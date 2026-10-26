השחקנית והמפיקָה הישראלית גל גדות קיבלה הערב (שני) תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מאוניברסיטת בר-אילן, במסגרת אירועי ציון 70 שנה להקמת המוסד האקדמי.
באוניברסיטה נימקו את ההחלטה בהישגיה של גדות בתעשיית הקולנוע הבינלאומית, בהשפעתה ברחבי העולם ובמחויבותה לישראל ולעם היהודי. עוד ציינו כי היא משמשת מקור השראה לצעירים ולצעירות וכי פעילותה חורגת מתחום הבידור.
נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן, אמר בטקס: "גל גדות היא מהקולות הישראליים הבולטים והמוכרים בעולם. לצד הישגיה המקצועיים והאישיים, היא מביאה עמה גאווה בזהותה ומחויבות לישראל ולעם היהודי, גם ברגעים מורכבים".
הטקס נערך במסגרת אירוע גאלה לציון שבעה עשורים להקמת האוניברסיטה, שבמהלכו הוענקו תוארי דוקטור לשם כבוד לאישים נוספים.