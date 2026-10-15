דנה דבורין למען חיילי צה"ל ומשפחותיהם: מנחת הטלוויזיה לשעבר הקימה תערוכה שמספרת את סיפורם של הלוחמים ברגעים האנושיים, בזמן הלחימה. התערוכה תיפתח היום (רביעי) בבית החולים אסותא באשדוד, במטרה "להאניש ולשמח את הלוחמים ומשפחותיהם", מסבירה דבורין בשיחה עם ynet.

גלריה דנה דבורין ( צילום: עמית שעל )

"מאז 7 באוקטובר הרגשתי שזו השליחות שלי וזה התפקיד שלי. הקמתי עמותה שנקראת ׳אורות באפלה׳ שמטרתה להנציח את סיפורי הגבורה דרך אמנות חזותית. זו התערוכה השלישית שאני אוצרת שעוסקת בנושא הזה כדי לתת את הספוט על המילואימניקים שנתנו כל כך הרבה ימים ושעות; הם עזבו את הבית, את הילדים, את העבודה בשביל לתת מעצמם בשבילנו, כדי לשמור על המדינה".

דבורין אומרת כי מבחינתה, החשיבות של הצגת התערוכה באה לידי ביטוי גם ברמה החברתית. "כשנחשפתי לסיפורים ולצילומים הבנתי שאם יש מקום שיש בו אחדות אמיתית זה הצבא. לא שואלים אותך מאיפה באת, אלא אומרים לך 'תודה שבאת'. מה שמיוחד בתערוכה באסותא שאנחנו נחשפים לרגעים נדירים שאנחנו פחות רואים בדרך כלל. לא את המלחמה עצמה, אלא את הרגעים האנושיים האלה".

מתוך התערוכה "בין הכוונות" ( צילום: יוסי כהן )

אל דבריה של דבורין מצטרפת גם דוקטור גלית קאופמן, מנכ"לית בית החולים אסותא באשדוד, שמוסיפה: "התערוכה הזאת מפגישה בין שני הצדדים של אותה מלחמה, והיא מביאה את הסיפורים האנושיים שמאחוריה. דווקא מתוך התערוכה הזאת, שנולדה מאחת התקופות הקשות שידענו, אני יוצאת עם תחושה עמוקה של אופטימיות. יש על מי לסמוך. יש על מי לסמוך בשדה הקרב, ויש על מי לסמוך בבתי החולים שלנו. בעיניי, זו התקווה שהתערוכה הזאת מביאה איתה".

דבורין הוסיפה כי "בתערוכה אנחנו נחשפים לסיפורים של כוחות ההצלה, והשילוב הזה עם בית החולים אסותא באשדוד - שטיפל בלמעלה מ-1,000 פצועים במלחמה סוגר את המעגל של הסיפור: הלוחמים נלחמים בחזית, והרופאים, האחיות והצוותים נלחמים על הלוחמים".

העשייה החברתית, לצד העשייה מען החיילים, הפכה לחלק מרכזי בחייך בשלוש השנים האחרונות. "בחרתי לעסוק בעשייה חברתית ואקטיביסטית כבר לפני 15 שנה, ואחרי 7 באוקטובר, שהפך את חיי כולנו, הרגשתי שיש לי תפקיד וייעוד בחיים האלה. שאני צריכה להיות חלק מעשייה שגדולה ממני. אני מובילה את זה בהתנדבות מלאה. יש לנו תפקיד לעשות פה טוב".

מתוך התערוכה "בין הכוונות" ( צילום: דודו ונצובסקי )

הקורא ישאל את עצמו ממה את מתפרנסת, הרי את עולם הבידור עזבת. "אני מנהלת תיאטרון ועושה הרצאות, אני לא בעולם הבידור כי עשיתי ויתורים".