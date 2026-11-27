בסוף הקרנת הבכורה של "שעתיד לבוא" בפסטיבל ירושלים עמדו רונית יודקביץ' והבמאית רותי פרי-בר מחוץ לאולם וחיכו לקהל. אנשים יצאו, לחצו ידיים ובירכו, ואחת לכמה זמן מישהו ניגש אליהן ושאל: "השחקנית הראשית, היא הגיעה? היא פה?". השחקנית הראשית עמדה מולו וחייכה בעונג. אפשר להבין את הבלבול: האישה המטופחת והאלגנטית, שנבחרה בצבא ל"פנים של השמונים", שברזומה שלה 20 שערים ב"לאשה", קמפיינים ומסלולים בארץ ובעולם, שיחקה בסרט כשהיא לובשת את הקונטרסט של עצמה - בשיער אפור, באיפור מינימלי ובלי הפאסון.

"שעתיד לבוא" - טריילר ( קרדיט: באדיבות סרטי יונייטד קינג )

"לא צבעתי שנה את השיער. האיפור היה לא עשוי, אפילו מוריד. ההליכה גמלונית", היא מפרטת את המהפך. היעדר הזיהוי לא הטריד אותה, להיפך. "לקחתי את זה כמחמאה הכי יפה שקיבלתי".

יהודית, הדמות שיודקביץ' (61) מגלמת בסרטה של פרי-בר שעולה בימים אלה בקולנוע, היא מושבניקית חקלאית בת 60, שבמשך 40 שנה חיה לפי דברו של בעלה. הסרט נפתח בהחלטה המשותפת האחרונה שלהם יחד - ליטול את חייהם. אלא שיהודית נסוגה ברגע האחרון ולראשונה בחייה היא נשארת לבד, עם חובות ועם חופש בלתי צפויים. בתגובה היא אורזת תיק אחד ונוסעת לאילת, להתחיל מאפס. זה סרט שקט ואפור כמו הדמות שיודקביץ' מגלמת, אבל מתחת לאפור הזה עולה וצומחת יהודית חדשה, ססגונית ומלאת חיים.

לראשונה בחייה, היא לבד. רונית יודקביץ', מתוך "שעתיד לבוא" ( צילום: דניאלה נוביץ, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

את הסיפור הזה, או לפחות גרסה מסוימת שלו, יודקביץ' מכירה מקרוב. לפני יותר משני עשורים היא חזרה מברזיל עם 2,000 דולר במזוודה ושני ילדים בני שנתיים ושלוש, לדירת שני חדרים וחצי של אמא שלה בפתח תקווה. "דקה קודם היה לי הכול. היה לי אוטו, דירה מהממת, הכול היה בסדר, ופתאום אני מתחילה מההתחלה", היא משחזרת. "וזה בדיוק הסיפור של יהודית".

החיים שלך הם מזיגה פרדוקסלית. מצד אחד נראה שלא מעט דברים הגיעו אלייך כמעט בלי מאמץ, מצד שני, היו לך חיים לא קלים. "קיבלתי המון מתנות, אבל קיבלתי גם המון אתגרים. היום אני מסתובבת עם שתי הרצאות - האחת על עיצוב פנים והשנייה על סיפור החיים שלי. בהרצאות על החיים אני יודעת שאני צריכה לקחת שעה אקסטרה כי אחרי שאני מסיימת כולן נשארות ובאות לחבק אותי ואומרות: 'לא ידענו, חשבנו שאת נסיכת הקרח'. מבחינתי זה מסר אופטימי, זה אפשרי, לא משנה באיזה גיל, להתחיל מחדש. ומותר לפחד, אבל אפשר גם לנצח את הפחד".

ממש לא נסיכת הקרח. רונית יודקביץ' ( צילום: יובל חן )

"פחדתי. אני שונאת אודישנים"

היא הגיעה ממשפחה של שורדי שואה, אבא שהיה נוכח פיזית אבל לא נפשית. כשהייתה בת 13 וחצי גילו אותה והיא, בבגרות המוקדמת שאפיינה אותה, החליטה שהיא הופכת את הדוגמנות לבסיס כלכלי. "כשחברות שלי עשו בייביסיטר או מילצרו, אני עבדתי בדוגמנות", היא נזכרת. בכל יום עלתה על קו 66 מפתח תקווה לסטודיו של הצלם מולה עשת, בתל אביב, ובצבא כבר טסה לייצג את ישראל בחו"ל, ראתה עולם וחסכה את הכסף.

היא נישאה בגיל 22 לאהוב נעוריה, יואב רן. אחרי שנים ארוכות של טיפולי פוריות שלא צלחו הם נפרדו. בהמשך היא הכירה את פרננדו בנדרס, מאמן טניס ברזילאי, שאיתו הביאה את שני ילדיה הבוגרים, שי ורוי, ואף עברה להתגורר איתו בברזיל. "ניסיתי להיות משפחה, ילדים, שכנעתי את עצמי שיהיה בסדר", היא מודה, "בחיים תמיד חשבתי על האתגר הבא, איך אני מתקדמת ועושה משהו מעניין אבל בזוגיות הכל היה תקוע". כשהיחסים עלו על שרטון היא חזרה לארץ.

אל האודישן הראשון שלה במשחק היא הגיעה בטעות. "הלכתי לאודישן לפרסומת לשמפו", היא מספרת, "הגעתי לכתובת, נכנסתי לחדר והתחלתי לנפנף בשיער. ישב מולי בחור שהתעלם מהשיער ואמר לי, 'ספרי על עצמך'. לא הבנתי למה אבל זרמתי איתו וסיפרתי שחזרתי מברזיל חודשיים קודם, לבד עם שני הילדים, עם 2,000 דולר, אחרי שנפרדתי מאבא שלהם. והוא שאל, 'קשה לך?', עניתי לו, 'כן, האמת היא שמאוד קשה. אני גרה אצל אמא שלי עד שאני אסתדר'".

בדרך החוצה היא הספיקה לחלוף בקבלה על פני ליאור אשכנזי ומוני מושונוב, והרהרה לעצמה בסיפוק שזאת תהיה פרסומת מגניבה. "הבחורה בקבלה אמרה לי, 'דובר ביקש שתקחי את התסריט'", היא נזכרת. "לא הייתי פה שלוש שנים, לא הבנתי מי זה דובר, אבל לא רציתי לצאת מטומטמת אז לקחתי. בחוץ התקשרתי לסוכנת שלי והיא אומרת לי, 'שיואו, שלחתי אותך לכתובת הלא נכונה'".

מה שקורה כשמגיעים לאודישן הלא-נכון. יודקביץ', מתוך "מתנה משמיים" ( צילום מסך )

הכתובת הלא נכונה הייתה אודישנים לסרט של דובר קוסאשווילי, "מתנה משמיים". במשך שלושה חודשים יודקביץ' למדה גרוזינית עם מורה, ובסוף קיבלה על התפקיד מועמדות לפרס אופיר. כמה שנים אחר כך הגיע "אדמה משוגעת" של דרור שאול. לאודישן לתפקיד של מירי, אלמנה עם נטיות אובדניות בקיבוץ בדרום, יודקביץ' סירבה להגיע. פעמיים.

למה? "כי פחדתי. חשבתי שאני לא מספיק. לא מספיק טובה, לא מספיק עם ניסיון, לא למדתי משחק. אני מביאה רק את עצמי. ואני שונאת אודישנים. זה תמיד מרגיש לי כמו רגע שבו אני נתפסת בקלקלתי".

אני קצת שבורה מהחיים. אני יודעת גם להיות מאוד גלאם ולהתאפר, אבל אני יודעת שיש בי רסיסים קשים וזה בסדר, זה חלק מהמהות שלי

האודישנים הסתיימו ללא ליהוק, "ודרור אמר, 'רק תבואי ותראי את עצמך, לא צריך כלום'. באתי והוא נתן לי להרביץ עם מקל לכסא, אמרתי, 'נו, עוד אודישן של משוגעים'. לקחתי את המקל והרבצתי עד שהמקל נשבר. מסתבר שזה תרגיל בבית ספר למשחק".

ואורך-הרוח הוכיח את עצמו גם הפעם. "אני מאמינה שבמאי רואה מה ששחקן לא יכול לראות", מסבירה יודקביץ', "'אדמה משוגעת' מבוסס על הסיפור של אמא של דרור, שהתאבדה. הוא כנראה ראה משהו בשבריריות, בתמימות, משהו שהזכיר לו את אמא שלו. שהוא מעבר למשחק, שהוא באמת קצת שבור. אני חושבת שאני קצת שבורה מהחיים. זה בסדר. אני יודעת גם להיות מאוד גלאם ולהתאפר, אבל אני יודעת שיש בי רסיסים קשים וזה בסדר, זה חלק מהמהות שלי. לא סתם בוחרים אותי לתפקידים האלה. איך אלי בן הזוג שלי אומר? 'שוב את אלמנה?'. אז שוב אני אלמנה".

לא מספיק טובה? פחחח. רונית יודקביץ' ( צילום: יובל חן )

בלי בוטוקס, בינתיים

שלושה ימים לפני הצילומים הלחץ של קופרודוקציה בינלאומית נתן את אותותיו. הדופק של יודקביץ' החל לטפס באופן אקספוננציאלי. "גם במנוחה. התקף חרדה. לא ידעתי מה זה", היא משחזרת, "נסעתי בלילה לאסותא הרצליה, ביקשתי שיאשפזו אותי. בדקו אותי ואמרו שאין לי כלום. הלכתי למכבי, שמו לי מכשיר שבודק את הלב 24 שעות. לא מצאו כלום.

"דרור התקשר אליי. אמרתי לו שאני לא באה לצילומים, יש לי משהו בלב ואני בבית חולים. הוא אומר לי, 'מעולה! מעולה! אל תקחי כלום, לא ואליום ולא שום דבר, את מוכנה לתפקיד'. בגלל שלא למדתי משחק ולא ידעתי איך לשים גבול ביני לבין הדמות, הייתי כל כך טוטאלית שהפכתי למירי".

מעניין שלא מלהקים אותך לתפקידים של היפה והזוהרת. "גם הפעם זה היה ככה. כשהציעו לרותי פרי-בר אותי לתפקיד היא אמרה, 'היא יפה מדי, דוגמנית מדי'. היא ראתה את כל השחקניות שחשבה שיתאימו לתפקיד ולא מצאה, אז היא פתחה שוב את האודישן ואני הגעתי. לימים היא אמרה שאיך שנכנסתי, עוד לפני שפתחתי את הפה, היא והמלהקת ידעו שזאת אני. ויהודית היא כל כך ההיפך ממני, מרונית המוחזקת, האלגנטית, העירונית".

כל כך ההיפך ממנה. מתוך "שעתיד לבוא" ( צילום: הדס פרוש, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

זה קשה לוותר ככה על אחד הנכסים שלך? "חשוב לי להיראות טוב, אני לא אשקר. לא עשיתי בוטוקס וניתוחים כי בינתיים טוב לי כמו שאני, יכול להיות שזה יגיע. את ההרצאות שלי אני תמיד מתחילה במה שאני רואה במראה. יש לי מלא שיער לבן שאני צובעת מגיל צעיר, פה יש לי שן שעולה אחת על השנייה, שאמא שלי בפתח תקווה לקחה אותי לרופא שיניים והוא אמר, 'אוי, זה מאוד חינני', אז השיניים נשארו עקומות קצת.

אני מספרת בהרצאות מה אני רואה במראה - מלא שיער לבן, שיניים קצת עקומות. יש לי גם עקמת בגב התחתון וציצים ממש קטנים. הכול ריפודים

"יש לי צוואר נורא ארוך שתמיד צחקו עליי בגללו וקראו לי 'ג'ירפה', עקמת בגב התחתון שתמיד מבליטה את מותן ימין למעלה, שבתור נערה הסתובבתי בגללה עם מכשיר. ויש לי ציצים ממש ממש קטנים, תמיד הכול זה ריפודים. יש לי ויטיליגו, שזו מחלה אוטואימונית שמתבטאת בכתמים לבנים של חוסר פיגמנט על העור, ושבר בירך וצלקת משלושה ניתוחים, ויש לי גם את העצם הזאת שבולטת ליד הבוהן, שקיבלתי בירושה מסבתא צירה, זכרונה לברכה. אבל התמורה בלשחק תפקיד כמו יהודית היא הרבה יותר מ'את יפה', זה כמו לברוא את עצמי מחדש. יש בזה משהו מזכך".

איפה כן הרגשת איתה הזדהות? "בסרט אין ליהודית ילדים. באחת הסצנות אני שמה את היד על הבטן של השחקנית שגילמה את טובית, שהיא בהיריון. ברגע שנגעתי לה בבטן הרגשתי בבת אחת את השנים שנורא רציתי ילדים ולא היו לי, ונורא נורא התרגשתי, ממש חזרה אליי התחושה, הכמיהה הזאת".

הגבר שיהודית פוגשת באילת, בגילומו של יעקב זדה-דניאל, נקרא אלי, ויש לו מלונית. לאלי האמיתי, בן הזוג של יודקביץ' כאמור, יש מלון בבודפשט, ובאופן לא מפתיע זדה-דניאל הודה בפניה שהוא קצת מפחד ממנו.

איך עבדו הסצנות האינטימיות ביניכם? "אני הייתי באותו יום בצילומים מהבוקר והצילומים האינטימיים היו בערב. יעקב הגיע לצילומים חולה, מת, עם 40 מעלות חום. אמרתי לו, 'למה באת?! אני צריכה להמשיך מחר, מחרתיים, כל יום יש צילומים, אם אני חולה זה לעכב את הסרט בשבוע'.

הגיע חולה מת. יודקביץ' ויעקב זדה-דניאל, מתוך "שעתיד לבוא" ( צילום: הדס פרוש, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

"הוא רעד והגרון כאב לו ואני צריכה להתנשק איתו. הוא אמר לי, 'אני מה זה מצטער, אבל אני יודע מה זה הפקה וכמה עולה יום צילום. לא יכולתי להבריז להם'. לא היתה ברירה, הצטלמנו. ומה אמרתי לך על עצמי? חיילת. בסוף כולם נדבקו על הסט, כולם חוץ ממני".

"שעתיד לבוא" נפתח בסצנה מאוד מטלטלת, החלטה לוותר על החיים. היתה לך נקודת חיבור מהניסיון האישי שלך לרגע הזה? "אכן שאלה קשה והנושא מטלטל, אבל מנקודת המבט האישית שלי, גם במקומות נמוכים מאוד בחיים שלי תמיד חיפשתי ומצאתי את האור עבורי ועבור ילדיי. כשהייתי בת 48 שברתי את מפרק הירך, הייתי לבד עם שלושת הילדים, עדי היה בן שש. כולם היו אצלי בבית, בית עצום שהיה כמו מפעל עם הוצאות מאוד גדולות. הייתי מושבתת יותר משנה כי עברתי שני ניתוחים. והייתי קמה בבוקר, נשענת על ההליכון ומבשלת כדי שהבית ימשיך לתפקד. רציתי שהילדים יראו שאפשר גם לצמוח מזה, היה לי חשוב שהם יראו שאני חזקה, כי לא הייתה להם דוגמה אחרת".

"לא טובה בזוגיות. אין לי את הכפתור הזה"

מתוך הכורח להמציא את עצמה מחדש גם מבחינה כלכלית, יודקביץ' לקחה את שמה הטוב והחלה להפיק פופ-אפים בביתה בתחום האופנה והעיצוב. הלבלוב הזה הביא לה, כך נדמה, גם את הזוגיות הבריאה והמיוחלת. בגיל 50, דווקא כשסוף סוף היא ביקשה להתמסר ללבד, חברה שכנעה אותה להתמסר דווקא לבליינד דייט. "נפנפתי אותו במשך שבועיים כי לא באמת רציתי זוגיות", היא חושפת. בבוקרו של ליל הסדר הוא הצליח בכל זאת להגיע אליה הביתה עם קערית חרוסת מעשה ידיו, ישב חצי שעה ואז השאיר את יודקביץ' עם לב דופק, אבל הפעם בקצב טוב.

אין שום דבר שחרוסת טובה לא יכולה לסדר. יודקביץ' ובעלה אלי ברק ( צילום: ענת מוסברג )

11 שנה אחר כך, יודקביץ' ואלי ברק, בעברו ראש החטיבה היהודית בשב"כ והיום איש עסקים ושותף במלון בבודפשט, חולקים דירה ברמת השרון. בלי ילדים משותפים אבל עם שלל נכדים. ברק, מסתבר, חוגג לא פחות ואולי אף יותר מיודקביץ' את גיחותיה הנדירות אל תעשיית הקולנוע. "בפרמיירות ובפסטיבלים הוא הראשון להגיד שאנחנו מגיעים, ממליץ לי על בגדים, זה מקסים. ממש כיף. לא היה לי את זה אף פעם".

זאת החוויה המתקנת שלך? "ממש. הוא אולי נראה קשוח אבל הוא גבר עדין ורך. עם מה שעברתי במהלך השנים אני חושבת שקצת התקשחתי, התברזלתי, והוא בהחלט מוציא ממני דברים שלא הכרתי. לפעמים זה מאתגר, כי לי קשה להיות מתמסרת. תמיד גידלתי את ילדיי לבד, המערכות הזוגיות שלי לא צלחו עד שהכרתי אותו. אבא של הגדולים שלי גר בברזיל ואבא של עדי נפטר לפני שנתיים. ממרום גילי אני גם מבינה שעשיתי מה שיכולתי. אני אפילו לא קוראת לזה 'עשיתי טעויות'. אני קצת יותר סלחנית כלפי עצמי, אבל אם מישהו היה אומר לי שבגיל 50 אני אכיר גבר שישנה באמת את מהלך החשיבה, את מהלך האהבה, הייתי אומרת שאין סיכוי שזה יקרה, כי אני לא טובה בדבר הזה. אני לא טובה בזוגיות. אין לי את הכפתור הזה".

"עשיתי מה שיכולתי". רונית יודקביץ' ( צילום: יובל חן )