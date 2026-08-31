עדן בן זקן ואייל גולן יככבו בחנוכה הקרוב במופע מוזיקלי חדש בשם "היסטריה", כך הודיעה היום (שני) ההפקה. המופעים יתקיימו בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב ובהיכל פיס ארנה בירושלים, אולם טרם פורסמו תאריכיהם או מחירי הכרטיסים.

עדן בן זקן ואייל גולן יככבו בחנוכה הקרוב במופע מוזיקלי חדש בשם "היסטריה", כך הודיעה היום (שני) ההפקה. המופעים יתקיימו בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב ובהיכל פיס ארנה בירושלים, אולם טרם פורסמו תאריכיהם או מחירי הכרטיסים.

עדן בן זקן ואייל גולן יככבו בחנוכה הקרוב במופע מוזיקלי חדש בשם "היסטריה", כך הודיעה היום (שני) ההפקה. המופעים יתקיימו בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב ובהיכל פיס ארנה בירושלים, אולם טרם פורסמו תאריכיהם או מחירי הכרטיסים.

על פי ההפקה, "היסטריה" יאחד על במה אחת שבעה אמנים ישראלים, כשמלבד גולן ובן זקן, צפויים להשתתף בו חמישה אמנים נוספים ששמותיהם ייחשפו בהמשך.

על פי ההפקה, "היסטריה" יאחד על במה אחת שבעה אמנים ישראלים, כשמלבד גולן ובן זקן, צפויים להשתתף בו חמישה אמנים נוספים ששמותיהם ייחשפו בהמשך.

על פי ההפקה, "היסטריה" יאחד על במה אחת שבעה אמנים ישראלים, כשמלבד גולן ובן זקן, צפויים להשתתף בו חמישה אמנים נוספים ששמותיהם ייחשפו בהמשך.