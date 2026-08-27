הפקת הפסטיגל הודיעה היום (חמישי) כי תמשיך להופיע רק בתל אביב, אך הבהירה כי תסבסד נסיעה בתחבורה ציבורית לילדים עד גיל 18 במרחק של למעלה מ-50 קילומטר.
משמעות הדבר היא כי תושבי הדרום והצפון יזכו לסיוע מההפקה בהגעה למופע בתל אביב, על מנת שגם הם יוכלו ליהנות ממנו. הסבסוד ייעשה באמצעות כרטיסי רב קו.
זו השנה השנייה שבה המופע עולה רק בתל אביב. לפני כן הגיע גם לירושלים, באר שבע וחיפה.
בנוסף, הודיעו בהפקה על שמו הרשמי של המופע - "TOP SECRET פסטיגל" ופרסמו את כלל הכוכבים שיופיעו בו בחנוכה.
נועה קירל תחזור אחרי שנת היעדרות ואליאנה תדהר, שיאנית ההשתתפות במופע, תמשיך לככב בו. עוד ישתתפו: רן דנקר,ישראל אטיאס, יניב סוויסה, דניאל סטיופין, שחר טבוך, עידן תלם, הילי טולדנו, עומר נודלמן, אמיר בנאי, שירה זלוף, נועה אסטנג'לוב ודילן דרור. הזמרת האורחת תהיה עדן בן זקן.
הפסטיגל, כידוע, יעלה לבמה בסוף נובמבר, סמוך לחנוכה. מכירת הכרטיסים תחל ב-30 באוגוסט.