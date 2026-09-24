עיריית ירושלים מתכוונת לפנות את המרכז לאמנויות המופע ברחוב הטורים בעיר, ולהעביר את המבנה לשימוש עמותת "תואר", המפעילה את גלריית המקלט, גלריה המיועדת לציבור החרדי. האמנים שעובדים במקום מתנגדים למהלך, וסגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות, יוסי חביליו, דורש לעצור אותו.

גלריה המרכז לאמנויות המופע ברחוב הטורים ( צילום: נטשה שחנס )

המרכז משמש אמנים ירושלמים ששוכרים בו חדרים ועובדים בהם על יצירות. בנוסף פועלים במקום חוגי ריקוד ותנועה שמפעילים אמנים. המרכז משרת את הציבור הליברלי בירושלים. לטענת העירייה המקום אינו פעיל מספיק, ומכאן ההחלטה לסגור אותו.

סתיו בורהאני, רקדנית ואמנית מחול שמשתמשת במרכז להעברת חוגי ריקוד ותנועה לנשים, מספרת: "חיפשתי חלל והגעתי לטורים, וזה היה מבחינתי מתנה, כי בירושלים קשה למצוא מקומות כאלה, עם חלל ותנאים שמותאמים לצרכים שלי. בחוגים שלי יש קהל מגוון ביותר: חילונים, דתיים, חרדים ואפילו ערבים, ממש אנשים מגוונים. המקום הזה מגוון, ובעיקר נותן מקום לציבור להביע את עצמו דרך המוזיקה".

אהרון מנור, אמן ירושלמי, חיפש אחרי שלוש שנים של מלחמה מקום לעבוד בו על יצירותיו. בשבוע שעבר אמרה לו מנהלת המרכז שכבר בימים הקרובים ייאלץ לחפש מקום אחר, כי המרכז לא יהיה זמין לשימוש. "אין הרבה מקומות כאלה בירושלים, ועד שמצאתי מקום במחיר סביר, בשבוע שעבר נאמר לי שזאת החזרה האחרונה", הוא אומר. "המקום הזה מטפח אמנים צעירים, והוא חשוב. עצוב שזאת הסיטואציה".

המרכז לאמנויות המופע ברחוב הטורים ( צילום: אליזבטה רידלין )

במקביל, ועדת ההקצאות של עיריית ירושלים הקצתה את המקלט ששימש את עמותת "תואר" לבית כנסת של הציבור החרדי בעיר, בתנאי שיימצא לגלריה מקום חלופי. בפועל, הגלריה פונתה והמקום נמסר לבית הכנסת. מנגד, גורמים המעורים בפרטים מסרו כי במקלט התקיימה תפילה רק בימים הנוראים, וכי לא כל מבנה הטורים יעבור לידי העמותה, אלא רק חלק ממנו.

אמנים רבים שמשתמשים במרכז שלחו מכתבים שבהם הביעו התנגדות לפינוי. בורהאני ומנור, ירושלמים מלידה, מרגישים שהעיר משתנה ושהציבור החרדי קובע בה את הטון. "יש תחושה שאם זה תלוי בעירייה, יהיה תיעדוף לציבור החרדי בעיר", אומרת בורהאני. "התקשרתי למקלט ואמרתי שהם ייתנו דין וחשבון על ההפסד הכספי שלי, אחרי שסגרו אצלי חוגים להמשך". גם מנור שותף לתחושות האלה: "בהרבה מקרים יש עדיפות לציבור החרדי בעיר. היו בעבר מקומות לציבור הליברלי, וגם הם נסגרו".

צילום: ישראל כהן

חביליו שלח מכתב לראש העיר משה ליאון, ובו דרש למנוע את הפינוי: "אני חושב שצריך להקים עוד מרכזים כמו מרכז הטורים, ובוודאי לא לסגור אותו. המרכז תורם רבות ליוצרים צעירים בירושלים, וסגירתו תביא להגברת קצב עזיבת צעירים את העיר. השורה התחתונה היא עוד בית כנסת חרדי על חשבון מוסד תרבות ליברלי. זו סטירת לחי לציבור הממלכתי כולו, ואעשה ככל יכולתי למנוע את זה".

מנגד, דמות ותיקה ומוכרת בסצנה התרבותית הירושלמית יצאה להגנת גלריית המקלט: "את המקלט אני מלווה כבר תקופה ארוכה. מדובר במוסד תרבות ירושלמי מוכר ומוערך. ילד חרדי שהולך לגלריות לא ישרוף פחים כשיגדל, וזה קריטי לעתיד של העיר. חשוב לתת למוסד הזה לצמוח. אני מתפלאת על יוסי חביליו. הוא איש חכם ומוערך, ולא מתאים לו לזרוק מוסד תרבות מתחת לגלגלים בשביל כמה לייקים ברשתות. זה לא נכון, לא הוגן ובעיקר לא חכם".

מעיריית ירושלים נמסר: "עיריית ירושלים מלווה ותומכת בגלריית המקלט מזה למעלה מ-20 שנה. הגלריה, כמו חלק ממוסדות התרבות בעיר, פועלת במקלט ציבורי, וזאת מתוך תפיסה המעודדת עירוב שימושים במקלטים וניצול מיטבי של נכסי העירייה.

"לצערנו, בשנים האחרונות המקלטים הציבוריים בירושלים משמשים לא פעם את תושבי השכונות בייעודם המקורי, דבר שהקשה על פעילות הגלריה במקום והוביל לבקשה מצד הנהלתה למציאת הקצאה חלופית. לאחרונה הגישה עמותת הגלריה בקשה לפעול כחלק ממתחם הטורים, גלריה השייכת לעירייה שנמצאת במיקום מרכזי.