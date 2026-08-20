פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-42 חיפה ייפתח ב-26 בספטמבר עם סרטו החדש של אבי נשר, "האהבות שלנו", ובאותו ערב גם יוענק לבמאי פרס מפעל חיים של הפסטיבל על מצוינות קולנועית ותרומה יוצאת-דופן לתרבות הישראלית.
הסרט, המועמד ל-12 פרסי אופיר, בהם פרס הסרט הטוב ביותר, יגיע לחיפה לאחר שיקיים את בכורתו העולמית במסגרת Centrepiece של פסטיבל הסרטים הבינלאומי בטורונטו.
"האהבות שלנו", סרטו ה-21 של נשר, נוצר בהשראת אירועים אמיתיים ועוקב אחר שבע דמויות שחייהן נשזרים זה בזה מבלי שהן מודעות לכך. כל אחת מהן לכודה במערכת יחסים משונה וכושלת, לעיתים כואבת ולעיתים קומית, ובערב 6 באוקטובר כולן משוכנעות כי זהו היום הגרוע ביותר בחייהן. למחרת, על רקע אירועי 7 באוקטובר והמאבק לשרוד אותם, נאלצות הדמויות להתמודד עם תובנות חדשות על עברן ועל עתידן.
בסרט משתתפים בין היתר שלום מיכאלשווילי, מגי אזרזר, יניב ביטון, נועה כהן, דניאל גימפל, הדס ירון, אוולין הגואל, לנה פרייפלד, שון מונגוזה, קים אור אזולאי, לב לייב לוין, נעמי אהרוני גל - נונו, ליאור מילר, אלעד תורג'מן, אמיר בנאי, נבו קטן ואיתמר פינטו.
לנשר יש גם היסטוריה ארוכה במיוחד עם הפסטיבל החיפאי. ב-2009 כבר הוענק לו בפסטיבל פרס הוקרה על תרומתו לקולנוע הישראלי, וב-2018 נבחר סרטו "סיפור אחר" לפתוח את פסטיבל חיפה ה-34, לאחר בכורתו העולמית בטורונטו - מסלול דומה לזה שעושה כעת "האהבות שלנו".
פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה ייפתח כאמור ב-26 בספטמבר, ויימשך עד 3 באוקטובר.