גם כמעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ובמציאות פוליטית טעונה במיוחד סביב ישראל, "פאודה" ממשיכה להוכיח שההצלחה שלה חוצה גבולות. העונה החמישית של הסדרה הישראלית, שעלתה בנטפליקס ברחבי העולם ב-8 בספטמבר, זינקה בתוך ימים ספורים לצמרת דירוג הצפייה העולמי של ענקית הסטרימינג ונכנסה לעשירייה הראשונה בעשרות מדינות.

"פאודה", עונה 5 – טריילר ( באדיבות yes )

העונה, שכמו קודמותיה שודרה תחילה ב-yes, כבר דורגה ב-10 בספטמבר במקום הרביעי בין סדרות נטפליקס בעולם, לפי נתוני FlixPatrol. נכון לכתיבת שורות אלה, היא עדיין החזיקה במקום השישי בדירוג העולמי.

הנתונים המפתיעים ביותר מגיעים מהמזרח התיכון. ב-10 בספטמבר דורגה "פאודה" במקום הראשון בלבנון, במקום השני בירדן, באיחוד האמירויות ובבחריין, במקום השלישי בקטאר, עומאן וכוויית, במקום הרביעי במצרים, במקום החמישי במרוקו ובמקום התשיעי בסעודיה - הישג יוצא דופן במיוחד לעונה ששניים מפרקיה, 7 ו-8, מוקדשים ישירות לאירועי הטבח ב-7 באוקטובר .

הנתון מלבנון הוא הישג חריג בהתחשב בעובדה שבמדינה קיים חוק חרם נגד ישראל, והקמפיין להחרמת תומכי ישראל בלבנון התלונן בעבר כי נטפליקס "מפרה את החוק הלבנוני בכך שהיא מעמידה לרשות השוק המקומי מגוון תכנים ישראלים, כולל 'פאודה', 'המקדמת נרטיב ביטחוני בהשראת דמויות ששירתו בצבא הישראלי'".

גלריה מתוך "פאודה" - עונה 5 ( צילום: אליה ספינופולוס, באדיבות yes )

במקביל, עיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי פרסם פוסטים ברשתות החברתיות שלו ב-8 בספטמבר, בעקבות עליית העונה החדשה, במסגרתם כתב: "שחקנים מהסדרה השתתפו במלחמת ההשמדה נגד עזה", והוסיף: "הסדרה הישראלית 'פאודה' חוזרת לנטפליקס". העיתון הזכיר את פציעתו ברצועת עזה של עידן עמדי במהלך המלחמה וציטט התבטאות של השחקן דורון בן דוד משנת 2023, כך לטענת העיתון, במסגרתה עודד את הלחימה ברצועה. עליית הסדרה לנטפליקס סוקרה אפילו בתימן.

גם ברשתות החברתיות נרשמו תגובות נרגשות במיוחד לפרקים הללו. גולש שהבהיר כי אינו ישראלי ואינו יהודי, כתב: "בכיתי את הנשמה. אני בדרך כלל לא בוכה מסדרות או מסרטים". צופה אחר שהגדיר עצמו כלא-ישראלי, כתב: "בכנות, לא הצלחתי לדבר במשך שני הפרקים וגם קצת אחריהם. הכול הרגיש אמיתי מדי. שום הפקה הוליוודית לא מתקרבת לזה". צופה אמריקאית לא-יהודייה, כתבה: "אני חושבת שהם עשו עבודה מצוינת בעונה הזאת. קשה ככל שזה לצפייה, חשוב מאוד שאנשים יראו מה ישראל עברה ועדיין עוברת". גולש נוסף, שכתב מאנגליה, סיכם: "פרקים 7 ו-8 שברו אותי. בכיתי הרבה. העונה בהחלט שונה מהעונות הקודמות, אבל עדיין נהניתי ממנה".

"זו הפעם הראשונה שקיבלתי התקף חרדה בזמן צפייה בסדרה", הוסיף משתמש בשם flossdraken. "אני לא יכול לדמיין איך זה עבור מי שבאמת עברו את זה". ואילו היוזר Icy_Raisin371 סיפר כי צפה בששת הפרקים הראשונים ברצף, אך נזקק ליומיים-שלושה כדי להשלים את פרק 7. "לא יכולתי לעצור את הדמעות בסצנה שבה הבת של אלי אומרת לאמא שלה, כשהמחבלים מחוץ לממ״ד: 'אני מצטערת אמא, שכחתי להחזיר את העוגה למקרר'. כמה קשה ליהודים פשוט לחיות חיים רגילים, משהו שרבים מאיתנו מקבלים כמובן מאליו. העונה הטובה ביותר אי פעם".

מתוך "פאודה" ( צילום: אליה ספינופולוס, באדיבות yes )

תגובה חמה הגיעה גם מגולש מרצועת עזה שכתב: "לדעתי, זוהי אחת העונות החזקות, המותחות והמרתקות ביותר בסדרה". אבל לצידו, גולשים רבים אחרים התנגדו למסרים, כשגולש מלוב טען על העונה החדשה: "הסדרה מציגה נרטיב מוטה, המכפיש את הפלסטינים ומעוות את המאבק הפלסטיני באמצעות האופן שבו היא מתארת את האירועים, הדמויות ונקודת המבט הפלסטינית. הבעיה אינה נעוצה בעצם העיסוק באירועי 7 באוקטובר או בהפקת דרמה אודותיהם, אלא בנרטיב שהיצירה מציגה, בתיאור הפלסטינים ומאבקם, ובפרשנות האירועים באופן המשרת נרטיב מסוים על חשבון הנרטיב הפלסטיני".

ליאור רז, מיוצרי ״פאודה" וכוכב הסדרה, אמר ל-ynet: "ההצלחה ברמה הזו מפתיעה אותנו. לא ציפינו לעוצמה שהתקבלה ברחבי העולם ולמה שאנחנו חווים גם ברשתות החברתיות, בטח לא למה שקורה עם 'פאודה' במדינות ערב. התגובות לפרקים על 7 באוקטובר מרגשות באופן מיוחד. הכוונה שלנו הייתה לייצר כמו תמיד סדרת טלוויזיה איכותית, עונה שתיקח את הסדרה שלב נוסף קדימה, ובאותה נשימה לספר לעולם את מה שמדינת ישראל עברה וחוותה בטבח 7 באוקטובר. אנחנו מאוד גאים ש'פאודה' מגיעה לכל בית ברחבי העולם. זה הרבה יותר מרייטינג".