פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-42 חיפה ייפתח ב-26 בספטמבר עם סרטו החדש של אבי נשר, "האהבות שלנו", ובאותו ערב גם יוענק לבמאי פרס מפעל חיים של הפסטיבל על מצוינות קולנועית ותרומה יוצאת-דופן לתרבות הישראלית.

פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-42 חיפה ייפתח ב-26 בספטמבר עם סרטו החדש של אבי נשר, "האהבות שלנו", ובאותו ערב גם יוענק לבמאי פרס מפעל חיים של הפסטיבל על מצוינות קולנועית ותרומה יוצאת-דופן לתרבות הישראלית.

פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-42 חיפה ייפתח ב-26 בספטמבר עם סרטו החדש של אבי נשר, "האהבות שלנו", ובאותו ערב גם יוענק לבמאי פרס מפעל חיים של הפסטיבל על מצוינות קולנועית ותרומה יוצאת-דופן לתרבות הישראלית.