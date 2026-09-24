בואו נהיה כנים לרגע. אם אני צריכה להמר למה "נעלם" (Vanished), מותחן גנרי וחסר ייחוד, נחת פתאום ב-yes ו-HOT חצי שנה אחרי שיצא לאוויר העולם, אני מוכנה לשים את הטחול שלי על הקשר הישראלי. דר זוזובסקי (המקסימה, יש לומר) שמשחקת בסדרה דמות משנה פגשה על הסט את מי שהפך לבן הזוג הנוכחי שלה, השחקן סם קלאפלין ("משחקי רעב", "ללכת בדרכך"), על רקע נופי דרום צרפת המנחמים והרומנטיים. החיבור הזה הבשיל לזוגיות מהסוג שמסעיר את הציבור הישראלי, בטח בימים שבהם אנחנו נוצרים כל גילוי אהדה או תמיכה בינלאומית שנצליח לגייס, לא משנה מאיזו עדה או איזה סלב. בקיצור, זוזובסקי, תודה לך, אם נצפה ב"נעלם" זה יהיה בעיקר כאות הערכה למאמץ הלאומי שאת משקיעה בקרב הגויים.

"נעלם" - טריילר ( באדיבות MGM+ )

הסיפור של "נעלם" הוא די סטנדרטי. אליס מונרו היא ארכיאולוגית חמודה שמשוטטת בעולם ומנהלת רומן מהסוג המאוד נוח עם רופא אלטרואיסט וחתיך שעובד עם פליטים בירדן, טום. מפה לשם מונרו, שמגלמת קיילי קווקו ("המפץ הגדול", "דיילת") עושה את הטעות הבסיסית ובמהלך פגישה בפריז היא מבקשת להעביר את הרומן היפה והאקראי הזה לפסים יותר מחייבים - היא מציעה לטום לעבור לגור איתה בפרינסטון ניו ג'רזי, במקום לשוטט בעולם ולעשות סקס במלונות יפים. טום (מקלפלין) מסכים, אבל במהלך נסיעת רכבת למלון יפה אחר בצרפת הוא יוצא רגע מהקרון לענות לטלפון ונעלם מרכבת.

וכך, במקום שבוע של צדפות, עיסויים ושמפניה באורל מתחיל מסע של ארבעה פרקים במהלכם אליס תנצל את הכישורים שלה כארכיאולוגית כדי להפוך לבלשית פרטית, דלגנית פארקור, גששית וכל מה שאתם לא רוצים, כי היא יודעת שיש לה רק ארבעה פרקים לפתור את התעלומה הזאת ולהחזיר את טום הביתה.

גלריה מתוך "נעלם" ( באדיבות HOT ו-yes )

היא נעזרת בעיתונאית צרפתייה שבמקרה הייתה ברכבת (קארין ויאר), שסובלת מסוכרת ומדי פעם מתקיפה את עצמה במזרק אינסולין באופן שנדמה שבשלב מסוים יהפוך לקומי, אבל לא, ומתמודדת עם מפקח משטרה חובב קולנוע (סיימון אבקריאן) ועם המנהל של טום בארגון הצדקה שבו הוא עבד (מתיאס שווייגהופר). לא אלאה אתכם לגבי הסוף – הוא מופלץ באותה מידה שהוא צפוי, והוא לא יגרום לכם למחשבה שנייה.

אין ספק שקווקו יכולה להחזיק די בקלות דמות כמו מונרו ואפילו להטעין אותה במתח מסוים. אנחנו לא צריכים לשער את זה כי כבר ראינו את זה קורה, ובגרסה הרבה יותר מוצלחת. "דיילת" הייתה סדרה שלקחה בחורה רגילה, אפילו קצת מאותגרת קיומית, ושיקעה אותה עמוק בתעלומה אפלה ומסכנת חיים, שגדולה על המידות שלה אבל היא בכל זאת מצליחה לפצח. היא בעיקר אפשרה לקווקו להכניס את כל הפסיכוזות, החרדות והכאוס של הדמות שלה פנימה, למסע הזה. עכשיו קווקו היא סתם בחורה שרודפת אחרי עבריינים מסוכנים תוך כדי שהיא בורחת מהם, אבל לאף אחד לא באמת אכפת ממנה או מהזוגיות שלה עם הבחור, שמופיע רק בפלשבקים רומנטיים מהימים שהכירו בירדן ועכשיו היא כל כך נואשת למצוא אותו ולהחזיר אותו הביתה.

מתוך "נעלם" ( באדיבות HOT ו-yes )