בוקר טוב מטריציות בינה שכמוכם, בוקר פחות טוב לרוני, המודחת החמישית מהעונה הזאת והשלישית משבט לופה. בוקר גם לא משהו לעומר, שישב במועצה עם קול כפול (שמשום מה איש לא הזכיר בפרק הזה), אבל לא הפעיל אותו כי הוא סמך על שני אנשים – שמעון וליאור – ושם הרבה יותר מדי משקל על מיקור חוץ במשחק כמו הישרדות.

מתוך "הישרדות" ( צילום: רשת )

רוני היא אבדה בעיקר כי היא בחורה נעימה וטובת מראה והיה משהו מרגיע בנוכחות שלה, היא מסוג השחקניות שמודחות בשלב מאוחר יותר אבל לברית ליר את שמעון לא הייתה ברירה. עדן מחכה לה בצד השני של האיחוד, גל עם שרשרת חסינות ועומר הוא עדיין בחור חסון שהשבט זקוק לו במשימות חסינות.

עומר הצליח עוד להגיד שאפו על המהלך אבל כמובן שרוני פחות התלהבה, והיא הרגישה "בגידה בלב יותר מבגידה במשחק". בגידה ממי בדיוק, לא הבנתי. מליר? שאת השם שלה שמת בכד? או מליאור, שאת השם שלו אמרת לליר שתשימי בכד? אני לא מתיימרת לשים את עצמי בנעליים או בחוטיני של אנשים שנמצאים על החוף, כורתים בריתות ורואים איך הן קורסות במועצת השבט, ואז מתברר שהם חיו במציאות מקבילה.

גלריה הציפייה מאנשים שמתכננים מהלכים שיצאו מנקודת המבט המינימלית שגם אנשים אחרים על האי מתכננים מהלכים. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

זאת תחושה מסחררת ומפחידה, אבל אני מצפה מאנשים שמתכננים מהלכים שיצאו מנקודת המבט המינימלית שגם אנשים אחרים על האי מתכננים מהלכים. אני לא יודעת אם הישרדות ישראל תגיע אי פעם לנירוונה הבודהיסטית שמאפשרת לאדם להעריך את היופי והתחכום שבמהלך אסטרטגי בעודו מודח, אבל הייתי שמחה אם בתור התחלה פשוט נתנער מהמילה הזאת, בגידה, בהקשר של הישרדות. מדובר במכרז. לברית שלך הייתה שרשרת חסינות וקול כפול ובכל זאת הודחת, נראה לי אעפס קצת שפנפני להפיל הכול על הבטחה שהופרה.

המשחק עבד פה בדיוק כמו שהוא אמור לעבוד. על השולחן היו שתי הצעות, לשוק היה רק לקוח אחד שבחר את ההצעה הטובה. ושאפו לליר על שידעה בדיוק איך לדבר עם ליאור ולפרוש בפניו את ההטבות ששימור הלקוחות שלה מציע: אופק לאחרי האיחוד, מקום טוב ברביעייה (סביר להניח שהיא אפילו תעדיף את ליאור, שיישאר נאמן, על פני סטפן שעדיין לא הגיע למשחק) ובין השורות גם חיבור אינטלקטואלי ונפשי. עומר, גל ורוני פשוט דרשו ממנו נאמנות כדי שלא יאבד את המקום שלו, ליר ידעה לתת לו תחושה שהוא מציל אותה ולא רק את עצמו.

יודעת להציג את ההטבות ששימור הלקוחות שלה מציע. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

אני נוטה לחבב את התחכום של ליר פי כמה מאשר את הזחיחות של עומר. זה מדהים, בדרך כלל אנשים מוכרים שמגיעים להישרדות סובלים מהתדרדרות של הדימוי שלהם כשהם נתקלים בחוקי הג'ונגל של המשחק, אבל ליר, חמסה חמסה, מסתמנת כאחת מיחידי הסגולה שתהפוך מהמכשפה מהמערב לחביבת הקהל. היא ושמעון, שבינתיים הוא אחד השחקנים הכי אהובים עליי בפורמט הישראלי לדורותיו, הם אנשים שאני לא אתפלא - וגם אשמח - לראות בגמר.

ובינתיים, בבית ההבראה טאלה, חוגגים שלוש חסינויות ברצף. שחר לומד רוסית, לינור מצטלמת לסיטקום. לא בריא לשבט לא ללכת למועצות שבט. זה מתחיל להרקיב. שבט שנעדר ממועצות לא מקבל שיקוף של יחסי הכוחות בתוכו, וזאת קרקע פורה לפרנויות.

לא בריא לשבט לא ללכת למועצות שבט. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

אמרתם פרנויות? אמרתם שי חי. האיש והשו-יה חושד בכל דבר שזז. זה לא דבר פסול עקרונית – טוני ולאצ'וס, ששיחק שלוש פעמים ב"הישרדות" וזכה מתוכן בפעמיים (הראשונה והשלישית), הגיע עם חגורה שחורה בחשדנות. הנטייה שלו לחשוד הפכה אותו לקפיץ, הוא יצר מהלכים מפתיעים מהסוג שמוריד שחקנים עוד לפני שהם בכלל הבינו שהם צריכים להיזהר ממנו. בעונה השלישית שלו, אגב, הוא הודח שני, כי החשדנות שלו הפכה להצגה, לכרטיס הביקור.

שי חי הוא כמו טוני של העונה האמצעית. הוא בפרנויה אבל לא מהסוג שגורם לך להקדים מישהו אלא מהסוג שמכרסם בך וגורם לך לנתק קשר עם המציאות. שגורם לך לבטוח באנשים כמו עדן, בנאדם שהפך לשחקן מכורח המציאות – הסוג הכי טוב – וגילה בעצמו יכולות משחק אינטואיטיביות שיקחו אותו (אמן) רחוק. אני לגמרי טים טל-עדן, אני אצפה בהנאה בעלילות הסוכן הכפול בארץ הכפור הפיליפינית. ואם שי חי יקיים את הבטחת הבחירות שלו להפיל את המשימה הקרובה, אני אשמח לראות אותו מצטרף לרוני בקסבת המודחים או מה שזה לא יהיה. סליחה, לינור. את יודעת בדיוק כמוני שזה דפוס שכדאי לך לעבוד עליו.

בדרך לכבות את הלפיד? מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

עקומת הלמידה של עדן תלולה יותר מזו של שי חי. הוא הצליח להחליף צד שלוש פעמים בעשרה ימים – הצביע נגד שילה, חבר אליה ואז גרם לשי חי להאמין שהוא איתם בברית, מחליף את טל. אי אפשר שלא לחכך ידיים בציפייה למהלך שבו עדן מפרק את הברית של שי חי מבפנים. כרגע שי חי אומנם יוצר את הרושם שהוא מנהיג את המפלגה הכי גדולה אבל בפועל יש לו רק חיילת אחת בטוחה, שזאת לינור. שחר המרה את פיו במשימה ולרה היא תעלומה, אז מי יודע, זה שהוא פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריו.