הפקת הפסטיגל הודיעה היום (חמישי) כי תמשיך להופיע רק בתל אביב, אך הבהירה כי תסבסד נסיעה בתחבורה ציבורית לילדים עד גיל 18 במרחק של למעלה מ-50 קילומטר.