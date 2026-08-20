12 שנים לאחר סיום הסדרה, כוכב "איך פגשתי את אמא" ג'וש רדנור סיפר כי הוא כבר אינו קרוב לחבריו לקאסט - למרות החברות ההדוקה שגילמו על המסך במשך תשע עונות.

גלריה מתוך "איך פגשתי את אמא" ( צילום: CBS )

הסיטקום האהוב של CBS עקב אחר טד מוסבי, בגילומו של רדנור, וחבורת חבריו בניו יורק, בזמן שהוא מגולל בפני ילדיו את האירועים שהובילו אותו לפגוש את אמם. כשרדנור נשאל בפודקאסט Half the Picture אם הוא עדיין קרוב לכוכבי הסדרה, השיב: "לא. אפילו לא קצת".

"אני לא אומר את זה בשום צורה דרמטית", הוסיף. "אירחנו את ניל [פטריק האריס] בפודקאסט, והייתה לנו שיחה מאוד מעניינת על חלק מהמתח שהיה בינינו על הסט, וזה היה מרתק ובמידה מסוימת גם מרפא", אמר כשהוא מתייחס לפודקאסט הצפייה המחודשת ב"איך פגשתי את אמא", שאותו הוא מגיש יחד עם אחד מיוצרי הסדרה, קרייג תומאס. האריס התארח באחד מפרקי הפודקאסט מוקדם יותר השנה.

"יש לי אהבה לכל האנשים האלה". ג'וש רדנור ( צילום: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The New Yorker )

לדברי רדנור, הוא וג'ייסון סיגל "שולחים זה לזה הודעות מדי פעם כשמשהו מזכיר לנו משהו מצחיק שקרה על הסט". עם זאת, הוסיף: "אבל לא ראיתי אותו כבר ממש הרבה זמן". בנוגע לקובי סמולדרס (שגילמה את רובין בסדרה), סיפר רדנור כי היא התארחה בפודקאסט כמה פעמים, וכי הוא "ראה אותה בעיקר בזום". את אליסון הניגן (שגילמה את לילי), לדבריו, ראה בפעם האחרונה בחתונתו בתחילת 2024.

"יש לי אהבה לכל האנשים האלה", אמר. "זה כמו תקופת הקולג', שבה אתם עוברים יחד תקופה מאוד אינטנסיבית, ואתם חושבים שאתם הולכים להיות - אתם לא מסוגלים לדמיין שלא תראו זה את זה בכל יום, כי ראיתם זה את זה בכל יום במשך כל כך הרבה זמן. ואז זה פשוט מתפזר, וכל אחד יוצא לחיות את החיים שלו".

רדנור הוסיף כי לדעתו הצופים משתוקקים להאמין שהקשר בין חברי הקאסט נמשך גם מחוץ למסך. "אני חושב שיש כמיהה, במיוחד כשהסדרה כל כך ממוקדת בחברות - אנשים באמת רוצים להאמין שאני, ניל וג'ייסון מסתובבים יחד בברים בניו-יורק. הם באמת רוצים להאמין בזה".

"אנשים באמת רוצים להאמין שאני, ניל וג'ייסון מסתובבים יחד בברים בניו-יורק". ( צילום: CBS )