באוניברסיטה נימקו את ההחלטה בהישגיה של גדות בתעשיית הקולנוע הבינלאומית, בהשפעתה ברחבי העולם ובמחויבותה לישראל ולעם היהודי. עוד ציינו כי היא משמשת מקור השראה לצעירים ולצעירות וכי פעילותה חורגת מתחום הבידור.