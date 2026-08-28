בריאיון ל-ScreenRant לרגל מותחן חדש באמזון פריים בכיכובה, "במרוץ נגד הזמן" (The Runner), נשאלה גדות על סיכוייה לשוב לגלם את גיבורת העל. לדבריה, לא היו לה "שיחות קונקרטיות כלשהן" עם גאן או עם האולפנים בנושא. השיחות המשמעותיות האחרונות, סיפרה, נערכו כאשר "הם הגיעו לאולפן וממש רצו לפתח את הסרט השלישי". מאז, הוסיפה, "לא שמעתי דבר".

בריאיון ל-ScreenRant לרגל מותחן חדש באמזון פריים בכיכובה, "במרוץ נגד הזמן" (The Runner), נשאלה גדות על סיכוייה לשוב לגלם את גיבורת העל. לדבריה, לא היו לה "שיחות קונקרטיות כלשהן" עם גאן או עם האולפנים בנושא. השיחות המשמעותיות האחרונות, סיפרה, נערכו כאשר "הם הגיעו לאולפן וממש רצו לפתח את הסרט השלישי". מאז, הוסיפה, "לא שמעתי דבר".

בריאיון ל-ScreenRant לרגל מותחן חדש באמזון פריים בכיכובה, "במרוץ נגד הזמן" (The Runner), נשאלה גדות על סיכוייה לשוב לגלם את גיבורת העל. לדבריה, לא היו לה "שיחות קונקרטיות כלשהן" עם גאן או עם האולפנים בנושא. השיחות המשמעותיות האחרונות, סיפרה, נערכו כאשר "הם הגיעו לאולפן וממש רצו לפתח את הסרט השלישי". מאז, הוסיפה, "לא שמעתי דבר".