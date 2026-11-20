חג מולד הגיע מוקדם השנה: מקולי קאלקין צפוי לשוב לתפקיד שהפך אותו לאחד מכוכבי הילדים הבולטים של שנות ה-90, בסרט חדש בסדרת "שכחו אותי בבית". על פי הדיווח ב"דדליין", הסרט נמצא בשלבי פיתוח מוקדמים באולפני 20th Century, שבבעלות דיסני.
על פי הדיווחים, סת' רוגן ושותפו ליצירה אוון גולדברג יכתבו ויפיקו את הסרט דרך חברת ההפקה שלהם Point Grey, ויעבדו עם קאלקין על הרעיון שלו להמשך. העלילה צפויה לעקוב אחר קווין הבוגר - הפעם מנקודת מבטו כאב. עדיין לא ידוע אם כריס קולומבוס, שביים את שני הסרטים הראשונים, ישוב לפרויקט. דיסני סירבה להגיב לדיווח.
קאלקין סיפר בשנה שעברה כי יהיה פתוח לחזור לתפקיד, אם ימצא את הרעיון הנכון. הוא תיאר עלילה שבה קווין הוא אלמן או גרוש שמגדל ילד, עובד יותר מדי ולא מקדיש לו מספיק תשומת לב. בשלב מסוים הוא ננעל מחוץ לבית, ובנו הוא זה שמציב לו מלכודות. קאלקין תיאר את הבית כמטאפורה ליחסים ביניהם ואת הסיפור כניסיון של האב "לחזור לליבו" של בנו.
הסרט הראשון, שיצא ב-1990, הפך את קאלקין בן העשר לכוכב והכניס כ-476 מיליון דולר ברחבי העולם. הוא שב לגלם את קווין בסרט ההמשך "שכחו אותי בבית 2" מ-1992. מאז יצאו עוד סרטים בסדרה, וב-2021 דיסני אף ניסתה להחיות אותה עם Home Sweet Home Alone, שהופץ בשירות הסטרימינג שלה ושבו כיכבו דמויות חדשות.
מי שלא תזכה לקחת חלק בסרט ההמשך היא השחקנית הקנדית זוכת האמי קתרין אוהרה, שגילמה בסרטים את אימו של קווין, והלכה לעולמה בינואר 2026 עקב תסחיף ריאתי, לצד התמודדות עם מחלת הסרטן. אוהרה, שהייתה מזוהה גם עם תפקידיה ב"ביטלג'וס", "שיט'ס קריק" ו"הסטודיו", הייתה בת 71 במותה. קאלקין ספד לה אז בעמודו באינסטגרם: "אמא. חשבתי שיש לנו עוד זמן". גם סת' רוגן, שיצר וכיכב ב"הסטודיו" לצידה ומקושר כעת לפרויקט החדש, נפרד ממנה על הבמה בטקס פרסי השחקנים, וסיפר כי "היא באמת הוכיחה שאפשר להיות גם גאונה וגם טובת לב, וזה לא חייב לבוא אחד על חשבון השני".