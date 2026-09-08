מיוחד למצעד הישראלי השנתי של ynet וגלגלצ לשנת תשפ"ו ולפסטיבל התמר: דודו טסה שיתף פעולה עם Mita Gami (עמית אגמי) ו-Darco (דר כהן), שניים מהדיג'יים הבולטים בסצנה האלקטרונית הישראלית ליצירת רמיקס לשירו "בית ביפו". צפו בביצוע:
הרמיקס נוצר בזכות פסטיבל התמר, שבו ייקחו השנה חלק גם טסה ו-Mita Gami השנה. טסה מועמד במצעד בקטגוריית אנשי השנה, בקטגוריית אלבום השנה עם "אי" ועם שני שירים בקטגוריית שיר השנה: "בית ביפו" ו"הלב שלה". הופעתו "דודו טסה בשכונה" באצטדיון התקווה מועמדת גם בקטגוריית הופעת השנה.
הרמיקס מלווה בקליפ מיוחד שעוקב אחר טסה ברחבי יפו, שאותו ביים וצילם אילן אזולאי, שהיה הבמאי והצלם גם בסרט שתיעד מאחורי הקלעים של יצירת האלבום "אי".
המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו של ynet וגלגלצ יתקיים ביום חמישי, 10 בספטמבר, בין השעות 14:00 ל-18:00, מאולפני ynet ובשידור חי בגלגלצ.
כל הביצועים המיוחדים למצעד זמינים להאזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג.