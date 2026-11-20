על פי הדיווחים, סת' רוגן ושותפו ליצירה אוון גולדברג יכתבו ויפיקו את הסרט דרך חברת ההפקה שלהם Point Grey, ויעבדו עם קאלקין על הרעיון שלו להמשך. העלילה צפויה לעקוב אחר קווין הבוגר - הפעם מנקודת מבטו כאב. עדיין לא ידוע אם כריס קולומבוס, שביים את שני הסרטים הראשונים, ישוב לפרויקט. דיסני סירבה להגיב לדיווח.

על פי הדיווחים, סת' רוגן ושותפו ליצירה אוון גולדברג יכתבו ויפיקו את הסרט דרך חברת ההפקה שלהם Point Grey, ויעבדו עם קאלקין על הרעיון שלו להמשך. העלילה צפויה לעקוב אחר קווין הבוגר - הפעם מנקודת מבטו כאב. עדיין לא ידוע אם כריס קולומבוס, שביים את שני הסרטים הראשונים, ישוב לפרויקט. דיסני סירבה להגיב לדיווח.

על פי הדיווחים, סת' רוגן ושותפו ליצירה אוון גולדברג יכתבו ויפיקו את הסרט דרך חברת ההפקה שלהם Point Grey, ויעבדו עם קאלקין על הרעיון שלו להמשך. העלילה צפויה לעקוב אחר קווין הבוגר - הפעם מנקודת מבטו כאב. עדיין לא ידוע אם כריס קולומבוס, שביים את שני הסרטים הראשונים, ישוב לפרויקט. דיסני סירבה להגיב לדיווח.