כרם שהיה מנהלה האישי והמפיק של דנה אינטרנשיונל במשך עשרות שנים, הלך אתמול לעולמו בגיל 61. כרם, שנולד בשם שי ויינשטוק וגדל בבית דתי, ליווה את הזמרת גם בזכייתה ההיסטורית באירוויזיון 1998 עם השיר "דיווה".

כרם שהיה מנהלה האישי והמפיק של דנה אינטרנשיונל במשך עשרות שנים, הלך אתמול לעולמו בגיל 61. כרם, שנולד בשם שי ויינשטוק וגדל בבית דתי, ליווה את הזמרת גם בזכייתה ההיסטורית באירוויזיון 1998 עם השיר "דיווה".

כרם שהיה מנהלה האישי והמפיק של דנה אינטרנשיונל במשך עשרות שנים, הלך אתמול לעולמו בגיל 61. כרם, שנולד בשם שי ויינשטוק וגדל בבית דתי, ליווה את הזמרת גם בזכייתה ההיסטורית באירוויזיון 1998 עם השיר "דיווה".