אחרי חמש עונות כפרנצ'י, הבחור עם המבטא המוזר ב"בנים" האמריקאית, תומר קאפון, גאווה ישראלית, מקבל עוד דריסת רגל בטלוויזיה האמריקנית. הפעם בתור פיראט סקסי ותאב ממון בגרסה המעודכנת ל"אי המטמון" שעלתה אתמול ב-yes. אז נכון, בילי בונס, שאותו הוא מגלם, הולך לעולם שכולו טוב כבר לקראת סוף הפרק הראשון, אבל אין ספק שלעומת השתיין הזקן שרוברט לואיס סטיבנסון כתב ב-1883, בונס של קאפון הוא בהחלט שדרוג - פיראט צעיר עם מבטא אקזוטי שנסחף מלב ים, מביא איתו את מפת האוצר, סוחף באירוטיקה רכה את בעלת הפונדק המקומית ואז נרצח באכזריות (ובסקסיות) ומפנה את הדרך להמשך העלילה.

"אי המטמון" – טריילר ( צילום: באדיבות פרמאונט+ )

אם להיות פרובינציאליים לרגע, רוב הביקורות בעולם מחבבות את קאפון וקובלות על לכתו מהסדרה בטרם עת, מחמיאות על הדרך שלו "לרומם את הדמות ולהעניק לה גרעין טרגי ואהוב", ושהיו רוצות לראות איך מתפתח הרומן בינו ובין בס, בעלת הפונדק (שמגלמת היילי אטוול). אבל אין מה לעשות, קאפון רץ את ה-200 מטר שלו בכל הכוח ואז העביר את המקל לשאר השחקנים. רוב ההסברה הישראלית לא עשתה אפילו את זה.

"אי המטמון", הסיפור על ג'ים הוקינס שיוצא למסע בעקבות מפת אוצר שנפלה לידיו, והיחסים המורכבים שלו עם לונג ג'ון סילבר, הפיראט שרודף גם הוא אחרי האוצר האבוד, הוא אחד הסיפורים המעובדים ביותר בתולדות המסך. החל מסרט אילם מ-1918, דרך סרט של דיסני בשנות ה-50 (שהעניק לעולם את ה'אררררר' הפיראטי) ועד החבובות, ודיסני, שהעבירה את העסק לחלל. יש לו תכונה אחת נהדרת שהופכת אותו ליותר ויותר נחשק על ידי גופי הפקה ושידור - העובדה שהזכויות על ספר המקור פקעו כבר מזמן. מותג מפורסם, חינם, שמגיע עם תוכי – אין גוף בעולם שיעמוד בפיתוי. בעוד אנחנו מדברים, הוליווד נערכת לנובמבר 2027 אז יצא העיבוד הקולנועי של רידלי סקוט עם יו ג'קמן בתפקיד של לונג ג'ון סילבר.

גלריה מתוך "אי המטמון" ( צילום: באדיבות yes )

התסריטאי רוברט מרפי, שלאורך רוב הקריירה שלו תסרט דרמות בילוש בריטיות, פירק את הספר והרכיב אותו מחדש: לג'ים הוקינס (טום סוויט) יש זיכרון צילומי ואמא שלו מרוויחה כסף בהימורים על השאלה אם יצליח לשנן עמודים שלמים מספרי הקודש. בס, האמא, מקבלת פה תפקיד הרבה יותר רחב מאשר בספר – היא ממלאת פה תפקיד של פתיינית מצד אחד וקדושה מצד שני, לביאה שתעשה הכל כדי להעניק לבן שלה מעמד של ג'נטלמן.

סילבר של מרפי הוא לא הטבח החביב שמתברר כנבל אלא מוכרז כנבל מהרגע הראשון, מה שקצת מעקר את הליבה של הסיפור המקורי. מצד שני מגלם אותו דייוויד אויילואו (מרטין לותר קינג ב"סלמה") שכבר הסביר שמבחינתו מדובר בתיקון – הפיראטים שראה בעיני רוחו כשהיה ילד מעולם לא היו שחורים, ועכשיו הוא תובע את חלקו (הוא שילם מחיר לא קטן עבור התענוג: הרגל שלו נקשרה בסד כדי שיצלע ולקח לו חודשיים להחזיר אותה לתפקוד אחרי הצילומים). אויילואו קיבל את התפקיד הכי דרמטי בסדרה ועשה בו שימוש נבון, והוא באמת הסיבה היחידה לצפות בה. בן גאן מאי השלדים הוא ברוח הזמן מנהיג של כת שמעוניין בדם של נער טהור וגם הפינאלה שונתה כדי להשאיר פתח לעוד עונה.

עושה בתפקיד שימוש נבון. מתוך "אי המטמון" ( צילום: באדיבות yes )

יכול להיות שנכון להנמיך ציפיות מלכתחילה – "אי המטמון" עשתה את המיטב שיכלה עם תקציב גבולי, רוב הדרמה מתרחשת על הספינה "היספניולה" בדרך לאי, וגם הספינה הזאת היא תפאורה נייחת שטולטלה בעזרת טריקים של מצלמה והפונדק צולם במחסן מכוניות נטוש על האי 'טנריפה'. מהבחינה הזאת היא נראית טוב יחסית, אבל – אהה! – לא מעניינת במיוחד. כולם משקרים לכולם, מתכננים רציחות ומרידות ואחרי שלושה פרקים כבר לא כל כך אכפת לך מי ישרוד.