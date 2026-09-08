מיוחד למצעד הישראלי השנתי של ynet וגלגלצ לשנת תשפ"ו ולפסטיבל התמר: דודו טסה שיתף פעולה עם Mita Gami (עמית אגמי) ו-Darco (דר כהן), שניים מהדיג'יים הבולטים בסצנה האלקטרונית הישראלית ליצירת רמיקס לשירו "בית ביפו". צפו בביצוע:

הרמיקס נוצר בזכות פסטיבל התמר, שבו ייקחו השנה חלק גם טסה ו-Mita Gami השנה. טסה מועמד במצעד בקטגוריית אנשי השנה, בקטגוריית אלבום השנה עם "אי" ועם שני שירים בקטגוריית שיר השנה: "בית ביפו" ו"הלב שלה". הופעתו "דודו טסה בשכונה" באצטדיון התקווה מועמדת גם בקטגוריית הופעת השנה.