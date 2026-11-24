אנחנו עוד לא שבוע בטירוף GTA 6, ולפי דיווחים כ-45 מיליון עותקים כבר נמכרו מהמשחק. בחישוב מהיר, מדובר על הכנסות של יותר מארבעה מיליארד דולר לרוקסטאר ולחברת-האם שלה, טייק 2. כדי להבין עד כמה מדובר בסכום בלתי נתפס, "הנוקמים: סוף המשחק" - הסרט המכניס ביותר בכל הזמנים וגם זה אחרי שלל הפצות מחודשות, גרף בקופות הקולנוע כ-2.94 מיליארד דולר לאורך כל שנותיו. GTA 6 כבר עקף אותו ביותר ממיליארד דולר - בתוך ארבעה ימים בלבד. ואסור לשכוח שהמשחק עדיין לא יצא למחשב, וכרגע הוא זמין לקונסולות בלבד כך שהמספרים הללו רק יטפסו.

גם מי שאולי השתעמם מצביעת קירות, קניית פרחים ועשיית שליחויות בתחילת המשחק, הבין שבהמשך GTA 6 מאיץ והציפיות האדירות שהיו לכולנו במשך יותר מעשור מוצדקות לחלוטין - וכפי שהתרגלנו מאנשי רוקסטאר (שאחראים גם על שני משחקי Red Dead Redemption הנהדרים), מדובר במאסטרפיס. ככזה, כולם רוצים נתח מהאווז המטיל ביצי זהב הזה.

גלריה יצירת מופת. מתוך GTA 6 ( צילום מסך, Rockstar )

בתקופה הקרובה, ואולי גם בשנים הבאות, אתם תקראו הרבה דיווחים, דיבורים ושמועות על אפשרות ש-GTA 6 (ולא מופרך שגם 5 ו-4) עשוי לקבל עיבוד טלוויזיוני רחב-היקף, שייתן לצופים טעימה מווייס סיטי ויספר את סיפורם של ג'ייסון ולוסיה. ובכן, צר לאכזב אתכם, אבל אין כמעט סיכוי שדבר כזה יקרה, ומי שרוצה לחוות את העולם המדהים הזה יצטרך לשלם בין 300 ל-400 שקל על כותר משלו, לקחת שלט, להתיישב על הספה ולשחק במשחק.

אבל "למה?!", אתם אולי מזדעקים כעת בעודכם בוהים במסך הטלפון באכזבה. התשובה למרבה ההפתעה היא לא (רק) כסף. כפי שכבר נכתב פה, GTA כמותג - בטח מבחינה כלכלית - גדול יותר מכל סדרה או סרט שיצאו אי פעם. וכדי שמישהו מאנשי רוקסטאר או טייק 2 בכלל יטרחו לענות למייל שיישלח אליהם מ-HBO, נטפליקס, אפל או אמזון, שבוחן אפשרות ליצור עיבוד למסך הקטן, זו תצטרך להיות הצעה כספית דמיונית, וגם אז כלל לא בטוח שתספיק. לדוגמה, עבור הזכויות ליצירת עיבוד טלוויזיוני ל"שר הטבעות", אמזון, כך על פי הדיווחים, הניחה צ'ק של 250 מיליון דולר על השולחן, בעסקת ענק עם עיזבון הסופר ג'. ר.ר. טולקין. ברוקסטאר, להבדיל, לא יקומו מהמיטה בשביל מספר כזה.

250 מיליון דולר עבור הזכויות. מתוך "שר הטבעות: טבעות הכוח" ( צילום מסך, אמזון פריים )

וגם אם תגיע איזו "הצעה שלא ניתן לסרב לה", הסכום לבדו לא יספיק. ברוקסטאר, סביר להניח, ידרשו גם שליטה יצירתית משמעותית, זכות לאשר תסריטים, דמויות, צוותים ואולי גם אפשרות לעצור את הפרויקט במקרה שהם לא יהיו שבעי-רצון מהתוצאה הצפויה. ולכן עסקה כזו לא משתלמת לאף אחד מהצדדים. מצד אחד, הרצון של הגוף המשדר בחופש יצירתי ומצד שני, הרצון של רוקסטאר לשמור על המותג.

יודעים מה? עזבו, אל תקשיבו לי, תקשיבו לדן האוזר, אחד ממייסדי רוקסטאר ובין הכותבים המרכזיים של GTA ו-Red Dead Redemption. בריאיון שהעניק ביוני 2024 לאתר The Ankler, סיפר האוזר, שעזב את החברה ארבע שנים קודם לכן, על ההצעות שהתקבלו לאורך השנים לעבד את המשחקים לקולנוע. לדבריו, ההצעות נדחו משום שהתגמול הכספי לא הצדיק את הסיכון למותגים ואת אובדן השליטה היצירתית. "הם חשבו שנסתנוור מאורות הזרקורים, אבל זה ממש לא היה המצב", סיפר האוזר. "היו לנו נכסים רוחניים שהערכנו במיליארדי דולרים, וההיגיון הכלכלי פשוט לא הסתדר".

עיבוד טלוויזיוני לא ישתלם לאף אחד. מתוך GTA 6 ( צילום מסך, Rockstar )

הגישה הזו לא השתנתה באופן מהותי מאז עזיבתו של האוזר. רק לפני כשבועיים התייחס לנושא גם שטראוס זלניק, מנכ"ל טייק 2, בריאיון בבלומברג. "היינו יוצרים סרט או סדרת טלוויזיה המבוססים על המותגים שלנו אם הצוותים היצירתיים היו נלהבים מהרעיון", הסביר. "הרף גבוה מאוד, וכמובן שתמיד קיים סיכון לכישלון. לכן אנחנו לא פוסלים את האפשרות, אבל אנחנו מאוד מאוד בררנים".

אבל רגע, מה לגבי "האחרונים מבינינו"? הרי הסדרה של HBO הוכיחה שעיבוד של משחק וידאו יכול להפוך ללהיט טלוויזיוני ענק. אלא שיש הבדל מהותי: בעוד שסוני ראתה בסדרה הזדמנות להרחיב את המותג שלה, רוקסטאר פשוט לא זקוקה לטלוויזיה כדי להגדיל את החשיפה ל-GTA. מעבר לכך, "האחרונים מבינינו" הוא משחק שמבוסס על סיפור ליניארי יחסית, ואילו חלק עצום מהקסם של GTA טמון דווקא בחופש לעשות מה שמתחשק לכם, מתי שמתחשק לכם. ואת זה קצת יותר קשה להעביר למסך הקטן.

זה סיפור ליניארי. GTA - הכי לא. ''האחרונים מבינינו'' ( צילום: HBO, באדיבות yes )

ואם כבר עיבודים, ייתכן שדווקא סדרת Red Dead Redemption תהיה הראשונה שתעשה את המעבר. בדיווח שפורסם בשבוע שעבר ב-The Ankler נטען כי רוקסטאר פתוחה יותר לאפשרות לעבד את סדרת משחקי המערבונים המצליחה לקולנוע או לטלוויזיה, וכי בעבר אף דובר על סכום של יותר מ-100 מיליון דולר עבור הזכויות בלבד. עדיין לא ידוע על עסקה שנחתמה, אבל בניגוד ל-GTA, דווקא כאן אפשר לדמיין סדרת טלוויזיה נהדרת: סיפורם של ארתור מורגן, דאץ' ואן דר לינד וחבורת פורעי החוק שלהם נראה כמעט כאילו נכתב מראש עבור HBO.