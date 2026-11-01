דיפ פרפל ביטלה שתי הופעות לאחר שהסולן, איאן גילן בן ה-81, עבר מצב חירום רפואי ופונה בדחיפות לבית החולים. ההודעה פורסמה בעמוד האינסטגרם הרשמי של להקת הרוק אתמול (שבת), ודובר מטעם הלהקה אישר כי גילן עדיין מאושפז. לא נמסרו פרטים על סיבת מחלתו.

איאן גילן, סולן דיפ פרפל ( צילום: Wagner Meier/Getty Images )

"באכזבה רבה, דיפ פרפל נאלצת להודיע כי לא תוכל להופיע כמתוכנן בלייפציג ובהמבורג", נכתב בהודעה. "זאת בעקבות מצב חירום רפואי של איאן גילן, שהוביל לאשפוזו הנוכחי".

עוד נכתב בהודעה: "אנחנו מבינים שההודעה מגיעה בהתראה קצרה, ושותפים לאכזבה של כל המעריצים הנפלאים שלנו על כך שלא נוכל להופיע. דיפ פרפל והצוות שלה מתמקדים במציאת מועד מתאים לקיום שתי ההופעות".

דיפ פרפל נחשבת לאחת מלהקות הרוק הבריטיות המשפיעות ביותר. היא נוסדה באנגליה ב-1968, ובתחילת דרכה ניגנה רוק פסיכדלי מתקדם עם השפעות קלאסיות, ובהמשך התגבשה כאחת מאבני היסוד של הארד רוק והאבי מטאל. במהלך שנות ה-70 התפרקה - והתאחדה שוב בשנות ה-80. גילן, שהחליף את הסולן המקורי רוד אוונס, הפך לאחד הקולות המזוהים ביותר עימה.

הלהקה שמרה על קשר עם המעריצים בישראל, גם אם מערכת היחסים ביניהם לא תמיד הייתה יציבה. ב-1991 הגיעה הלהקה לארץ לראשונה לשתי הופעות שזכו לביקורות קשות, בין היתר בשל ביצועיו של הסולן הזמני ג'ו לין טרנר ועזיבה מפתיעה של ריצ'י בלקמור את הבמה. מאז חזרו חברי הלהקה לישראל פעמים רבות - וזכו לחיבוק החם של הקהל המקומי.

לפני כשנה חשף גילן בריאיון למגזין Uncut שהוא מאבד את ראייתו , וכי נשארו לו "רק 30 אחוז" ממנה. "זה לא הולך להשתפר", אמר אז. "הדבר הכי קשה הוא לעבוד על המחשב הנייד. אני לא רואה כלום על המסך אלא אם אני משתמש בראיית הצד. אבל מסתדרים, מתאימים את עצמך".

באותו ריאיון אמר גילן שלתחושתו הפרישה "כבר לא רחוקה". "אני חושב שאם אאבד את האנרגיה שלי, אעצור. אני לא רוצה להביך אף אחד. ואנחנו כבר לא רחוקים מזה. זה מזדחל אליך, אתה לא ממש שם לב".

באוגוסט האחרון כבר נשמע אחרת. בשיחה עם ה"אינדיפנדנט" בפסטיבל הג'אז של מונטרה, המקום שבו קיבלה הלהקה את ההשראה לכתוב את Smoke on the Water אחרי שהקזינו של העיר נשרף בזמן ביקורה שם, דחה גילן ספקולציות על פרישתו והבהיר דברים שלו שפורשו כרמז לכך שהוא מוכן לעזוב.