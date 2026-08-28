שלוש שנים לאחר הופעותיה האחרונות כוונדר וומן, גל גדות מגלה כי לא התקיימו שיחות בינה לבין ג'יימס גאן ופיטר ספרן או אולפני די-סי בנוגע לחזרתה לתפקיד - וגם לא בנוגע לאפשרות שתגלם דמות אחרת ביקום הקולנועי החדש.
בריאיון ל-ScreenRant לרגל מותחן חדש באמזון פריים בכיכובה, "במרוץ נגד הזמן" (The Runner), נשאלה גדות על סיכוייה לשוב לגלם את גיבורת העל. לדבריה, לא היו לה "שיחות קונקרטיות כלשהן" עם גאן או עם האולפנים בנושא. השיחות המשמעותיות האחרונות, סיפרה, נערכו כאשר "הם הגיעו לאולפן וממש רצו לפתח את הסרט השלישי". מאז, הוסיפה, "לא שמעתי דבר".
גדות אף מסרה מסר למי שתיבחר לגלם את וונדר וומן בהמשך: "זו דמות כל כך מדהימה, שכל כך הרבה מאיתנו אוהבים מאוד, ולכן מי שלא תהיה זו שתגלם אותה - אני מאחלת לה ליהנות מהמסע המופלא הזה עם הדמות המדהימה הזאת. אני פשוט אסירת תודה על כך שניתנה לי ההזדמנות לנעול את המגפיים שלה, לחגוג את הדמות המדהימה הזאת ואת כל מה שהיא מייצגת".
גדות נכנסה לראשונה לנעליה של דיאנה פרינס בסרט "באטמן נגד סופרמן: שחר הצדק" מ-2016, הסרט השני ביקום הקולנועי של די-סי בהובלת זאק סניידר. בהמשך כיכבה בשני סרטי סולו של "וונדר וומן" והופיעה בסרטים נוספים של המותג, בהם "ליגת הצדק".
הופעותיה האחרונות בתפקיד היו בהופעות אורח ב"שהאזאם! 2: זעם האלים" וב"הפלאש", שיצאו בתקופת סיומו של היקום הקולנועי הקודם. כניסתו של גאן לתפקיד המנכ"ל השותף של אולפני די-סי יחד עם ספרן הובילה לאתחול רך של היקום, אולם כמה מהשחקנים והדמויות המשיכו גם בגלגולו החדש - עובדה שהותירה עד כה סימן שאלה סביב עתידה של גדות.
במקביל, העבודה על סרט חדש של וונדר וומן ביקום די-סי החדש מתקדמת. את התסריט כותבת אנה נוגיירה, שעבדה גם על "סופרגירל" ונמנית עם הצוות היצירתי של המותג החדש. בעבר אישר גאן כי טרם לוהקה שחקנית חדשה לתפקיד.