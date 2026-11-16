לאחר ששי כרם, שהיה מנהלה האישי בעשורים האחרונים, הלך לעולמו אתמול בגיל 61, דנה אינטרנשיונל מגיבה הבוקר (שני) לראשונה.
"נוח על משכבך בשלום אהוב יקר. געגוגים לנצח", כתבה על שיתוף סטורי שבו תמונה של כרם.
כרם שהיה מנהלה האישי והמפיק של דנה אינטרנשיונל במשך עשרות שנים, הלך אתמול לעולמו בגיל 61. כרם, שנולד בשם שי ויינשטוק וגדל בבית דתי, ליווה את הזמרת גם בזכייתה ההיסטורית באירוויזיון 1998 עם השיר "דיווה".
מותו עורר תגובות רבות בעולם התרבות."כולם מפרסמים תמונות נורא רציניות שלך בזמן שהיית מנהל הקרקס האיש עם המבטים והחיוך המשוגע", נפרד ממנו דורון מדלי. "הכי מצחיק. הכי מטורף. הכי מטורלל. תודה עליך שייקה, על דנה. על הניצחון ששינה את ההיסטוריה. על שיחת הטלפון שלא אשכח לעולם: 'מתוקי ברור הבא למועדון מצומצם מאוד של משוגעים. אף אחד לא יבין אותנו לעולם חוץ מאיתנו'. יהי זיכרון היותך ברוך ויעלה לנו תמיד חיוך".
נועה קולר כתבה: "שי מתוק שלנו, אהוב שלנו, תשמח את כולם בגן עדן". מיה דגן שיתפה תמונה משותפת: "הלב מרוסק. שיקו שלי, יהיה פה כל כך משעמם בלעדיך".
"שי כרם זכה להגשים חלומות גדולים שנראו לפעמים בלתי אפשריים, לייצר רגעים שעשו היסטוריה וללכת שנים ארוכות של שותפות מקצועית ואומנותית עם דנה אינטרנשיונל", ספדה לו ברשתות ירדנה ארזי. "הילד הדתי מפתח תקווה שהגיע עד המקום הראשון באירוויזיון וגם סלל דרך לאחרים. עצב גדול היום וחיבוק גדול ממני לבני משפחתו, לילדיו ולדנה היקרה".