשי שירותי הכבאות וההצלה של לוס אנג'לס הוזעקו למקום בעקבות דיווח על ירי. המשטרה אישרה את פרטי האירוע, והבהירה כי מדובר בתאונה שהתרחשה במהלך אימון וכי לא הייתה לנפגע כוונה לפגוע בעצמו.
בהמשך פרסם TMZ עדכון שלפיו נציגו של מאן מסר כי כלי הנשק נורה בשעה שהיה בנרתיק, וכי הבמאי סבל מפציעה שטחית בלבד. "הוא קיבל טיפול והוא משתחרר", נמסר בהודעה. לפי האתר, הפציעה הייתה תת-עורית וקלה.
מאן נחשב לאחד הבמאים המזוהים ביותר עם ז'אנרי הפשע והמותחנים בקולנוע האמריקאי. בין סרטיו הבולטים נמצאים "המהויקני האחרון" (1992) בכיכובו של דניאל דיי לואיס, "היט" (1995) בכיכובם של אל פצ'ינו ורוברט דה נירו, "המקור" (1999), ו"עלי" (2001). סרטו האחרון כבמאי, "פרארי", בכיכובם של אדם דרייבר ופנלופה קרוז, יצא ב-2023.
בימים אלה מתכונן מאן לצילומי "היט 2", סרט ההמשך לדרמת הפשע שהפכה לקלאסיקה מודרנית משפיעה ומצוטטת. הסרט מבוסס על הרומן שכתב מאן ב-2022 יחד עם הסופרת מג גרדינר, ומשלב בין אירועים שקדמו לעלילת הסרט המקורי לבין התרחשויות מאוחרות יותר. בין השחקנים הצפויים להשתתף בו נמנים לאונרדו דיקפריו, כריסטיאן בייל וסטיבן גרהאם. לפי דיווחים מהשבוע האחרון, הצילומים נדחו וכעת הם צפויים להתחיל בינואר 2027.